1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमी धावण्याची धमक! Hero Splendor ला प्रत्येकवेळी पाणी पाजते ‘ही’ बाईक

होंडा शाइन 100 ही भारतातील कम्युटर बाईक सेगमेंटमध्ये वेगाने लोकप्रिय होणारी बाईक आहे. याची कमी किंमत, उत्कृष्ट मायलेज आणि कमी रनिंग कॉस्ट यामुळे ती एक चांगली निवड बनते, विशेषतः दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी. ही बाईक थेट Hero Splendor Plus शी स्पर्धा करते, परंतु कमी किंमत आणि होंडाच्या गुणवत्तेमुळे शाइन 100 अनेकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.
Skoda ची ‘ही’ Car खरेदी करणे झाले महाग! आता किंमत पोहोचली थेट 7.59 लाखांवर
Honda Shine 100 ची किंमत 64,004 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे, तर त्याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे ₹77,425 असू शकते. ही किंमत हिरो स्प्लेंडर प्लसपेक्षा अंदाजे 10 हजार रुपयांनी कमी आहे. कमी बजेटमध्ये चांगली बाईक शोधणाऱ्यांसाठी, शाइन 100 हा एक चांगला पर्याय आहे. या किंमतीच्या टप्प्यावर होंडाची विश्वासार्हता आणि चांगली कामगिरी तिला आणखी खास बनवते.
Honda Shine 100 ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे याचे उत्कृष्ट मायलेज. कंपनीच्या माहितीनुसार ही बाईक सुमारे 65 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. अनेक वापरकर्त्यांना प्रत्यक्ष वापरातही 65 ते 68 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. या बाईकमध्ये 9 लिटर क्षमतेची इंधन टाकी देण्यात आली असून एकदाच पेट्रोल भरल्यावर लांब अंतर पार करता येते. आयडल स्टार्ट-स्टॉप टेक्नॉलॉजीमुळे ट्रॅफिकमध्येही इंधनाची बचत होते.
Volkswagen ने ग्राहकांचं ऐकलं! जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर केले ‘या’ Cars वर धुवाधार ऑफर्स
Honda Shine 100 चा मेंटेनन्स खर्च तुलनेने खूपच कमी आहे. साधारणपणे याचा सर्व्हिस खर्च 800 ते 1,200 रुपयांच्या दरम्यान येतो. कंपनीकडून या बाईकवर 3 वर्षे किंवा 42,000 किलोमीटरची वॉरंटीही देण्यात येते.
जर तुम्हाला कमी किमतीत जास्त मायलेज देणारी, रायडींगसाठी सोपी आणि मेंटेनन्स कॉस्ट कमी असलेली बाईक हवी असेल, तर Honda Shine 100 हा उत्तम पर्याय आहे. दररोज 30 ते 40 किलोमीटर प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही बाईक Splendor ला चांगलीच टक्कर देते.