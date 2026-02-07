NIA Jobs 2026: इन्स्पेक्टर ते हेड कॉन्स्टेबलपर्यंत 88 पदांची भरती; पात्रता व अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग
NIA ने या भरतीत एकूण ८८ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहाय्यक उपनिरीक्षक आणि हेड कॉन्स्टेबल या पदांसाठी भरती घेण्यात येत आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट nia.gov.in वर या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे.
कोणत्या पदासाठी किती जागा?
संघटना: राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA)
एकूण पदे – ८८
निरीक्षक – ३८
उपनिरीक्षक – २७
सहाय्यक उपनिरीक्षक – ११
प्रमुख हवालदार – १२
महत्वाच्या तारखा
NIA ने सर्व पदांसाठी आकर्षक वेतनमान निश्चित केले आहे.
निरीक्षक: राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात समान पदावर असलेला किंवा लेव्हल ६ वर ५ वर्षांची सेवा असलेला, पदवीधर आणि गुन्हेगारी तपास, गुप्तचर, आयटी किंवा दहशतवादविरोधी कामात २ वर्षांचा अनुभव असलेला अधिकारी.
उप-निरीक्षक: केंद्रीय किंवा राज्य दलात लेव्हल ५ वर ६ वर्षांची सेवा, पदवीधर आणि २ वर्षांचा तपास किंवा गुप्तचर अनुभव असलेला.
सहाय्यक उपनिरीक्षक: हेड कॉन्स्टेबल म्हणून लेव्हल ४ वर ५ वर्षे सेवा, पदवी आणि २ वर्षांचा तपास अनुभव.
हेड कॉन्स्टेबल: केंद्रीय किंवा राज्य पोलिसात काम करणारा, किमान १२ वी उत्तीर्ण.
कमाल वयोमर्यादा: ५६ वर्षे
अर्ज कसे कराल?
या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन आहे.
• अधिकृत अधिसूचनेवरून रिज्युम फॉर्म डाउनलोड करा.
• अर्ज केलेल्या पदासह सर्व तपशील भरा, नाव, जन्मतारीख, पात्रता, अनुभव आणि मूळ वेतन.
• फॉर्म संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवा.
• स्पीड पोस्टद्वारे एनआयएला पाठवा.
Ans: एकूण 88 पदांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे.
Ans: 21 फेब्रुवारी 2026 ही अंतिम तारीख आहे.
Ans: राज्य पोलिस किंवा केंद्रीय बलातील कार्यरत व अनुभवी कर्मचारी अर्ज करू शकतात.