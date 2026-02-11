मुंबईकरांचा प्रवास होणार संगीतमय! ‘या’ रस्त्यावर कार चालवताना ऐकू येईल मधुर संगीत

जर तुम्हाला तुमच्या कारमधून प्रवास करताना अनेकदा त्रास होत असेल, तर आता तुम्ही प्रवास करताना संगीत ऐकू शकाल. हे तुम्हाला नक्कीच आश्चर्यचकित करेल पण हे खरे आहे.
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या
भारतात प्रवास करताना, तुम्हाला अनेकदा हॉर्न आणि इतर वाहनांचा आवाज ऐकू येतो, ज्यामुळे कधीकधी चिडचिड होते. परंतु आता, रस्त्यावर प्रवास करताना संगीत वाजवण्याची व्यवस्था भारतात करण्यात आली आहे आणि याची सुरुवात मुंबईपासून सुरु झाली आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई येथे या अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. रस्त्यावर वाहन चालवताना ठरावीक भागातून जाताना चालकांना मधुर संगीत ऐकू येणार आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केले.
Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत
मुंबईतील समुद्रालगत असलेल्या कोस्टल रोडवर या संगीतमय रस्त्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. भविष्यात या रस्त्याला ‘मेलोडी रोड’ म्हणून ओळखले जाऊ शकते. सध्या काही मीटरच्या अंतरावरच ही सुविधा सुरू करण्यात आली असून, वाहन 60 किमी प्रतितास वेगाने चालवल्यास या भागातून जाताना संगीत ऐकू येते. पुढील काळात या प्रकल्पाची लांबी वाढवण्याचा तसेच इतर रस्त्यांवरही अशी सुविधा सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही तंत्रज्ञान पद्धत हंगेरीमधील असून, वाहन चालवताना रस्त्याच्या पृष्ठभागावरील विशेष रचनेमुळे संगीत तयार होते.
माहितीनुसार, रस्त्याच्या विशिष्ट भागावर खास मार्किंग करण्यात आले आहे. वाहना या भागावरून 60 किमी प्रतितास वेगाने गेल्यास आपोआप संगीत वाजू लागते.