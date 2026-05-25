Bike servicing उशिरा करताय? मग हे नक्की वाचा !

भारतात bike ही फक्त एक vehicle नसून अनेकांसाठी रोजच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. Office ला जाणे, delivery काम, college किंवा long rides … bike शिवाय अनेकांचे routine पूर्ण होत नाही. पण अनेक riders एक मोठी चूक करतात, ती म्हणजे bike servicing वेळेवर न करणे. सुरुवातीला गाडी व्यवस्थित चालत असल्यामुळे servicing पुढे ढकलली जाते. पण हळूहळू engine performance कमी होणे, mileage घटणे आणि मोठे mechanical problems सुरू होतात. काही वेळा छोट्या दुर्लक्षामुळे हजारोंचा खर्चही सहन करावा लागू शकतो.
Bike मधील प्रत्येक part सतत काम करत असतो. Engine, Brakes, Chain, Battery आणि Tyres. हे सर्व components योग्य स्थितीत राहण्यासाठी regular servicing गरजेची असते. वेळेवर servicing केल्यास Engine smooth चालतो. Mileage चांगले राहते. Breakdown ची शक्यता कमी होते. तसेच, Bike ची life वाढते
१. Engine performance कमी होणे
जुने engine oil वेळेवर न बदलल्यास friction वाढतो. यामुळे engine गरम होणे आणि आवाज वाढणे सुरू होऊ शकते. दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास engine damage होण्याची शक्यता असते.
२. Mileage कमी होणे
अनेक riders mileage कमी झाल्यावरच servicing आठवतात. Dirty air filter, खराब spark plug किंवा जुने oil यामुळे fuel efficiency कमी होऊ शकते.
३. Chain आणि sprocket खराब होणे
Chain cleaning आणि lubrication वेळेवर न केल्यास chain आवाज करू लागते. smoothness कमी होते. chain लवकर घासली जाते. पुढे chain set बदलण्यासाठी मोठा खर्च येऊ शकतो.
४. Brake failure चा धोका
Brakes कडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. Brake pads घासलेले असतील किंवा brake oil कमी असेल तर emergency braking वेळी समस्या निर्माण होऊ शकते.
५. Battery weak होणे
Servicing दरम्यान battery आणि electrical system ची तपासणी केली जाते. वेळेवर check न केल्यास bike अचानक self-start घेणे बंद करू शकते.
६. Tyres लवकर खराब होणे
Incorrect tyre pressure किंवा wheel alignment issue मुळे tyres uneven पद्धतीने घासले जाऊ शकतात. यामुळे safety वरही परिणाम होतो.
सामान्यतः:प्रत्येक 2500 ते 3500 km नंतर servicing करणे योग्य मानले जाते किंवा company manual मध्ये दिलेल्या schedule नुसार servicing करावी. जर bike रोज heavy traffic मध्ये वापरली जात असेल तर servicing अधिक महत्त्वाची ठरते.
Riders ने बाईकच्या स्वास्थासाठी काही चुका टाळायला हव्यात. जसे कि, Engine oil उशिरा बदलणे. Cheap spare parts वापरणे. Warning signs ignore करणे. Brake किंवा chain आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे. Local temporary fixes वर अवलंबून राहणे. या चुका पुढे मोठे नुकसान करू शकतात.
Engine oil
Air filter
Brake pads
Chain lubrication
Coolant (जर लागू असेल तर)
Battery
Tyre pressure
Electricals
म्हणून servicing म्हणजे फक्त washing नसते, तर complete health check-up असतो.
Bike servicing उशिरा करणे सुरुवातीला पैसे वाचवण्यासारखे वाटू शकते, पण पुढे त्याच गोष्टीमुळे मोठा खर्च करावा लागू शकतो. Regular servicing मुळे bike अधिक reliable, safe आणि smooth राहते. शेवटी, तुमची bike रोज तुमचा प्रवास सोपा करते. त्यामुळे तिची वेळेवर काळजी घेणे ही प्रत्येक rider ची जबाबदारी आहे.
