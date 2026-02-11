Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

ट्राफिक नियमांबाबत अनेकदा काही अफवा पसरवल्या जातात. अशीच एक अफवा म्हणजे सॅंडल किंवा चप्पल घालून कार चालवणे योग्य की अयोग्य?

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:02 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

  • चप्पल घालून कार चालवण्याने दंड बसतो का?
  • ही अफवा खरी की खोटी?
  • जाणून घ्या यामागील सत्य
भारतात वाहनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. परिणामी अपघातांच्या संख्येत सुद्धा वाढ होताना दिसताय. हीच समस्या आटोक्यात आणण्यासाठी वाहतुकीचे नियम (Traffic Rules) तयार करण्यात आले आहे. मात्र, अनेकदा वाहतुकीच्या नियमांबाबत अफवा पसरवल्या जातात. अशीच, एक अफवा म्हणजे सॅंडल किंवा स्लीपर घालून कार चालवताना दंड बसणे. मात्र, यात काही तथ्य आहे का? चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

अनेक वाहनचालकांना काही वाहतूक नियमांची माहिती नसते आणि काही जण अनेकदा गोंधळ निर्माण करतात. असाच एक चर्चिला जाणारा मुद्दा म्हणजे सँडल किंवा चप्पल घालून गाडी चालवणे योग्य आहे का? याबद्दल अफवा आणि वेगवेगळी मते वर्षानुवर्षे पसरत आहेत. काही वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की असा नियम प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहे. यामुळे जनतेमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत, कारण बरेच लोक चप्पलला असुरक्षित न मानता अनौपचारिक पादत्राणे मानतात. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Tata Motors चा दरारा तर बघा! थेट ‘या’ देशात मिळवली आतापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर, 70000 गाड्या…

दंड आकारला जात नाही

प्रत्यक्षात, वाहतूक नियमांनुसार चप्पल घालून वाहन चालवल्यास दंड आकारला जात नाही. चालकाने बूट घालून वाहन चालवले किंवा चप्पल घालून, मोटार वाहन कायद्यात (Motor Vehicles Act) अशा प्रकारचा कोणताही नियम नाही ज्याच्या आधारे चालान काढता येईल.

सप्टेंबर 2019 मध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर स्पष्ट करण्यात आले होते की, चप्पल घालून वाहन चालवणे हा दंडनीय गुन्हा नाही. अद्ययावत नियमांमध्येही याचीच पुष्टी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने चप्पल घालून गाडी चालवणे चुकीचे नाही. मात्र, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तज्ज्ञ नेहमी योग्य बूट वापरण्याचा सल्ला देतात.

Tata Punch EV चा Facelift व्हर्जन लवकरच लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या अपेक्षित किंमत

चप्पल किंवा सँडलच्या तुलनेत बूट पेडलवर अधिक चांगली पकड, स्थिरता आणि नियंत्रण देतात. विशेषतः अचानक ब्रेक मारण्याची किंवा वेग वाढवण्याची गरज भासल्यास पाय घसरण्याचा धोका कमी होतो. योग्य बूट घातल्यास पेडलवर सतत आणि अचूक दाब ठेवता येतो, ज्यामुळे वाहनावर अधिक चांगले नियंत्रण राहते. उलट, चप्पल सहज निसटू शकते, अडकू शकते किंवा घसरू शकते, ज्यामुळे प्रतिसाद देण्यात विलंब होऊ शकतो आणि अपघाताचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे अनपेक्षित रस्ते परिस्थितीत चप्पल कमी विश्वासार्ह ठरू शकते.

मजबूत आणि योग्य बूट परिधान केल्यास ड्रायव्हिंग अधिक सुरक्षित होते, लक्ष विचलित होण्याची शक्यता कमी होते आणि चालक अधिक आत्मविश्वासाने वाहन चालवू शकतो.

Published On: Feb 11, 2026 | 06:02 PM

Topics:  

