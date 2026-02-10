Karjat News : माथेरानमध्ये मनमानी कारभार ; राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर

माथेरान येथील 100 वर्षे जुने नगरपरिषद कार्यालय हेरिटेज वास्तू म्हणून नोंद असलेली वास्तू आहे.या वास्तूमध्ये माथेरान शहराचे नियोजन करणारे कार्यालय आहे.त्याचवेळी माथेरान हे ब्रिटिशांनी वसवलेले शहर असल्याने येथील असंख्य मालमत्ता या जुन्या असल्याने महाराष्ट्र सरकारने बनवलेल्या हेरिटेज समितीने माथेरान शहरातील अनेक बंगले आणि मालमत्ता यांना हेरिटेज वास्तू मध्ये समावेश केला होता.माथेरान नगरपरिषदेची इमारत देखील 100 वर्षे जुनी असल्याने ही इमारत हेरिटेज वास्तू मध्ये समाविष्ट केले आहे.आज त्याच कार्यालय असलेल्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.मात्र या माथेरान नगरपरिषद कार्यालय इमारती नूतनीकरण करण्यासाठी हेरिटेज समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.मात्र त्या इमारतीचे नूतनीकरण करणे तोडफोड करणे ही कामे सध्या हेरिटेज कमिटीचे परवानगी विना सुरू असल्याची शक्यता आहे.
हेरिटेज समितीचे परवानगी न घेता इमारतीचे सुरू असल्याची माहिती मिळताच माथेरान नगरपरिषद मधील विरोधी पक्षाचे गटनेते आणि माथेरान राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम कुंभार यांनी आवाज उठवला आहे.माथेरान नगरपरिषद कार्यालयाची वास्तू हेरिटेज दर्जा ‘अ’ मध्ये समाविष्ट आहे. सदर च्या हेरिटेज वास्तू मधील संपूर्ण कार्यालयाचे बाबतीत नगरपरिषद कार्यालयात भेटून माहिती मागितली होती.त्यात नूतनीकरण करण्यासाठी डी पी आर बनवले आहे काय?पालिका कार्यालयाचे स्थायी समिती आणि नियोजन समितीने कधी परवानगी दिली आहे?या नूतनीकरण कामाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे काय आणि हेरिटेज समितीची परवानगी आहे काय?आणि मुख्य म्हणजे निधीची तरतूद कोणत्या आधारे दिली? अदाजपत्रक कोणी बनवले आणि त्याला मान्यता कधी देण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सदर 121 वर्ष जुन्या असलेल्या ऐतिहासिक नगरपरिषद कार्यालयाच्या वास्तूचा नूतनीकरण करण्याचा परस्पर अधिकार हा मुख्याधिकारी तथा सदस्य सचिव माथेरान हेरिटेज समिती यांना नाही याची नोंद घ्यावी अशी सूचना केली आहे.त्यानुसार तरी वरील सर्व प्रशासकीय बाबींची आणि अटी शर्ती यांची पूर्तता करूनच आपण कार्यालयाचे नुतनीकरण करण्याचे नियमानुसार ठेकेदाराला कार्यादेश दिले असतील तर त्याची माहिती द्यावी तसेच या प्रस्तावाची कागदपत्रे मला विरोधीपक्ष गटनेता या नात्याने प्राप्त व्हावीत तोपर्यंत सदरचे चालू असलेले नूतनीकरणाचे काम तात्काळ थांबविण्यात यावे अशी मागणी सीताराम कुंभार यांनी केली आहे.