भारतीय रस्ते झाले ‘Kia’ मय! अवघ्या 7 वर्षात ‘या’ Car ने कंपनीला केले मालामाल, विकले गेले लाखभर युनिट्स

लाँचपासूनच सेल्टोसने जागतिक दर्जाचे डिझाइन, पेट्रोल आणि डिझेल असे विविध पॉवरट्रेन पर्याय, ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, मोठ्या स्क्रीनसह इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम इंटीरिअर यांसारख्या फीचर्समुळे ग्राहकांचे लक्ष वेधले.
सेगमेंटमध्ये उपयुक्ततेसोबतच केबिन अनुभव, डिजिटल एकीकरण आणि आकर्षक लूक यावर भर देत सेल्टोसने वेगळी ओळख निर्माण केली.
मॉडेलच्या अपडेट्समध्ये ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टिम (ADAS), सुधारित कनेक्टिव्हिटी सोल्यूशन्स आणि व्यापक सुरक्षा पॅकेजचा समावेश करण्यात आला. टॉप ट्रिम्सकडून सुमारे 29 टक्के योगदान मिळत असल्याने ग्राहक उच्च सुरक्षा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत असल्याचे दिसते.
एंट्री आणि मिड व्हेरिएंट्सनाही स्थिर मागणी मिळत असून, सेल्टोसचे संतुलित मूल्य प्रस्ताव अधोरेखित होते.
सेल्टोसने आपल्या किंमत श्रेणीत उच्च श्रेणीतील वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देत ग्राहकांना हॅचबॅक, सेडान किंवा कॉम्पॅक्ट SUV मधून अपग्रेड करण्याचा पर्याय दिला. विस्तृत ट्रिम पर्यायांमुळे विविध बजेटमधील ग्राहकांसाठी ही SUV आकर्षक ठरली.
नेक्स्ट-जनरेशन सेल्टोस 4,460 मिमी लांबी, 1,830 मिमी रुंदी आणि 2,690 मिमी व्हीलबेससह अधिक प्रशस्त केबिन आणि दमदार रस्ते उपस्थिती देते. सुधारित ADAS सूट, अद्ययावत सुरक्षा आर्किटेक्चर आणि विस्तारित डिजिटल इंटरफेसमुळे नवीन मॉडेल अधिक प्रगत बनले आहे.
किया इंडियाचे चीफ सेल्स ऑफिसर सनहॅक पार्क यांनी सांगितले की, “6 लाख युनिट्सचा टप्पा गाठणे म्हणजे ग्राहकांचा डिझाइन, सुरक्षितता आणि तंत्रज्ञानावर असलेला विश्वास दर्शवतो. प्रगत सुरक्षा आणि कनेक्टेड तंत्रज्ञानाला मिळालेला प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे.”
सेल्टोसच्या या कामगिरीमुळे किया इंडियाच्या मिड-एसयूव्ही धोरणाला बळ मिळाले असून, अपग्रेड शोधणाऱ्या आणि प्रीमियम अनुभव इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे मॉडेल भविष्यातही आकर्षक ठरणार आहे.