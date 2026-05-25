US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

Updated On: May 25, 2026 | 04:53 PM IST
सारांश

US Iran Peace Deal Update : तीन महिन्यांच्या दीर्घ संघर्षानंतर आता अमेरिका इराणमधील तणाव निवळताना दिसत आहे. दोन्ही देशांतील करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. लवकरच यावर स्वाक्षरी होऊन होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळाला आहे.

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; 'Hormuz' बाबत मोठी अपडेट समोर

  • अमेरिका-इराण करार जवळपास अंतिम टप्प्यात
  • हॉर्मुझ बाबतही नवीन माहिती समोर
  • जाणून घ्या
US Iran Peace Deal News in Marathi : अमेरिका इराणमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून तीव्र संघर्ष सुरु होता. परंतु आता हा संघर्ष निवळण्याची चिन्हे मिळाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही देशांत शांतता चर्चा सुरु असून करार अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांमध्ये एका महत्त्वाच्या शांतता कराराचा मसुदा तयार करण्यात आला असून लवकरच हा करार अंतिम केला जाऊ शकतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चा तेलाची वाहूतक पुन्हा सुरळित होईल. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझचा मार्ग लवकरच खुला होईल असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

ट्रम्प यांची सावध भूमिका

सध्या या संभाव्य कराराबात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावरुन स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही देशांतील चर्चा सकारात्मकपणे सुरु असून अंतिम करारावर स्वाक्षरी होईल. तोपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंदच राहिल असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे.

ट्रम्प यांनी म्हटले की, आमच्याकडे पुरेसा वेळ असून घाईत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच इराणलाही कोणत्याही परिस्थिती अण्वस्त्रे बाळगू दिली जाणार नाही हे स्पष्ट केले.

युरेनियमचा तिढा कायम

सध्या दोन्ही देशांमध्ये ओमान आणि पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने  60 दिवसांच्या युद्धविरामावर सहमती झाली असली तर, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, करार अंतिम झालेला नाही. या करारातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे इराणचा युरेनियमचा समृद्ध साठा ट्रम्प अमेरिकेच्या नियंत्रणात घेऊ इच्छित आहेत, ज्यामुळे इराणला अण्वस्त्र बनवण्यापासून रोखता येईल. मात्र, इराण यावर पूर्ण ताबा सोडण्यास तयार नाही. यावर येत्या ६० दिवसांत चर्चा होणार आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

  • सध्या या युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेल प्रचंड महागले आहे. परिणामी जगभरात पेट्रोल-डिझलेचे दर गगनाला भिडले आहेत.
  • याचा भारतावरही प्रचंड परिणाम झाला आहे. गेल्या दोन आठवड्यात तब्बल चार वेळा इंधन दरात वाढ झाली आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.
  • याशिवाय जागतिक आयात-निर्यातही ठप्प झाली आहे.
