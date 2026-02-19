Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय रस्ते झाले ‘Kia’ मय! अवघ्या 7 वर्षात ‘या’ Car ने कंपनीला केले मालामाल, विकले गेले लाखभर युनिट्स

Kia Motors ही देशातील एक आघाडीची कार उत्पादक कंपनी आहे. नुकतेच कंपनीच्या एका कारने भारतात 7 वर्ष पूर्ण केली आहेत. या 7 वर्षात या कारने 6 लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:35 PM
  • Kia Seltos ला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद
  • 7 वर्षात या कारचे 6 लाख युनिट्स विकेल गेले
  • जाणून घ्या या कारची माहिती
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक विदेशी ऑटो कंपन्या पाहायला मिळतात. अशीच एक कंपनी म्हणजे Kia Motors. नुकतेच किया इंडियाने जाहीर केले की, 2019 मध्ये लाँच झालेल्या Kia Seltos ने भारतात एकूण 6 लाख युनिट्स विक्रीचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. या कामगिरीमुळे मिड-एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सेल्टोसचे सातत्यपूर्ण वर्चस्व अधोरेखित झाले आहे.

डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि पॉवरट्रेनची ताकद

लाँचपासूनच सेल्टोसने जागतिक दर्जाचे डिझाइन, पेट्रोल आणि डिझेल असे विविध पॉवरट्रेन पर्याय, ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, मोठ्या स्क्रीनसह इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम इंटीरिअर यांसारख्या फीचर्समुळे ग्राहकांचे लक्ष वेधले.

सेगमेंटमध्ये उपयुक्ततेसोबतच केबिन अनुभव, डिजिटल एकीकरण आणि आकर्षक लूक यावर भर देत सेल्टोसने वेगळी ओळख निर्माण केली.

EV वाहनचालकांसाठी महत्वाची बातमी! राज्यातील ‘या’ महामार्गावर व्होल्वो आणि चार्जझोनकडून अल्ट्रा-फास्ट चार्जरचे उद्घाटन

सुरक्षिततेमुळे वाढलेली मागणी

मॉडेलच्या अपडेट्समध्ये ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम (ADAS), सुधारित कनेक्टिव्हिटी सोल्यूशन्स आणि व्यापक सुरक्षा पॅकेजचा समावेश करण्यात आला. टॉप ट्रिम्सकडून सुमारे 29 टक्के योगदान मिळत असल्याने ग्राहक उच्च सुरक्षा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.

एंट्री आणि मिड व्हेरिएंट्सनाही स्थिर मागणी मिळत असून, सेल्टोसचे संतुलित मूल्य प्रस्ताव अधोरेखित होते.

अपग्रेड करणाऱ्यांची पसंती

सेल्टोसने आपल्या किंमत श्रेणीत उच्च श्रेणीतील वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देत ग्राहकांना हॅचबॅक, सेडान किंवा कॉम्पॅक्ट SUV मधून अपग्रेड करण्याचा पर्याय दिला. विस्तृत ट्रिम पर्यायांमुळे विविध बजेटमधील ग्राहकांसाठी ही SUV आकर्षक ठरली.

डिझाइन अफाट आणि रेंज सुसाट! Mahindra Udo ई-ऑटो लाँच, किंमत वाचाल तर आजच बुक कराल

पुढील जनरेशनची कार अधिक सक्षम असणार

नेक्स्ट-जनरेशन सेल्टोस 4,460 मिमी लांबी, 1,830 मिमी रुंदी आणि 2,690 मिमी व्हीलबेससह अधिक प्रशस्त केबिन आणि दमदार रस्ते उपस्थिती देते. सुधारित ADAS सूट, अद्ययावत सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि विस्तारित डिजिटल इंटरफेसमुळे नवीन मॉडेल अधिक प्रगत बनले आहे.

किया इंडियाचे चीफ सेल्स ऑफिसर सनहॅक पार्क यांनी सांगितले की, “6 लाख युनिट्सचा टप्पा गाठणे म्हणजे ग्राहकांचा डिझाइन, सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानावर असलेला विश्वास दर्शवतो. प्रगत सुरक्षा आणि कनेक्टेड तंत्रज्ञानाला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.”

सेल्टोसच्या या कामगिरीमुळे किया इंडियाच्या मिड-एसयूव्ही धोरणाला बळ मिळाले असून, अपग्रेड शोधणाऱ्या आणि प्रीमियम अनुभव इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे मॉडेल भविष्यातही आकर्षक ठरणार आहे.

 

Published On: Feb 19, 2026 | 08:35 PM

