Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Karjat News : माथेरानमध्ये मनमानी कारभार ; राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर

माथेरानमधील अशा कोणत्याही हेरिटेज वास्तू यांची दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य हेरिटेज समितीची परवानगी घ्यावी लागते.मात्र अशी कोणतीही परवानगी न घेता नगरपरिषद कार्यालयाची तोडफोड करून सुशोभित करण्याचे काम सुरु आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 05:43 PM
Karjat News : माथेरानमध्ये मनमानी कारभार ; राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर
Follow Us:
Follow Us:
  • माथेरानमध्ये मनमानी कारभार
  • राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर
माथेरान/ संतोष पेरणे : नगरपरिषदेचे 100 वर्षे जुने कार्यालय हे हेरिटेज वास्तू मध्ये समाविष्ट आहे.माथेरानमधील अशा कोणत्याही हेरिटेज वास्तू यांची तोडफोड आणि दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य हेरिटेज समितीची परवानगी घ्यावी लागते.मात्र अशी कोणतीही परवानगी न घेता माथेरान नगरपरिषदेचे कार्यालयाची तोडफोड करून सुशोभित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.दरम्यान,माथेरान गावातील कायदे बनविणाऱ्या आणि माथेरान हेरिटेज समितीचे सदस्य सचिव ज्या कार्यालयात बसतात, त्याच हेरिटेज वास्तू म्हणून नोंद असलेल्या कार्यालयाचे सुशोभीकरणाचे काम सुरू झाले आहे.याविरुद्ध माथेरान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष गटनेते सीताराम कुंभार यांनी आवाज उठवला आहे.

माथेरान येथील 100 वर्षे जुने नगरपरिषद कार्यालय हेरिटेज वास्तू म्हणून नोंद असलेली वास्तू आहे.या वास्तूमध्ये माथेरान शहराचे नियोजन करणारे कार्यालय आहे.त्याचवेळी माथेरान हे ब्रिटिशांनी वसवलेले शहर असल्याने येथील असंख्य मालमत्ता या जुन्या असल्याने महाराष्ट्र सरकारने बनवलेल्या हेरिटेज समितीने माथेरान शहरातील अनेक बंगले आणि मालमत्ता यांना हेरिटेज वास्तू मध्ये समावेश केला होता.माथेरान नगरपरिषदेची इमारत देखील 100 वर्षे जुनी असल्याने ही इमारत हेरिटेज वास्तू मध्ये समाविष्ट केले आहे.आज त्याच कार्यालय असलेल्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.मात्र या माथेरान नगरपरिषद कार्यालय इमारती नूतनीकरण करण्यासाठी हेरिटेज समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.मात्र त्या इमारतीचे नूतनीकरण करणे तोडफोड करणे ही कामे सध्या हेरिटेज कमिटीचे परवानगी विना सुरू असल्याची शक्यता आहे.

Raigad Zilla  Parishad: पनवेलमध्ये निवडणूक रणधुमाळी रंगली! ७५% झाले मतदान; उमेदवारांची वाढली धाकधूक 

हेरिटेज समितीचे परवानगी न घेता इमारतीचे सुरू असल्याची माहिती मिळताच माथेरान नगरपरिषद मधील विरोधी पक्षाचे गटनेते आणि माथेरान राष्ट्रवादी काँग्रेस शहर अध्यक्ष सीताराम कुंभार यांनी आवाज उठवला आहे.माथेरान नगरपरिषद कार्यालयाची वास्तू हेरिटेज दर्जा ‘अ’ मध्ये समाविष्ट आहे. सदर च्या हेरिटेज वास्तू मधील संपूर्ण कार्यालयाचे बाबतीत नगरपरिषद कार्यालयात भेटून माहिती मागितली होती.त्यात नूतनीकरण करण्यासाठी डी पी आर बनवले आहे काय?पालिका कार्यालयाचे स्थायी समिती आणि नियोजन समितीने कधी परवानगी दिली आहे?या नूतनीकरण कामाला तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे काय आणि हेरिटेज समितीची परवानगी आहे काय?आणि मुख्य म्हणजे निधीची तरतूद कोणत्या आधारे दिली? अदाजपत्रक कोणी बनवले आणि त्याला मान्यता कधी देण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सदर 121 वर्ष जुन्या असलेल्या ऐतिहासिक नगरपरिषद कार्यालयाच्या वास्तूचा नूतनीकरण करण्याचा परस्पर अधिकार हा मुख्याधिकारी तथा सदस्य सचिव माथेरान हेरिटेज समिती यांना नाही याची नोंद घ्यावी अशी सूचना केली आहे.त्यानुसार तरी वरील सर्व प्रशासकीय बाबींची आणि अटी शर्ती यांची पूर्तता करूनच आपण कार्यालयाचे नुतनीकरण करण्याचे नियमानुसार ठेकेदाराला कार्यादेश दिले असतील तर त्याची माहिती द्यावी तसेच या प्रस्तावाची कागदपत्रे मला विरोधीपक्ष गटनेता या नात्याने प्राप्त व्हावीत तोपर्यंत सदरचे चालू असलेले नूतनीकरणाचे काम तात्काळ थांबविण्यात यावे अशी मागणी सीताराम कुंभार यांनी केली आहे.

कर्जतमध्ये ‘परिवर्तन आघाडी’चा मोठा विजय! “खरी शिवसेना कोणती हे जनतेनेच दाखवले”; विजयानंतर नितीन सावंत यांचा विरोधकांना टोला!

 

Web Title: Karjat news arbitrary governance in matheran state heritage committee rules in disrepute

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 05:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश
1

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी
2

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर
3

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात भूकंप! मनसे महाविकास आघाडीतून पडली बाहेर

Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी
4

Matheran News : घोड्यांबाबत हरित लवाद संघटनेचा आक्षेप; सुनावणीसाठी आठवड्याचा कालावधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

Tata Punch Turbo vs Maruti Suzuki Fronx Turbo: दोघांपैकी कोणत्या SUV मध्ये जास्त दम?जाणून घ्या

Feb 10, 2026 | 05:49 PM
Traffic News: राज्यभर अवजड वाहनांवर धडक तपासणी मोहीम राबवा; प्रताप सरनाईक

Traffic News: राज्यभर अवजड वाहनांवर धडक तपासणी मोहीम राबवा; प्रताप सरनाईक

Feb 10, 2026 | 05:45 PM
Karjat News : माथेरानमध्ये मनमानी कारभार ; राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर

Karjat News : माथेरानमध्ये मनमानी कारभार ; राज्य हेरिटेज समितीचे नियम धाब्यावर

Feb 10, 2026 | 05:43 PM
अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

Feb 10, 2026 | 05:43 PM
Political News : परभणीत भाजपने मारली जोरदार मुसंडी; कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाहीच

Political News : परभणीत भाजपने मारली जोरदार मुसंडी; कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नाहीच

Feb 10, 2026 | 05:30 PM
‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

‘आई होण्यासाठी लग्नाची गरज नाही, कोणाचे पण स्पर्म…, ‘राखी सावंतला व्हायचंय आई, इच्छा व्यक्त करत म्हणाली…

Feb 10, 2026 | 05:24 PM
US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

US-India ट्रेड डीलमुळे ‘ही’ प्रीमियम बाईक नाही होणार स्वस्त, यामागील नेमकं कारण म्हणजे काय?

Feb 10, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM