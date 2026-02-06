Bharat Taxi Launched in India: ओला-उबर टॅक्सीला ‘बाय बाय’! सरकार घेऊन आलीये ‘ही’ नवीन राईड; जाणून घ्या सविस्तर

Bharat Taxi Launched in India: केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने सहकारी मॉडेलवर आधारित ‘भारत टॅक्सी’ ही नवीन राईड हेलिंग सेवा भारतात अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. या लाँचमुळे कॅब अॅग्रीगेटर मार्केटमध्ये ओला आणि उबरला थेट आव्हान देण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सेवेमुळे ड्रायव्हर्सना जास्त कमाई आणि प्रवाशांना पारदर्शक भाडे मिळेल असा दावा त्यांनी केला आहे. नवी दिल्ली मध्ये असलेल्या विज्ञान भवन येथे आयोजित एका कार्यक्रमात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी भारत टॅक्सीची औपचारिक सुरुवात केली. या लाँचच्या निमित्ताने भारत टॅक्सी रॅलीदेखील आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ड्रायव्हर्स आणि प्रवाशांनी भाग घेतला होता.
हे देखील वाचा: Bharti Airtel News: एअरटेलला मोठा झटका! वार्षिक नफ्यात झाली ५५% घसरण
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, भारत टॅक्सी ड्रायव्हर्सना नफा मिळविण्याचे अधिकार देते आणि त्यांना आदर आणि प्रतिष्ठा प्रदान करते. भारत टॅक्सीचे सीईओ विवेक पांडे यांच्या मते, सध्या ड्रायव्हर्सकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. भविष्यात, ड्रायव्हर्सकडून दररोज २५-३० रुपये नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते, जे खाजगी अॅप्सद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कमिशनपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी असेल. ज्यामुळे ड्रायव्हर्सना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळेल, आणि प्रवाशांसाठी देखील पारदर्शक भाडे असतील.
केंद्र सरकारच्या या नवीन ‘भारत टॅक्सी’ चे दर प्रवाशांच्या खिशाला परवडणारे असतील. किमान भाडे पहिल्या ४ किलोमीटर पर्यंत अंदाजे ३० रुपये असतील. त्यानंतर ४ ते १२ किलोमीटरचा प्रवास असेल तर त्याचे भाडे २३ रुपये प्रति किमी. असेल, आणि १२ किलोमीटर नंतर १८ रुपये प्रति किमी. टॅक्सीचे भाडे असेल जे ओला-उबेर पेक्षा कमी आहेत. ज्यामुळे प्रवाशांची आर्थिक बचत होईल. याव्यतिरिक्त इतर शुल्कामध्ये २० रुपये पिकअप चार्ज आणि ५ मिनिटांनंतर एक रुपया प्रति मिनिट वेटिंग चार्ज असे भाडे असेल, ट्रॅफिकच्या वेळी १५ टक्के कन्सेशन सरचार्ज देखील लागू होऊ शकतो.
हे देखील वाचा: Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… एपीएल अपोलोसह ‘या’ शेअर्सवर ठेवा तुमचं लक्ष, बाजारातील तज्ज्ञांनी केली शिफारस
उबर व ओलासारख्या खाजगी कॅब एग्रीगेटर्सच्या तुलनेत भारत टॅक्सी स्वतःला ड्रायव्हर-फ्रेंडली आणि पारदर्शक म्हणून घोषित करते. ड्रायव्हर्सकडून कोणतेही कमिशन आकारले जाणार नाही. भारत टॅक्सी अॅप आता दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व वापरकरयांसाठी उपलब्ध आहे, पूर्वी, ही सेवा या प्रदेशात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून कार्यरत होती. त्यानंतर ही सेवा संपूर्ण देशभरात कार्यरत होणार आहे.