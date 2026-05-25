“महागाई मानव मोदी” यांचा देशावर पुन्हा हल्ला…” वाढत्या इंधन दरवाढीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Updated On: May 25, 2026 | 04:23 PM IST
सारांश

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली असून नोंदी यानाचा उल्लेख "महागाई मानव मोदी" असा केला आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली आहे.

विस्तार

देशभरातल्या वाढत्या इंधन दरांमुळे सध्या नागरिकांमधे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आज (सोमवार २५ मे) पुन्हा एकदा इंधन दरात वाढ झाली असून गेल्या फहा दिवसांत पेट्रोल डिझेलच्या दरात चौथ्यांदा वाढ झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चौथ्यांदा वाढ झाली असल्याने राज्यात सध्या बिकट परिस्थिती निर्माण झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात नागरिक पेट्रोल पंपावर मोठी गर्दी करताना दिसत असून नागरिकांनी पेट्रोल – डिझेल घेण्यासाठी हातात कॅन बाटल्या घेऊनं गर्दी केली आहे. यावरुनच आता काँग्रेसकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सडकून टीका केली असून नोंदी यानाचा उल्लेख “महागाई मानव मोदी” असा केला आहे. यावरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि आरएसएस या संघटनेवर देशाचे गद्दार म्हणून टीका केली होती. त्यावरून देशभरात भाजप नेत्यांनी रान उठवत राहुल गांधींना लक्ष केले होते. आता पुन्हा राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष करत “महागाई मानव मोदी” म्हणून संबोधले आहे. आता यावरून सत्ताधारी नेते काय प्रतिक्रिया देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे देशातील नागरिक इंधन तुटवडा आणि दरवाढीच्या संकटात असताना सत्ताधारी आणि विरोधकी एकमेकांवर चिखलफेक करत असल्याचे दिसत आहे.

काय म्हणाले राहुल गांधी ?

आपल्या अधिकृत ‘X’ अकाऊंटवरून पोस्ट करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर ताशेरे ओढले. ते यावेळी म्हणाले, “महागाई मानव मोदी” पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती टप्प्याटप्प्याने वाढवतात. जेणेकरून तुमचे खिसे कोणालाही न कळू देता रिकामे करता येतील. मी अनेक महिन्यांपासून एका आर्थिक वादळाचे भाकीत करत होतो. पण मोदी नेहमीप्रमाणे निवडणुकांमध्ये व्यस्त होते आणि निवडणुका संपताच त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ८ रुपयांची वाढ केली. आणि ही दरवाढ अशीच सुरू राहणार आहे. “महागाई मानव मोदी” चे एकच काम आहे – निवडणुकीच्या काळात आश्वासने देणे आणि बाकीच्या वेळी जनतेच्या खिशावर हल्ला करणे,” अश्या शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना मांडल्या आहेत.

 

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा घणाघात

पंतप्रधान नरेंद्र मोफी यांच्यावर टीका करत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “मोदी सरकारने देशावर संकट आणले आहे. यूपीए सरकारच्या काळातही कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या, पण सरकारने अनुदान देऊन तेलाच्या किमती वाढू न देता जनतेला दिलासा दिला होता. मोदी सरकार जनतेच्या पैशांची लूट करत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती दररोज वाढवल्या जात आहेत. बेरोजगारी आणि महागाई वाढत असून, लोकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदी करणेही अवघड जात आहे. सत्य हे आहे की मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था कमजोर होत आहे आणि सरकारला ती सांभाळता येत नाही. या लोकांना काँग्रेसला शिव्या देण्याशिवाय दुसरे काहीही काम नाही. नरेंद्र मोदींकडे देश चालवण्याची कोणतीही दूरदृष्टी नाही; त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडून शिकले पाहिजे, ज्यांनी कठीण काळात देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर केली,” अश्या शब्दांत त्यांनी आगपाखड केली आहे.

