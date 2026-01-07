Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • Hero Splendor Competitor Honda Shine 100 Is Affordable Bike Give 65 Kmpl Mileage

1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमी धावण्याची धमक! Hero Splendor ला प्रत्येकवेळी पाणी पाजते ‘ही’ बाईक

भारतात अनेक उत्तम बाईक आहेत, ज्या बजेट फ्रेंडली सेगमेंटमध्ये उपलब्ध आहेत. आज आपण अशा बाईकबद्दल जाणून घेऊयात, जी मायलजेमध्ये Hero Splendor लाही मागे टाकते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:24 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतात मायलेज देणाऱ्या बाईकला चांगली मागणी
  • Honda Shine 100 चा विशेष चाहतावर्ग
  • जाणून घ्या किंमत, फीचर्स आणि परफॉर्मन्स
भारतीय टू व्हीलर मार्केटमध्ये अनेक उत्तम कंपन्या आहेत, जे बरोबर ग्राहकांच्या मागणीनुसार उत्तम मायलेज देणाऱ्या बाईक ऑफर करत असतात. आजही ग्राहक बाईक खरेदी करताना तिच्या मायलेज आणि किमतीकडे बारकाईने लक्ष देत असतात. जर तुम्हीही उत्तम मायलेज देणाऱ्या बाईकच्या शोधात असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.

होंडा शाइन 100 ही भारतातील कम्युटर बाईक सेगमेंटमध्ये वेगाने लोकप्रिय होणारी बाईक आहे. याची कमी किंमत, उत्कृष्ट मायलेज आणि कमी रनिंग कॉस्ट यामुळे ती एक चांगली निवड बनते, विशेषतः दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी. ही बाईक थेट Hero Splendor Plus शी स्पर्धा करते, परंतु कमी किंमत आणि होंडाच्या गुणवत्तेमुळे शाइन 100 अनेकांमध्ये लोकप्रिय होत आहे.

Skoda ची ‘ही’ Car खरेदी करणे झाले महाग! आता किंमत पोहोचली थेट 7.59 लाखांवर

होंडा शाइन 100 ची किंमत किती?

Honda Shine 100 ची किंमत 64,004 (एक्स-शोरूम) रुपये आहे, तर त्याची ऑन-रोड किंमत अंदाजे ₹77,425 असू शकते. ही किंमत हिरो स्प्लेंडर प्लसपेक्षा अंदाजे 10 हजार रुपयांनी कमी आहे. कमी बजेटमध्ये चांगली बाईक शोधणाऱ्यांसाठी, शाइन 100 हा एक चांगला पर्याय आहे. या किंमतीच्या टप्प्यावर होंडाची विश्वासार्हता आणि चांगली कामगिरी तिला आणखी खास बनवते.

65 kmpl तगडा मायलेज

Honda Shine 100 ची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे याचे उत्कृष्ट मायलेज. कंपनीच्या माहितीनुसार ही बाईक सुमारे 65 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज देते. अनेक वापरकर्त्यांना प्रत्यक्ष वापरातही 65 ते 68 किमी प्रति लिटरपर्यंत मायलेज मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. या बाईकमध्ये 9 लिटर क्षमतेची इंधन टाकी देण्यात आली असून एकदाच पेट्रोल भरल्यावर लांब अंतर पार करता येते. आयडल स्टार्ट-स्टॉप टेक्नॉलॉजीमुळे ट्रॅफिकमध्येही इंधनाची बचत होते.

Volkswagen ने ग्राहकांचं ऐकलं! जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर केले ‘या’ Cars वर धुवाधार ऑफर्स

कमी मेंटेनन्स, जास्त फायदे

Honda Shine 100 चा मेंटेनन्स खर्च तुलनेने खूपच कमी आहे. साधारणपणे याचा सर्व्हिस खर्च 800 ते 1,200 रुपयांच्या दरम्यान येतो. कंपनीकडून या बाईकवर 3 वर्षे किंवा 42,000 किलोमीटरची वॉरंटीही देण्यात येते.

जर तुम्हाला कमी किमतीत जास्त मायलेज देणारी, रायडींगसाठी सोपी आणि मेंटेनन्स कॉस्ट कमी असलेली बाईक हवी असेल, तर Honda Shine 100 हा उत्तम पर्याय आहे. दररोज 30 ते 40 किलोमीटर प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही बाईक Splendor ला चांगलीच टक्कर देते.

Web Title: Hero splendor competitor honda shine 100 is affordable bike give 65 kmpl mileage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते
1

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना
2

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज
3

नवीन कलर ऑप्शन्ससह MG Cyberster सादर! मिळणार 507 किलोमीटरची रेंज

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री
4

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM