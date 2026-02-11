Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

टाटा मोटर्सकडून पंच ईव्हीच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचे लवकरच अनावरण केले जाणार आहे. या संदर्भात कंपनीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामुळे या मॉडेलबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
कंपनीने पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये “Lifetime Confidence Guaranteed” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरून असा अंदाज वर्तवला जात आहे की पंच ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये देण्यात येणाऱ्या बॅटरीवर लाइफटाइम वॉरंटीची घोषणा केली जाऊ शकते.
फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स दिले जाण्याची शक्यता आहे. यात नव्या डिझाइनचे इंटीरियर, 12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑटो डिमिंग आयआरव्हीएम, एम्बियंट लाइटिंग आणि Level-2 ADAS सारख्या प्रगत सेफ्टी फीचर्सचा समावेश असू शकतो.
पंच ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये 25 kWh आणि 35 kWh क्षमतेच्या बॅटरीचे पर्याय कायम ठेवले जाऊ शकतात. यामुळे या एसयूव्हीला कमाल 365 किमीपर्यंतची रेंज मिळू शकते. मोटरमध्ये मोठा बदल अपेक्षित नाही. सध्याचीच मोटर वापरली जाऊ शकते, जी 82 हॉर्सपॉवर आणि 114 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते.
कंपनीने अधिकृत लाँच डेट जाहीर केलेली नाही. मात्र, अंदाजानुसार 20 फेब्रुवारी रोजी या फेसलिफ्ट मॉडेलचे अधिकृत अनावरण होऊ शकते.
सध्या Tata Punch EV ची एक्स-शोरूम किंमत 9.99 लाख ते 14.44 लाख रुपयांदरम्यान आहे. फेसलिफ्ट व्हर्जनच्या लाँचवेळी अचूक किंमतीची घोषणा केली जाईल. बेस व्हेरिएंटची किंमत जवळपास समान ठेवली जाऊ शकते, तर इतर व्हेरिएंट्समध्ये किंचित बदल होण्याची शक्यता आहे.