व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, नवीन Tiago Facelift चा फ्रंट लुक (पुढील भाग) आधीच्या मॉडेलपेक्षा कमालीचा स्टायलिश आणि आकर्षक करण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन LED DRLs, रिडिझाईन केलेले बंपर आणि पिक्सेल-स्टाईल LED फॉग लॅम्प्स देण्यात आले आहेत; तर जुन्या मॉडेलमध्ये हॅलोजन फॉग लॅम्प आणि क्रोम फिनिशिंग पाहायला मिळत होती. या कारमधील सर्वात मोठा आणि या सेगमेंटमधील पहिला वहिला बदल म्हणजे यात 360-डिग्री कॅमेरा सेटअप पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे कार पार्किंग आणि ड्रायव्हिंग अधिक सुलभ होईल.
|फीचर्स / वैशिष्ट्ये
|जुनी Tata Tiago
|नवीन Tata Tiago Facelift
|हेडलाईट्स
|स्टँडर्ड LED / हॅलोजन सेटअप
|नवीन आधुनिक LED हेडलाईट्स आणि DRLs
|फॉग लॅम्प
|मोठे हॅलोजन फॉग लॅम्प
|पिक्सेल-स्टाईल (Pixel-style) LED फॉग लॅम्प
|फ्रंट ग्रिल
|क्रोम ॲक्सेंटसह पारंपरिक ग्रिल
|जास्त स्मूद आणि स्पोर्टी ब्लॅक ग्रिल
|कॅमेरा
|केवळ रिव्हर्स (Rear) कॅमेरा
|हायटेक ३६०-डिग्री कॅमेरा सेटअप
|अलॉय व्हील्स
|जुने पारंपरिक डिझाईन
|नवीन १५-इंच डायमंड-कट अलॉय डिझाईन
|टेलर लाईट्स
|नॉर्मल LED लाईट्स
|नवीन कनेक्टेड (Connected) LED टेललाईट्स
कारच्या अंतर्गत रचनेचा विचार केला तर मूलभूत रचनेत फार मोठा बदल नाही, परंतु नवीन सीट अपहोल्स्ट्री आणि डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्लेमुळे केबिन आता अधिक मॉडर्न आणि प्रीमियम दिसते. कारमध्ये 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमसह टाटाचा नवीन लोगो असलेले स्टिअरिंग व्हील देण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाची सुधारणा सुरक्षिततेच्या बाबतीत झाली आहे. सरकारी नियमांचे आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेचे भान ठेवत टाटाने आता या कारमध्ये केवळ 2 ऐवजी 6 एअरबॅग्ज (6 Airbags) देण्याची तयारी केली आहे, ज्यामुळे ही कार या सेगमेंटमधील सर्वाधिक सुरक्षित कार ठरू शकते.
Bike Care Tips : उन्हात बाईक पार्क करताय? सावधान, हळूहळू खराब होऊ शकतात ‘हे’ महत्त्वाचे पार्ट्स
|फीचर्स / वैशिष्ट्ये
|जुनी Tiago
|नवीन Tiago Facelift
|ड्रायव्हर डिस्प्ले
|बेसिक सेमी-डिजिटल डिस्प्ले
|संपूर्ण नवीन डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले
|सीट अपहोल्स्ट्री
|डार्क थीम फॅब्रिक
|हलक्या रंगाची (Light-themed) नवीन प्रीमियम थीम
|एअरबॅग्ज (सुरक्षा)
|केवळ 2 एअरबॅग्ज
|6 एअरबॅग्ज (Standard/Expected)
|साऊंड सिस्टम
|4 स्पीकर्स
|साऊंड क्वॉलिटी वाढवण्यासाठी ट्विटर्सची पुनरागमन
|इन्फोटेनमेंट
|10.25-इंच टचस्क्रीन
|10.25-इंच सिस्टम तशीच जारी राहील
टाटा मोटर्सने या फेसलिफ्ट मॉडेलच्या इंजिन पर्याय आणि कार्यक्षमतेमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. कारमध्ये आधीप्रमाणेच विश्वासू 1.2 लीटर रेव्होट्रॉन पेट्रोल आणि पेट्रोल+सीएनजी (CNG) इंजिनचा पर्याय कायम असेल.
|इंजिन वैशिष्ट्ये
|जुनी Tiago
|नवीन Tiago Facelift
|पेट्रोल इंजिन
|1.2L, 86 HP पॉवर
|तोच इंजिन पर्याय कायम
|सीएनजी इंजिन
|75.5 HP पॉवर (iCNG)
|तोच इंजिन पर्याय कायम
|गियरबॉक्स
|मॅन्युअल (Manual) + AMT
|मॅन्युअल (Manual) + AMT
नवीन फीचर्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 6 एअरबॅग्जच्या समावेशामुळे आगामी Tata Tiago Facelift ची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठेत लाँच झाल्यानंतर या कारची थेट स्पर्धा Maruti Suzuki Celerio, Maruti Suzuki Wagon R आणि Hyundai Grand i10 Nios यांसारख्या लोकप्रिय हॅचबॅक कारशी असेल.
उन्हाळ्यात कार चालवताना सावध! सेफ ड्रायव्हिंगसाठी ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नका, अनेकांना माहिती नसतात या महत्त्वाच्या टिप्स