Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

JEE Advanced Answer Key: जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची आन्सर की जाहीर; जाणून घ्या उत्तरतालिका डाऊनलोडची सोपी पद्धत!

Updated On: May 25, 2026 | 04:21 PM IST
सारांश

JEE Advanced : आयआयटी रुड़कीने जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची तात्पुरती उत्तरतालिका (Provisional Answer Key) जारी केली आहे. उमेदवार २६ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आक्षेप नोंदवू शकतात. सविस्तर माहिती वाचा.

jee

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

JEE Advanced Answer Key 2026 OUT:  भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, रुड़की (IIT Roorkee) द्वारे जेईई (JEE) ॲडव्हान्स्डची तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर करण्यात आली आहे. २५ मे, सोमवार सकाळी १०: ०० वाजता जेईई ॲडव्हान्स्डची ‘आन्सर की’ प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेद्वार jeeadv.ac.in या संकेतस्थळावरून जेईई ॲडव्हान्स्डची तात्पुरती उत्तरतालिका तपासू आणि डाउनलोड करू शकतात.

एवढेच नव्हे, तर जर उमेद्वारांना जाहीर केलेल्या उत्तरांबाबत काही आक्षेप असतील तर ते उत्तरतालिका पाहिल्यानंतर आपले आक्षेप नोंदवू शकतात.

UGC NET Record: आयआयटी कानपूरचे माजी विद्यार्थी बनले ‘UGC NET’ किंग; नेटमधला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड पहा एका क्लिकवर..

जेईई ॲडव्हान्स्डची आन्सर की’ कशी डाउनलोड करावी?

1) उमेद्वाराने सर्वात प्रथम जेईईच्या अधिकृत संकेतस्थळाला jeeadv.ac.in भेट द्यावी.

2) त्यानंतर होमपेजवर ‘Provisional Answer Key 2026’ चा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक करावे.

3) लिंकवर क्लिक केल्यानंतर आपले लॉगिन तपशील भरावेत.

4) उमेद्वाराने सर्व तपशील देऊन सबमिट बटणावर क्लिक केल्यानंतर स्क्रिनवर उत्तरतालिका दिसेल.

5) येथून तुम्ही जेईई ॲडव्हान्स्ड तात्पुरती उत्तरतालिका २०२६ ची पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करू शकतात.

6) याशिवाय भविष्यातील संदर्भासाठी जेईई ॲडव्हान्स्डच्या तात्पुरत्या उत्तरतालिकेची प्रिंट काढून देखील ठेऊ शकता.

CBSE Class 12th: निकालात घोळ की तांत्रिक बिघाड? सीबीएसईच्या निकालावर विद्यार्थी-पालक का संतापले?

जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ च्या तात्पुरत्या उत्तरतालिकेवर आक्षेप नोंदवणे

जेईईच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या अधिसूचनेच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे की, जेईई ॲडव्हान्स्ड तात्पुरत्या उत्तरतालिकावरील आक्षेप आणि प्रतिक्रिया २५ मे २०२६ सकाळी १०:०० वाजल्यापासून ते २६ मे २०२६ संध्याकाळी ०५:०० वाजेपर्यंत सबमिट केल्या जाऊ शकतात. आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अधिकृत पोर्टलवर जावे, तेथे आपल्या हरकती नोंदवाव्यात. उमेद्वारांनी ईमेल किंवा इतर कोणत्याताही माध्यमातून पाठवलेले आक्षेप स्विकारले जाणार नाहीत.

जेईई प्रशासनाकडून पेपर १ आणि पेपर २ या दोन्ही पेपर्सची तात्पुरती उत्तरतालिका जारी करण्यात आली आहे. तसेच येत्या काही दिवसात जेईईची अंतिम उत्तरतालिका (Final Answer Key) प्रसिद्ध होईल. त्यामुळे उमेद्वारांनी अधिक माहितीसाठी किंवा नवीन अपडेटसाठी जेईईच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देत रहावे.

Web Title: Jee advanced 2026 provisional answer key released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 04:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..
1

Indian Navy : १२ वी उत्तीर्ण तरुणांना नौसेनेत सुवर्णसंधी; पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
JEE Advanced Answer Key: जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची आन्सर की जाहीर; जाणून घ्या उत्तरतालिका डाऊनलोडची सोपी पद्धत!

JEE Advanced Answer Key: जेईई ॲडव्हान्स्ड २०२६ ची आन्सर की जाहीर; जाणून घ्या उत्तरतालिका डाऊनलोडची सोपी पद्धत!

May 25, 2026 | 04:21 PM
Murud-Janjira Fort : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 26 मेपासून ‘हा’ किल्ला 3 महिन्यांसाठी बंद, पावसाळी सुरक्षेचा निर्णय

Murud-Janjira Fort : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! 26 मेपासून ‘हा’ किल्ला 3 महिन्यांसाठी बंद, पावसाळी सुरक्षेचा निर्णय

May 25, 2026 | 04:16 PM
Padma Awards 2026: राष्ट्रपती भवनात आज रंगणार पद्म पुरस्कार सोहळा! द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते १३१ दिग्गजांचा गौरव

Padma Awards 2026: राष्ट्रपती भवनात आज रंगणार पद्म पुरस्कार सोहळा! द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते १३१ दिग्गजांचा गौरव

May 25, 2026 | 04:08 PM
मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

मोदी सरकारचा जनतेच्या खिशावर दरोडा, पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तात्काळ मागे घ्या, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

May 25, 2026 | 03:54 PM
Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स

Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स

May 25, 2026 | 03:52 PM
World Thyroid Day: थायरॉईडचा ‘सायलेंट गेम’; थकवा, वजन बदल…; शरीर देत असलेल्या ‘या’ इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको, अशी ओळखा लक्षणे

World Thyroid Day: थायरॉईडचा ‘सायलेंट गेम’; थकवा, वजन बदल…; शरीर देत असलेल्या ‘या’ इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष नको, अशी ओळखा लक्षणे

May 25, 2026 | 03:51 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM
Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

Kalyan News : अनोखी युती! शिंदे गटाच्या नगरसेवकाकडून ठाकरे गटाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

May 24, 2026 | 07:05 PM