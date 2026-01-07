Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सामान्य नागरिकांच्या खिशाला परवडणाऱ्या टॉप 5 Best Cars, किंमत 3.69 लाखांपासून सुरु

जर तुम्हीही स्वस्तात मस्त कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आज आपण देशातील सर्वात स्वस्त कार्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:29 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • बजेट फ्रेंडली कारला चांगली मागणी
  • देशातील सर्वाधिक स्वस्त कार कोणत्या?
  • चला याबद्दल जाणून घेऊयात
भारतीय बाजारात GST कपातीनंतर कारच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट पाहायला मिळत आहे. या निर्णयाचा फायदा केवळ नव्या कार खरेदीदारांनाच झाला नाही, तर देशातील सर्वात स्वस्त कार्सची यादीही पूर्णपणे बदलली आहे. याआधी भारतातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून ओळखली जाणारी Maruti Alto K10 आता दुसऱ्या क्रमांकावर आली असून, Maruti S-Presso ने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. S-Presso ची सुरुवातीची किंमत आता केवळ 3.49 लाख रुपये इतकी आहे. चला तर जाणून घेऊया भारतातील 5 सर्वात स्वस्त कारबद्दल.

मारुती एस प्रेसो (Maruti S-Presso)

Maruti S-Presso च्या STD (O) व्हेरिएंटची किंमत याआधी 4.26 लाख रुपये होती. GST कपातीनंतर ती घटून 3.49 लाख रुपये झाली आहे. म्हणजेच ग्राहकांना सुमारे 76,600 रुपयांचा फायदा झाला आहे. जवळपास 18 टक्के किंमत कपात झाल्याने ही कार आता बजेट सेगमेंटमधील सर्वाधिक मागणीची आणि स्वस्त कार ठरली आहे.

लेह-लडाखच्या खडबडीत रस्त्यांवर टेस्टिंग! त्यात 10 लाख किमीचे अंतरही पार, 26 जानेवारीला ‘ही’ कार इतर वाहनांना धडकी भरवणार

मारुती अल्टो के10 (Maruti Alto K10)

पूर्वी भारतातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून Maruti Alto K10 कडे पहिले जायचे, मात्र आता ती दुसऱ्या स्थानावर आहे. याच्या STD (O) व्हेरिएंटची किंमत 4.23 लाख रुपयांवरून घटून 3.69 लाख रुपये झाली आहे. यामुळे ग्राहकांना सुमारे 53,100 रुपयांची बचत होत आहे. किफायतशीर किंमत आणि विश्वासार्ह परफॉर्मन्समुळे Alto K10 आजही लोकप्रिय आहे.

रेनॉल्ट क्विड (Renault Kwid)

Renault Kwid आता देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात स्वस्त कार ठरली आहे. याच्या 1.0 RXE व्हेरिएंटची किंमत 4.69 लाख रुपयांवरून कमी होऊन 4.29 लाख रुपये झाली आहे. यामध्ये सुमारे 40,000 रुपयांचा फायदा मिळतो. SUV-स्टाइल डिझाइन आणि बजेट-फ्रेंडली किंमत यामुळे एंट्री-लेव्हल ग्राहकांसाठी Kwid हा उत्तम पर्याय आहे.

टाटा टिआगो (Tata Tiago)

Tata Tiago ही भारतातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात स्वस्त कार आहे. पूर्वी याच्या XE व्हेरिएंटची किंमत 4.99 लाख रुपये होती, मात्र GST कपातीनंतर ती 4.57 लाख रुपये इतकी झाली आहे. म्हणजेच ग्राहकांना सुमारे 42,500 रुपयांचा फायदा झाला आहे. मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि आकर्षक डिझाइनमुळे Tiago या किमतीत व्हॅल्यू फॉर मनी ठरते.

1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमी धावण्याची धमक! Hero Splendor ला प्रत्येकवेळी पाणी पाजते ‘ही’ बाईक

मारुती सिलेरिओ (Maruti Celerio)

Maruti Celerio देखील भारतातील स्वस्त कार्सच्या यादीत सामील आहे. याच्या LXI व्हेरिएंटची किंमत 5.64 लाख रुपयांवरून घटून 4.69 लाख रुपये झाली आहे. यामध्ये ग्राहकांना सुमारे 94,100 रुपयांची बचत होते. जवळपास 17 टक्के किंमत कपात झाल्यामुळे Celerio आता आणखी किफायतशीर पर्याय बनली आहे.

Published On: Jan 07, 2026 | 10:29 PM

