AI Summit 2026: AI समिटमधून Bill Gates ने घेतली माघार, देणार नाही भाषण; का घेतला इतका मोठा निर्णय

आयोजकांनी सांगितले की शिखर परिषदेचे लक्ष त्याच्या मुख्य विषयांवर आणि प्राधान्यांवर राहील याची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्होरा यांचे भाषण फाउंडेशनच्या कामावर आणि भविष्यातील योजनांवर केंद्रित असेल असे आयोजकांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी या परिषदेचे उद्घाटन केले असून अनेक दिग्गज नेते या कार्यक्रमाला भारतात हजर राहिले आहेत. यामुळे जगभरातील देशांचे संबंध भारताशी चांगले होतील अशी अपेक्षा ठेवली जात आहे.
AI Summit : पंतप्रधान मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन; इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह अनेक नेते राहणार उपस्थित
भारताप्रती वचनबद्धता कायम आहे
गेट्स फाउंडेशनने स्पष्ट केले आहे की भारतातील त्यांच्या कामात आणि सहकार्यात कोणताही बदल झालेला नाही. फाउंडेशन आरोग्य आणि विकास ध्येयांवर भारतासोबत काम करत राहील. हा निर्णय केवळ शिखर परिषदेचा अजेंडा लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. फाउंडेशनने भारतात त्यांची भागीदारी आणि योजना मजबूत करत राहण्याचा पुनरुच्चार केला. बिल गेट्स यांचे नेहमीच भारताशी चांगले संबंध राहिले आहेत.
अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन सहभागी होणार
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन दिल्लीत होणाऱ्या एआय समिटमध्ये सहभागी होतील. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी १९ फेब्रुवारी रोजी या शिखर परिषदेचे उद्घाटन करतील. उद्घाटन सत्रात फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉनसह सुमारे २० राष्ट्रप्रमुख उपस्थित राहतील.
माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचे निवेदन
PTI च्या वृत्तानुसार, माजी ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी बुधवारी १८ फेब्रुवारी, २०२६ रोजी सांगितले की, भारत, त्याच्या प्रतिभासंपत्ती आणि मजबूत डिजीटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसह, एआयच्या क्षेत्रात अग्रणी बनण्याच्या आणि समाजात त्याच्या व्यापक अवलंबनासाठी एक उदाहरण ठेवण्याच्या स्थितीत आहे. येथे आयोजित AI इम्पॅक्ट समिट २०२६ मध्ये एका संवाद सत्रादरम्यान सुनक यांनी हे विधान केले. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन आणि इतर भागीदारांच्या सहकार्याने कार्नेगी इंडियाने हे सत्र आयोजित केले होते. सत्रादरम्यान, सुनक यांनी नमूद केले की जगभरात एआयबद्दल वेगवेगळे दृष्टिकोन आहेत. ते म्हणाले, “एआयबद्दल भारतात प्रचंड आशावाद आणि आत्मविश्वास आहे, तर पाश्चात्य देशांमध्ये सध्याची प्रमुख भावना चिंतेची आहे.