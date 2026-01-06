Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोण आहे Barry Pollack? निकोलस मादुरोसाठी लढणार अमेरिकेविरोधात

Barry Pollack to Defend Maduro : अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केली आहे. त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला असून दिग्गज वकील बॅरी पोलक त्यांचा खटला लढवणार आहेत.

Updated On: Jan 06, 2026 | 06:20 PM
Who is Barry Pollack will fight Maduro's case against US

कोण आहे Barry Pollack? निकोलस मादुरोसाठी लढणार अमेरिकेविरोधात (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • दिग्गज वकिल बॅरी पोलॅक निकोलस माजुरो यांचा खटला लढवणार
  • विकिलिक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज यांना अमेरिकेच्या ताब्यातून केले होते मुक्त
  • कोण आहे Barry Pollack?
Barry Pollack to Fight For Maduro against US : व्हेनेझुएलाचे (Venezuela) राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अमेरिकेने अटक केली आहे. त्यांच्या अमेरिकेने ड्रग्ज तस्करीचे, दहशतवादी संघटनांना मदत मोठा शस्त्रसाठा पुरवठा केल्याचे आणि अमेरिकेत ड्रग्जचे जाळे पसरवल्याचे आरोप केले आहेत. दरम्यान सोमवारी (०५ जानेवारी २०२६) अमेरिकेच्या कोर्टात या प्रकरणावर पहिली सुनावणी पार पडली आहे. मादुरो यांनी अमेरिकेविरोधात कायदेशीर केस जिंकण्यासाठी जगातील सर्वात प्रसिद्ध वकिल बॅरी पोलॅक यांची निवड केली आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Venezuela त होणार निवडणुका? Maduro च्या कोर्टात सुनावणीनंतर ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

मिळालेल्या माहितीनुसार, बॅरी पोलॅक हे जगातील सर्वात दिग्गज आणि प्रसिद्ध वकिल आहेत. त्यांनी विकिलिक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज यांना अमेरिकेच्या ताब्यातून मुक्त केले होते. यामुळे संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का बसला होता. आता ते न्यूयॉर्क न्यायालयात मादुरोकडून खटला लढवणार आहेत. मादुरोविरुद्ध नार्को-दहशतवाद आणि कोकेन तस्करीच्या आरोपांवर युक्तिवाद सादर करणार असूवन हा खटला एक भू-राजकीय संघर्ष ठरणार आहे.

कोण आहेत वकील बॅरी पोलॅक?

बॅरी पोलॅक हे अमेरिकेतली सर्वात प्रभावशाली आणि अनुभवी ट्रायल लॉयर म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीशी संबंधित अनेक उच्चस्तरिय प्रकरणे हाताळली आहे.  त्यांनी हेरगिरीच्या कायद्याअंतर्गत विकिलिक्सचे संस्थापक ज्युलियन असांज यांचा खटला लढवला होता. या प्रकरणामध्ये त्यांच्या विजयाने संपूर्ण जगाला आश्चर्याचा धक्का दिला होता. ते अमेरिकन प्रशासनाच्या धोरणांना देखील थेट आव्हान देण्याची प्रतिमा ठेवतात.

काय आहे असांज प्रकरण?

पोलॅक यांची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही विकिलिक्सच्या संस्थापक ज्युलियन असांज यांच्या प्रकरणामुळे आहे. असांज यांच्यावर अमेरिकेने हेगरिगीच्या कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई केली होती. परंतु पोलॅक यांनी डावपेच खेळत अमेरिकन सरकारला तडजोड करण्यास भाग पाडले होते. ज्यामुळे असांज यांची सुटका झाली आणि बॅरी जे. पोलॅक यांचे जागतिक स्तरावर नाव झाले.

मादुरोसाठी काय असेल पोलॅकची रणनीती

मादुरो यांच्या प्रकरणामध्ये पोलॅक यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. ते अमेरिकन कोर्टात सॉवरेन इम्युनिटी म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, राष्ट्रप्रमुखांना संरक्षण मिळते हा मुद्दा न्यायालयात मांडू शकतात. तसेच ते अमेरिकेची कारवाई ही राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असल्याचा मुद्दाही प्रभावीपणे मांडतील. अमेरिकेच्या वैध पुराव्यांनाही पोलॅक आव्हान करु शकतात.

मादुरोवर कोकेनची तस्करी आणि नेटवर्कचे संरक्षण करण्याचा, तस्करांना राजनैतिक पाठिंबा प्रदान करण्याचा, सत्तेचा २५ वर्षे गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. सध्या या आरोपांमधून मादुरो यांची सुटका होते की नाही, बॅरी पोलॅक नेमकं काय करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Nicolas Maduro : ‘मी निर्दोष आहे…’ ; हातकड्यांमध्ये मादुरो न्यूयॉर्कच्या कोर्टात हजर

Web Title: Who is barry pollack will defend maduros case against us

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 06:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक
1

War Alert: मध्य-पूर्वेत वादळापूर्वीची शांतता! Iran-US रणभूमीच्या दिशेने; आकाशात B-2 Stealth, समुद्रात ‘USS अब्राहम लिंकन’ची धडक

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले
2

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण
3

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस
4

War Alert: शांततेच्या नोबेलवरून राडा! डोनाल्ड ट्रम्पची ग्रीनलँड नाही तर ‘या’ देशाला युद्धाची धमकी; स्वार्थासाठी जगाला धरले वेठीस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM
Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Republic Day 2026: खासदार-आमदारांच्या जागी आता शेतकरी आणि कामगार; प्रजासत्ताक दिन परेडसाठी १०,००० ‘खास’ पाहुण्यांना निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 09:22 PM
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Jan 19, 2026 | 08:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM