तुम्हीही ही एक चूक करताय? मग थांबा, फाटलेल्या दुधाचं पाणी आहे खूप कामाचं…. जाणून घ्या याचा स्मार्ट वापर

Curdled Milk Benefits : घरात दूध फाटलं की आपण पनीर काढतो आणि उरलेलं पाणी सरळ फेकून देतो. पण हेच पाणी पोषक तत्त्वांनी भरलेलं असून स्वयंपाकघरापासून बागकाम आणि ब्युटी केअरपर्यंत अनेक कामी येऊ शकतं.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:15 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • फाटलेल्या दुधाचं हे पाणी जेवणातील विविध पदार्थांमध्ये वापरता येऊ शकते आणि त्यामुळे चव अधिक खुलू शकते.
  • घरगुती कामांपासून झाडांच्या निगेसाठीही ते उपयुक्त ठरू शकते.
  • योग्य काळजी घेतल्यास चेहरा आणि केसांसाठीही याचा फायदा होऊ शकतो.
दूध हा स्वयंपाकघरात वापरला जाणारा महत्त्वाचा पदार्थ आहे. दूधापासून अनेक पदार्थ बनवले जातात. काहींच्या तर सकाळची सुरुवात दुधाच्या सेवनाने होते. चहा-काॅफीमध्ये दुधाचा वापर केला जातो. अशात आपल्या घरात दुधाचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे असं म्हटल्यास वावंग ठरणार नाही. आता रोजच्या वापरातील हे दूध आपण गरम करुन मग त्याचा वापर करतो आणि ते खराब होऊ नये म्हणून त्याला फ्रिजमध्ये ठेवतो, पण बऱ्याचदा दुध गरम करायचे राहून गेले किंवा त्याला फ्रिजमध्ये ठेवायला जर आपण विसरले आणि फार काळ ते बाहेरील गरम वातावरणात राहिल्यास ते फाटते. दुधाचं फाटणं फार सामान्य गोष्ट आहे.

बहुतेक घरांमध्ये दुध फाटल्यानंतर त्यातील पाणी वेगळं करुन फाटलेल्या दुधातून निघालेल्या मलाईपासून पनीर तयार केलं जातं आणि यातून उरलेलं पाणी मात्र फेकून दिलं जातं. तुम्हीही फाटलेल्या दुधातून निघणाऱ्या पाण्याला जर फेकून देत असाल तर वेळीच ही चूक सुधारा. अनेकांना ठाऊक नाही पण हे पाणी खरंतर आपल्या बऱ्याच कामी येऊ शकते. त्यात कॅल्शियम, प्रथिने आणि खनिजे असतात, ज्यामुळे ते उपयुक्त ठरते. चला या पाण्याचा कसा वापर करायचा ते जाणून घेऊया.

पीठात टाका

रोजच्या जेवणात केल्या जाणाऱ्या चपात्यांच्या पीठात तुम्ही दुधाचे हे पाणी टाकू शकता. पीठ मळताना त्यात हे पाणी टाकल्याने चपातीची चव आणखी छान लागते.

भाज्या आणि डाळींची चव वाढवते

हे पाणी भाज्या किंवा डाळीमध्ये घातल्याने थोडासा आंबटपणा येतो, ज्यामुळे चव सुधारते. हे विशेषतः रस्सा, सांभार किंवा चटण्यांमध्ये वापरले जाऊ शकते.

वनस्पतींसाठी नैसर्गिक खत

फाटलेल्या दूधाचे पाणी हे वनस्पतींसाठी एक चांगले नैसर्गिक खत ठरते. ते पाण्याने थोडेसे पातळ करा आणि वनस्पतींच्या मुळांना लावा. यामुळे मातीचे पोषण होते आणि वनस्पतींची वाढ होते.

स्वयंपाकघर स्वच्छ करण्यासाठी वापर

या पाण्यातील सौम्य आम्लयुक्त गुणधर्म भांडी आणि स्वयंपाकघरातील चुली स्वच्छ करण्यास मदत करतात. पितळ किंवा तांब्याच्या भांड्यांची चमक वाढवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर

फाटलेल्या दूधाचे पाणी त्वचेसाठी देखील फायदेशीर आहे. ते चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचा स्वच्छ आणि मऊ वाटते. ते केसांना लावल्याने कोरडेपणा कमी होतो आणि केसांना नैसर्गिक चमक येऊ लागते.

आवश्यक खबरदारी

  • फाटलेल्या दुधाचे पाणी जास्त जुने नसावे.
  • जर त्याचा वास वाईट असेल तर वापरू नका.
  • त्वचेवर लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा.

Published On: Feb 19, 2026 | 08:15 PM

