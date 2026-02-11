Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! 'या' रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

भारतात लोकांची ड्रायव्हिंग उत्तम व्हावी म्हणून अनेक सरकार नेहमीच उत्तम दर्जाचे रस्ते निर्माण करते. मात्र, आता मुंबईतील कोस्टल रोडवर तुम्हाला संगीत ऐकायला मिळणार आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 07:21 PM
फोटो सौजन्य: iStock

फोटो सौजन्य: iStock

  • मुंबईतील कोस्टल रोडवर ऐकायला येणार मधून संगीत
  • 60 किमी/ताशी वेगाने वाजेल सुरेल संगीत
  • हंगेरियन तंत्रज्ञानाने प्रवास अधिक आनंददायी बनेल
लॉंग ड्राईव्ह असो कि छोटी ड्राईव्ह, आपण सर्वेच आपला प्रवास चांगला राहावा म्हणून कारमध्ये विविध गाणी लावत असतो. यामुळे प्रवास तर चांगलाच होतोच. शिवाय आपला मूडही रिफ्रेश होतो. मात्र, आता तुम्हाला कारमध्ये गाणी लावायची गरज भासणार नाही. याचे कारण म्हणजे आता चक्क मुंबईतील कोस्टल रोडवर तुम्हाला मधुर संगीत ऐकायला मिळणार आहे.

जर तुम्हाला तुमच्या कारमधून प्रवास करताना अनेकदा त्रास होत असेल, तर आता तुम्ही प्रवास करताना संगीत ऐकू शकाल. हे तुम्हाला नक्कीच आश्चर्यचकित करेल पण हे खरे आहे.

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

रस्त्यावर संगीत वाजणार

भारतात प्रवास करताना, तुम्हाला अनेकदा हॉर्न आणि इतर वाहनांचा आवाज ऐकू येतो, ज्यामुळे कधीकधी चिडचिड होते. परंतु आता, रस्त्यावर प्रवास करताना संगीत वाजवण्याची व्यवस्था भारतात करण्यात आली आहे आणि याची सुरुवात मुंबईपासून सुरु झाली आहे.

कोणत्या शहरात झाली सुरुवात?

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे या अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. रस्त्यावर वाहन चालवताना ठरावीक भागातून जाताना चालकांना मधुर संगीत ऐकू येणार आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

मुंबईत नेमके कुठे ऐकू येणार संगीत?

मुंबईतील समुद्रालगत असलेल्या कोस्टल रोडवर या संगीतमय रस्त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. भविष्यात या रस्त्याला ‘मेलोडी रोड’ म्हणून ओळखले जाऊ शकते. सध्या काही मीटरच्या अंतरावरच ही सुविधा सुरू करण्यात आली असून, वाहन 60 किमी प्रतितास वेगाने चालवल्यास या भागातून जाताना संगीत ऐकू येते. पुढील काळात या प्रकल्पाची लांबी वाढवण्याचा तसेच इतर रस्त्यांवरही अशी सुविधा सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही तंत्रज्ञान पद्धत हंगेरीमधील असून, वाहन चालवताना रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील विशेष रचनेमुळे संगीत तयार होते.

संगीत कधी ऐकू येते?

माहितीनुसार, रस्त्याच्या विशिष्ट भागावर खास मार्किंग करण्यात आले आहे. वाहना या भागावरून 60 किमी प्रतितास वेगाने गेल्यास आपोआप संगीत वाजू लागते.

 

Published On: Feb 11, 2026 | 07:21 PM

