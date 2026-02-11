Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

टाटा मोटर्सच्या अनेक इलेक्ट्रिक कार भारतात लोकप्रिय आहेत. अशीच एक लोकप्रिय कार म्हणजे Tata Punch EV. याच कारचा फेसलिफ्ट व्हर्जन भारतात लाँच होणार आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:05 PM
फोटो सौजन्य: X.com

फोटो सौजन्य: X.com

  • टाटा पंच ही भारतातील एक लोकप्रिय एसयूव्ही
  • या कारचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन देखील ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय
  • आता Tata Punch EV चे फेसलिफ्ट व्हर्जन सुद्धा येणार
भारतातील प्रमुख वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या Tata Motors कडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. कंपनी लवकरच आपल्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही Tata Punch EV च्या फेसलिफ्ट व्हर्जनला बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. अधिकृत लाँचपूर्वी कंपनीने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. नेमकी यात कोणती माहिती देण्यात आली आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊया.

लवकरच होणार Tata Punch EV Facelift लाँच

टाटा मोटर्सकडून पंच ईव्हीच्या फेसलिफ्ट मॉडेलचे लवकरच अनावरण केले जाणार आहे. या संदर्भात कंपनीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामुळे या मॉडेलबाबत उत्सुकता वाढली आहे.

ग्राहकांनी ‘या’ कारची झोपच उडवली! जानेवारी 2026 मध्ये फक्त 228 युनिट्सची विक्री, आता कंपनी देतेय 4 लाखांचे डिस्काउंट

कंपनीने पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये “Lifetime Confidence Guaranteed” असा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरून असा अंदाज वर्तवला जात आहे की पंच ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये देण्यात येणाऱ्या बॅटरीवर लाइफटाइम वॉरंटीची घोषणा केली जाऊ शकते.

संभाव्य फीचर्स कसे असतील?

फेसलिफ्ट व्हर्जनमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम फीचर्स दिले जाण्याची शक्यता आहे. यात नव्या डिझाइनचे इंटीरियर, 12.3 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कॅमेरा, ऑटो डिमिंग आयआरव्हीएम, एम्बियंट लाइटिंग आणि Level-2 ADAS सारख्या प्रगत सेफ्टी फीचर्सचा समावेश असू शकतो.

बॅटरी आणि रेंज

पंच ईव्ही फेसलिफ्टमध्ये 25 kWh आणि 35 kWh क्षमतेच्या बॅटरीचे पर्याय कायम ठेवले जाऊ शकतात. यामुळे या एसयूव्हीला कमाल 365 किमीपर्यंतची रेंज मिळू शकते. मोटरमध्ये मोठा बदल अपेक्षित नाही. सध्याचीच मोटर वापरली जाऊ शकते, जी 82 हॉर्सपॉवर आणि 114 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते.

कधी होणार लाँच?

कंपनीने अधिकृत लाँच डेट जाहीर केलेली नाही. मात्र, अंदाजानुसार 20 फेब्रुवारी रोजी या फेसलिफ्ट मॉडेलचे अधिकृत अनावरण होऊ शकते.

Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

संभाव्य किंमत

सध्या Tata Punch EV ची एक्स-शोरूम किंमत 9.99 लाख ते 14.44 लाख रुपयांदरम्यान आहे. फेसलिफ्ट व्हर्जनच्या लाँचवेळी अचूक किंमतीची घोषणा केली जाईल. बेस व्हेरिएंटची किंमत जवळपास समान ठेवली जाऊ शकते, तर इतर व्हेरिएंट्समध्ये किंचित बदल होण्याची शक्यता आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 05:05 PM

