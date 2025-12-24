Vijay Mallya : विजय मल्ल्या म्हणाले, ‘फरार हा शब्द काढून टाका’; मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘आधी भारतात परत या’

Vijay Mallya Bombay High Court latest news : बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून लंडनमध्ये आश्रय घेतलेले उद्योगपती विजय मल्ल्या (Vijay Mallya) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) पुन्हा एकदा जमिनीवर आणले आहे. “मला फरार म्हणू नका” आणि “माझ्यावरील गुन्हेगारी शिक्का पुसून टाका” अशी विनंती घेऊन आलेल्या मल्ल्याला न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे की, “जर तुम्हाला न्याय हवा असेल, तर आधी भारताच्या कायद्यासमोर शरणागती पत्करा.” या निकालामुळे मल्ल्याच्या कायदेशीर टीमला मोठा धक्का बसला असून, पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रत्यार्पणाची चर्चा सुरू झाली आहे.
मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विजय मल्ल्या यांनी ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा’ (FEO Act, 2018) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका ऐकण्यासच नकार दिला. खंडपीठाने मल्ल्याला विचारले की, “तुम्ही न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नसताना आणि देशाबाहेर बसून कायद्याला आव्हान कसे देऊ शकता? आधी भारतात परतण्याची तारीख सांगा, मगच आम्ही विचार करू.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DOJ Release: Trump-Epsteinचे ‘डार्क’ कनेक्शन; ट्रम्पविरुद्ध महिलांवर अत्याचार अन् ‘Lolita Express’मध्ये प्रवासाचे धक्कादायक पुरावे
विजय मल्ल्या यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी एक वेगळाच आकडा मांडला. त्यांनी सांगितले की, “मल्ल्या यांचे बँकांचे देणे सुमारे ६,००० कोटी रुपये आहे. मात्र, ईडीने त्यांची मालमत्ता जप्त करून तब्बल १४,००० कोटी रुपये आधीच वसूल केले आहेत. मल्ल्या यांना सर्व प्रकरणे संपवून जबाबदाऱ्या पूर्ण करायच्या आहेत.” यावर न्यायालयाने उपरोधिक टोमणा मारला की, “प्रत्यक्ष हजर न राहता गुन्हेगारी जबाबदारी कशी संपवता येईल?”
‘Come back to India first’ The Bombay High Court asked fugitive businessman Vijay Mallya on Dec 23 when he intended to come back to India, while hearing his plea challenging the invocation of the Fugitive Economic Offenders (FEO) Act against him, along with his challenge to… pic.twitter.com/55wkOjvR1l — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) December 24, 2025
credit : social media and Twitter
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मल्ल्याच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, “एखादी व्यक्ती देशाचा कायदा धाब्यावर बसवून पळून जाते आणि पुन्हा त्याच कायद्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, हे स्वीकारार्ह नाही. फरार व्यक्तींना अशा प्रकारची सवलत दिल्यास कायद्याचा धाक उरणार नाही.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : LVM3-M6 : मोफत इंटरनेटच्या दिशेने ISROचे लक्षणीय पाऊल; ‘Bluebird-2 Satellite’ मुळे होणार स्मार्टफोन क्रांती, वाचा कसे?
एकीकडे न्यायालयात ही कायदेशीर लढाई सुरू असताना, दुसरीकडे सोशल मीडियावर मल्ल्या यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये हे दोन्ही ‘फरार’ उद्योगपती एका पार्टीत मजा करताना दिसत आहेत. व्हिडिओमध्ये ललित मोदी व्यंग्यात्मकपणे ओरडताना दिसतात, “आम्ही पळून जाणारे (Fugitives) आहोत!” यावर विजय मल्ल्या मोठ्याने हसताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमुळे मल्ल्या यांची प्रतिमा अधिकच मलीन झाली असून, त्यांना कायद्याचा कोणताही आदर नसल्याची टीका जनतेतून होत आहे.
Ans: न्यायालयाने अट घातली आहे की, मल्ल्याने भारतात परतण्याची निश्चित वेळ सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, त्याशिवाय त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही.
Ans: मल्ल्याच्या वकिलांनुसार, ६,००० कोटींच्या दायित्वाच्या बदल्यात ईडीने त्यांची मालमत्ता जप्त करून सुमारे १४,००० कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
Ans: एका पार्टीच्या व्हिडिओमध्ये ललित मोदी व्यंग्यात्मकपणे "आम्ही भारतातील सर्वात मोठे फरार आहोत" असे म्हणताना आणि मल्ल्या त्यावर हसताना दिसत आहेत.