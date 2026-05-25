US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

‘I Love Modi…’ : दिल्लीतील कार्यक्रमात Donald Trump यांचा थेट व्हिडिओ कॉल; स्वत:ला केलं PM मोदींचा मोठा फॅन घोषित
सध्या या संभाव्य कराराबात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरुन स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही देशांतील चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असून अंतिम करारावर स्वाक्षरी होईल. तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदच राहिल असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांनी म्हटले की, आमच्याकडे पुरेसा वेळ असून घाईत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच इराणलाही कोणत्याही परिस्थिती अण्वस्त्रे बाळगू दिली जाणार नाही हे स्पष्ट केले.
सध्या दोन्ही देशांमध्ये ओमान आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने 60 दिवसांच्या युद्धविरामावर सहमती झाली असली तर, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करार अंतिम झालेला नाही. या करारातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे इराणचा युरेनियमचा समृद्ध साठा ट्रम्प अमेरिकेच्या नियंत्रणात घेऊ इच्छित आहेत, ज्यामुळे इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून रोखता येईल. मात्र, इराण यावर पूर्ण ताबा सोडण्यास तयार नाही. यावर येत्या ६० दिवसांत चर्चा होणार आहे.