Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • We Will Liberate Kashmir We Will Wreak Havoc In India A Threat From Lashkar E Taiba Terrorist Aamir Zia

Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

लष्कर-ए-तैयबाचा बहावलपूर प्रमुख सैफुल्लाह सैफ याचा एक खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये सैफुल्लाह अमीर झिया याच्या उपस्थितीत भारताला धमकावताना दिसत आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 05:28 PM
Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू...; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

Follow Us:
Follow Us:
  • आमिर झिया याने काश्मीरमध्ये दहशत पसरवून भारतात विनाश घडवण्याची उघडपणे धमकी
  • गजवा-ए-हिंदसाठी सर्व दहशतवादी संघटनांना आता भारताविरुद्ध एकत्र येण्याची गरज
  • सात महिन्यांनंतर आता हे दहशतवादी गट पुन्हा सक्रिय
Terror Attack Threat: पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताविरुद्ध गरळ ओकली आहे. हाफिज सईदच्या दहशतवादी संघटनेचा कमांडर आमिर झिया याने काश्मीरमध्ये दहशत पसरवून भारतात विनाश घडवण्याची उघडपणे धमकी दिली आहे. आमिर झिया हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर आहे.

लष्कर-ए-तोयबाच्या पीओके शाखेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात आमिर झिया यांनी भारताचा खुली धमकी दिली आहे., “आपला गो-पूजक शेजारी आज आपल्याला धमकावत आहे. ते इतके धाडसी झाले आहेत की ते पाकव्याप्त कश्मीर जिंकण्याची भाषा करत आहेत. पण आम्हीही या आमच्या लढाईपासून मागे हटणार नाही. आम्ही काश्मीर मुक्त करू आणि संपूर्ण भारतात विनाश घडवून आणू.” असं आमिर झियाने म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर, गजवा-ए-हिंदसाठी सर्व दहशतवादी संघटनांना आता भारताविरुद्ध एकत्र येण्याची गरज असल्याचे आवाहनही केलं आहे.

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

अमीर झिया याने बांगलादेशात त्यांच्या दहशतवादी संघटनेच्या विचारसरणीचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचेही आवाहन केलं आहे. झिया याने अलीकडेच बांगलादेशात मारल्या गेलेल्या उस्मान हादीचे गौरव केले. बांगलादेशातील त्याच्या सहकाऱ्यांना रोखण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असे आमिर झियाने म्हटले आहे.

लष्कर-ए-तैयबाच्या प्रमुखाकडून भारताला धमकी; व्हिडिओ आला समोर

पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैयबाचा बहावलपूर प्रमुख सैफुल्लाह सैफ याचा एक खळबळजनक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हिडिओमध्ये सैफुल्लाह अमीर झिया याच्या उपस्थितीत भारताला धमकावताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या या व्हिडिओमध्ये त्याने ‘गजवा-ए-हिंद’बाबत भाष्य केले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर भारतीय नेत्यांविरोधात प्रक्षोभक विधाने केली आहेत.

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

दहशतवादी संघटना पुन्हा सक्रिय; नव्या भरतीला सुरुवात

भारत सरकारने मे २०२५ मध्ये ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानमधील पंजाब आणि पीओके (PoK) भागातील दहशतवादी तळांवर मोठी कारवाई केली होती. या हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मद आणि लष्कर-ए-तैयबाच्या अनेक इमारती आणि तळ उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. मात्र, या कारवाईच्या सात महिन्यांनंतर आता हे दहशतवादी गट पुन्हा सक्रिय झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लश्कर आणि जैश या दोन्ही संघटनांनी आपल्या ऑपरेशनल कारवाया वाढवल्या असून पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांची भरती सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणांनी हाय अलर्ट जारी केला आहे.

Web Title: We will liberate kashmir we will wreak havoc in india a threat from lashkar e taiba terrorist aamir zia

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 05:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे
1

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर
2

2200 वर्ष आधी हिंदू धर्मातील विवाह समारंभ कसे होते ? जाणून घ्या सविस्तर

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज
3

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज
4

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

काही Civic Sense आहे का नाही? दिल्ली मेट्रो स्टेशनवर तरुणाने केली लघुशंका, नेटकऱ्यांनी जोरदार झापलं, VIDEO VIRAL

Jan 19, 2026 | 05:28 PM
Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

Terror Attack Threat: कश्मीर स्वतंत्र करू, भारतात विनाश घडवू…; लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी आमिर झियाची धमकी

Jan 19, 2026 | 05:28 PM
Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?

Vasai Fishing Boat Incident: गूढ वर्तुळामुळे मच्छिमारांमध्ये भीती! वसई समुद्रात अचानक नेमकं काय घडलं?

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Political News: शिंदेंची मागणी, भाजपची चुप्पी! मुंबईच्या महापौराबाबत ४८ तासांनंतरही पेच कायम; तर ‘उबाठा’ची सावध भूमिका

Jan 19, 2026 | 05:26 PM
अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

Jan 19, 2026 | 05:25 PM
बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jan 19, 2026 | 05:07 PM
Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Jan 19, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM