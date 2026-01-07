Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Automobile »
  • New Version Of Renault Duster Launching On 26 January 2026 10 Lakh Km Distance Covered While Testing

लेह-लडाखच्या खडबडीत रस्त्यांवर टेस्टिंग! त्यात 10 लाख किमीचे अंतरही पार, 26 जानेवारीला ‘ही’ कार इतर वाहनांना धडकी भरवणार

रेनॉल्ट डस्टरचा नवा अवतार येत्या 26 जानेवारी 2026 रोजी लाँच होण्याच्या तयारीत आहे. सध्या या कारची टेस्टिंग सुरु आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:58 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • Renault Duster येत्या 26 जानेवारी 2026 रोजी लाँच होणार
  • टेस्टिंग दरम्यान 10 लाख KM चे अंतर पार
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारतीय SUV मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा मोठा धमाका होणार आहे. याचे कारण म्हणजे Renault आपली आयकॉनिक एसयूव्ही, Duster, भारतात एका नवीन अवतारात आणण्याच्या तयारीत आहे. लाँच होण्यापूर्वीच, कंपनीने एक मोठा खुलासा केला आहे की नवीन जनरेशनच्या रेनॉल्ट डस्टरने लाँचपूर्वी 10 लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त टेस्टिंग पूर्ण केली आहे. ही एसयूव्ही येणाऱ्या टाटा सिएरा आणि सध्याच्या क्रेटा आणि सेल्टोस सारख्या लोकप्रिय एसयूव्हींना थेट आव्हान देईल. चला या कारबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

तब्बल 10 लाख किमीची टेस्टिंग

रेनॉल्टच्या मते, नवीन डस्टरची टेस्टिंग केवळ रस्त्यावरच नाही तर जगातील सर्वात कठीण परिस्थितीतही करण्यात आली आहे. 23 अंश ते 55 अंश सेल्सिअस तापमानात या कारची टेस्टिंग घेण्यात आली आहे. लेह-लडाखसारख्या उंच भागात आणि उंच ठिकाणी देखील ही कार चालवण्यात आली. इतकेच नव्हे तर ही कार 10 लाख किलोमीटरची टेस्टिंग ब्राझील, रोमानिया, फ्रान्स, चीन आणि चेक रिपब्लिक सारख्या देशांमध्ये करण्यात आली आहे.

1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमी धावण्याची धमक! Hero Splendor ला प्रत्येकवेळी पाणी पाजते ‘ही’ बाईक

भारतासाठी खास डिझाइन

रेनो (Renault) कंपनीने स्पष्ट केले आहे की भारतात येणाऱ्या नव्या डस्टर (Duster) चे डिझाइन आंतरराष्ट्रीय मॉडेलपेक्षा थोडे वेगळे असेल. जारी करण्यात आलेल्या टीझरनुसार, या एसयूव्हीला अधिक मस्क्युलर आणि मजबूत लुक देण्यात आला आहे. पातळ LED हेडलॅम्प्स आणि आयब्रो-शेप DRL मुळे ही एसयूव्ही आकर्षक दिसते. यासोबतच नवीन ग्रिल डिझाइन, फ्रंट बंपरमधील स्लिम एअर स्लिट्स आणि फॉग लॅम्प्समुळे याचा लूक अधिक प्रीमियम वाटतो.

साइड आणि रिअर डिझाइनही दमदार

नव्या डस्टरचा साइड प्रोफाइल चौकोनी (स्क्वेअर) आकाराचा असणार असला तरी, त्यावरील सरफेस आधीपेक्षा अधिक स्मूद ठेवण्यात आली आहे. C-पिलरवर मागील दरवाज्याचे हँडल देण्यात आले असून, व्हील आर्चभोवती जाड क्लॅडिंग पाहायला मिळते, ज्यामुळे एसयूव्हीचा रफ-टफ अंदाज अधिक ठळक होतो.

Volkswagen ने ग्राहकांचं ऐकलं! जानेवारी 2026 मध्ये जाहीर केले ‘या’ Cars वर धुवाधार ऑफर्स

टॉप व्हेरिएंटमध्ये 18-इंच अलॉय व्हील्स

या एसयूव्हीच्या टॉप व्हेरिएंट्समध्ये 18-इंच अलॉय व्हील्स आणि मागील बाजूस रॅपअराउंड टेललॅम्प डिझाइन देण्यात येणार आहे. यामुळे डस्टरला आधुनिक आणि दमदार लूक मिळतो. इंजिनच्या बाबतीत, नवी डस्टर फक्त पेट्रोल इंजिनसह उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. याआधी भारतात डस्टर डिझेल इंजिनमध्ये येत होती, मात्र नव्या जनरेशनमध्ये फक्त पेट्रोल पर्याय देण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.

Web Title: New version of renault duster launching on 26 january 2026 10 lakh km distance covered while testing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 09:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल
1

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार
2

Vinfast VF6 आणि VF7 ची झाली क्रॅश टेस्ट ! जाणून घ्या किती सुरक्षित आहेत ‘या’ कार

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात
3

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?
4

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

Jan 21, 2026 | 06:33 PM
Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

Jan 21, 2026 | 06:30 PM
डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

डॉ. वा. ना. बेडेकर स्मृती व्याख्यानमालेचे ४८वे पुष्प! सामाजिक कार्यकर्ते अमृत बंग यांनी केले मार्गदर्शन

Jan 21, 2026 | 06:28 PM
Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

Jan 21, 2026 | 06:27 PM
Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

Jan 21, 2026 | 06:24 PM
Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Thane News: ‘मराठी भाषेसाठी सर्वांनी सजगपणे योगदान द्यावे’ डॉ. प्रदीप कर्णिक यांचे आवाहन

Jan 21, 2026 | 06:19 PM
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM