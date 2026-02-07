Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Trade Deal: ‘मेक इन इंडिया’ला मिळाले जागतिक पंख; मोदींच्या एका ‘ट्विट’ने बदललं जागतिक समीकरण अन् India-US मैत्री आणखी घट्ट

India-US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले आणि म्हटले की ही भारत आणि अमेरिकेसाठी चांगली बातमी आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:47 AM
india us interim trade deal pm modi response 500 billion purchase plan

'शेतकऱ्यांना नवीन संधी मिळतील आणि मेक इन इंडिया मजबूत होईल...', भारत-अमेरिका व्यापार करारावर पंतप्रधान मोदींची प्रतिक्रिया ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ऐतिहासिक व्यापार करार
  • ५०० अब्ज डॉलर्सची खरेदी
  • ‘मेक इन इंडिया’ला गती

India-US interim trade agreement February 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांच्यातील मैत्रीने जागतिक राजकारणात आणि अर्थकारणात एक नवा इतिहास रचला आहे. शनिवारी ७ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि अमेरिकेने बहुप्रतिक्षित ‘अंतरिम व्यापार करारावर’ (Interim Trade Agreement) शिक्कामोर्तब केले. यावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर आपली भावना व्यक्त केली. “ही भारत आणि अमेरिकेसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे,” असे सांगत त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत.

‘मेक इन इंडिया’ आणि रोजगाराची नवी पहाट

पंतप्रधान मोदींच्या मते, हा करार केवळ कागदावरचा नसून तो भारतातील लाखो कष्टकरी हात, शेतकरी, उद्योजक आणि स्टार्टअप्सना बळ देणारा आहे. या करारामुळे भारतीय कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक वस्तूंना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला नवी ऊर्जा मिळेल आणि भारतातून होणारी निर्यात वाढेल. विशेषतः महिला आणि तरुणांसाठी हा करार रोजगाराचे महाद्वार उघडणारा ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Teacher Prize: भारताची लेक दुबईत चमकली! भारतीय शिक्षिकेला शेखने दिले 8 कोटी; डोळ्यांत पाणी आणणारी रुबल नागींची 'मिसाल'

५०० अब्ज डॉलर्सचे ‘महा-डील’ आणि तंत्रज्ञान भागीदारी

भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनातून समोर आलेली आकडेवारी थक्क करणारी आहे. भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून तब्बल ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची खरेदी करणार आहे. यामध्ये कोकिंग कोळसा, ऊर्जा उत्पादने (Petroleum), विमाने आणि त्यांचे सुटे भाग यांचा समावेश आहे. याशिवाय, आजच्या युगातील ‘डिजीटल सोन्याचे’ म्हणजेच ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स (GPUs) आणि डेटा सेंटरशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा व्यापार वाढवण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शविली आहे.

अमेरिकेचा ‘टॅरिफ कट’ आणि भारताचा फायदा

काही काळापूर्वी भारत आणि अमेरिकेमध्ये टॅरिफवरून तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, या करारामुळे तो बर्फ वितळला आहे. अमेरिकेने भारतीय मालावर लावलेला अतिरिक्त दंड आणि कर आता १८ टक्क्यांच्या सुसंगत स्तरावर आणला आहे. भारतासाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे, कारण यामुळे दक्षिण आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताचा माल अमेरिकेत अधिक स्वस्त आणि स्पर्धात्मक ठरेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

जागतिक पुरवठा साखळी आणि भविष्याचा वेध

हा करार केवळ व्यापार मर्यादित नसून तो ‘विश्वासार्ह पुरवठा साखळी’ (Trusted Supply Chain) निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. भारत आता प्रगत उत्पादन क्षेत्राकडे (Advanced Manufacturing) वाटचाल करत असताना, अमेरिकेसारख्या महासत्तेसोबतची ही भागीदारी जगाच्या विकासाला नवी दिशा देणारी ठरेल. “आम्ही भविष्याभिमुख लोकांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि सामायिक समृद्धीसाठी वचनबद्ध आहोत,” असेही पंतप्रधान मोदींनी नमूद केले.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत-अमेरिका व्यापार कराराचा मुख्य फायदा काय आहे?

    Ans: या करारामुळे भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेकडून लागणारा कर १८% पर्यंत कमी झाला असून, भारतीय शेतकरी आणि MSME उद्योगांना अमेरिकेची बाजारपेठ खुली झाली आहे.

  • Que: भारत अमेरिकेकडून काय खरेदी करणार आहे?

    Ans: भारत पुढील ५ वर्षात अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा उत्पादने, विमाने, त्यांचे सुटे भाग, मौल्यवान धातू आणि प्रगत तंत्रज्ञान (GPUs) खरेदी करणार आहे.

  • Que: या करारामुळे रोजगारावर काय परिणाम होईल?

    Ans: 'मेक इन इंडिया'ला गती मिळाल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात वाढ होईल, ज्यातून महिला आणि तरुणांसाठी लाखो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील.

