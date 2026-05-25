  • Tata Tiago Facelift To Launch On 28 May With 360 Degree Camera Old Vs New Model Comparison

नवीन Tata Tiago Facelift मध्ये मिळणार 360 डिग्री कॅमेरा आणि डॅशिंग लुक; जुन्या मॉडेलपेक्षा किती वेगळी? पाहा संपूर्ण Comparison

Updated On: May 25, 2026 | 04:22 PM IST
सारांश

टाटा मोटर्स २८ मे २०२६ रोजी आपली नवीन Tata Tiago Facelift लाँच करत आहे. ३६०-डिग्री कॅमेरा, ६ एअरबॅग्ज आणि नवीन लूकसह येणाऱ्या या कारची जुन्या मॉडेलसोबत सविस्तर तुलना (Comparison) येथे पाहा.

विस्तार

मुंबई: भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आपल्या सुरक्षिततेसाठी आणि किफायतशीर किमतीसाठी प्रसिद्ध असलेली ‘टाटा टियागो’ आता एका नव्या आणि हायटेक अवतारात ग्राहकांच्या भेटीस येत आहे. बहुप्रतिक्षित Tata Tiago Facelift येत्या 28 मे 2026 रोजी भारतीय बाजारात अधिकृतपणे लाँच होण्यासाठी सज्ज झाली आहे. लाँचिंगपूर्वीच या कारचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून, यामुळे कारप्रेमींमधील उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. नवीन टियागोमध्ये डिझाईन, प्रीमियम फीचर्स आणि सेफ्टीच्या (सुरक्षितता) बाबतीत कंपनीने अनेक मोठे बदल केले आहेत. जर तुम्हीही जुन्या आणि नवीन मॉडेलमधील फरकाबाबत संभ्रमात असाल, तर हा सविस्तर तुलनात्मक अहवाल नक्की वाचा.

अधिक शार्प आणि आधुनिक लुक

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनुसार, नवीन Tiago Facelift चा फ्रंट लुक (पुढील भाग) आधीच्या मॉडेलपेक्षा कमालीचा स्टायलिश आणि आकर्षक करण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन LED DRLs, रिडिझाईन केलेले बंपर आणि पिक्सेल-स्टाईल LED फॉग लॅम्प्स देण्यात आले आहेत; तर जुन्या मॉडेलमध्ये हॅलोजन फॉग लॅम्प आणि क्रोम फिनिशिंग पाहायला मिळत होती. या कारमधील सर्वात मोठा आणि या सेगमेंटमधील पहिला वहिला बदल म्हणजे यात 360-डिग्री कॅमेरा सेटअप पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे कार पार्किंग आणि ड्रायव्हिंग अधिक सुलभ होईल.

नवी विरुद्ध जुनी Tata Tiago: Exterior Comparison

फीचर्स / वैशिष्ट्ये जुनी Tata Tiago नवीन Tata Tiago Facelift
हेडलाईट्स स्टँडर्ड LED / हॅलोजन सेटअप नवीन आधुनिक LED हेडलाईट्स आणि DRLs
फॉग लॅम्प मोठे हॅलोजन फॉग लॅम्प पिक्सेल-स्टाईल (Pixel-style) LED फॉग लॅम्प
फ्रंट ग्रिल क्रोम ॲक्सेंटसह पारंपरिक ग्रिल जास्त स्मूद आणि स्पोर्टी ब्लॅक ग्रिल
कॅमेरा केवळ रिव्हर्स (Rear) कॅमेरा हायटेक ३६०-डिग्री कॅमेरा सेटअप
अलॉय व्हील्स जुने पारंपरिक डिझाईन नवीन १५-इंच डायमंड-कट अलॉय डिझाईन
टेलर लाईट्स नॉर्मल LED लाईट्स नवीन कनेक्टेड (Connected) LED टेललाईट्स

इंटेरिअरमध्ये मिळणार प्रीमियम फील; सुरक्षिततेसाठी 6 एअरबॅग्ज!

कारच्या अंतर्गत रचनेचा विचार केला तर मूलभूत रचनेत फार मोठा बदल नाही, परंतु नवीन सीट अपहोल्स्ट्री आणि डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्लेमुळे केबिन आता अधिक मॉडर्न आणि प्रीमियम दिसते. कारमध्ये 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमसह टाटाचा नवीन लोगो असलेले स्टिअरिंग व्हील देण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाची सुधारणा सुरक्षिततेच्या बाबतीत झाली आहे. सरकारी नियमांचे आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेचे भान ठेवत टाटाने आता या कारमध्ये केवळ 2 ऐवजी 6 एअरबॅग्ज (6 Airbags) देण्याची तयारी केली आहे, ज्यामुळे ही कार या सेगमेंटमधील सर्वाधिक सुरक्षित कार ठरू शकते.

Interior & Features Comparison

फीचर्स / वैशिष्ट्ये जुनी Tiago नवीन Tiago Facelift
ड्रायव्हर डिस्प्ले बेसिक सेमी-डिजिटल डिस्प्ले संपूर्ण नवीन डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले
सीट अपहोल्स्ट्री डार्क थीम फॅब्रिक हलक्या रंगाची (Light-themed) नवीन प्रीमियम थीम
एअरबॅग्ज (सुरक्षा) केवळ 2 एअरबॅग्ज 6 एअरबॅग्ज (Standard/Expected)
साऊंड सिस्टम  4 स्पीकर्स साऊंड क्वॉलिटी वाढवण्यासाठी ट्विटर्सची पुनरागमन
इन्फोटेनमेंट 10.25-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच सिस्टम तशीच जारी राहील

इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये बदल नाही

टाटा मोटर्सने या फेसलिफ्ट मॉडेलच्या इंजिन पर्याय आणि कार्यक्षमतेमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. कारमध्ये आधीप्रमाणेच विश्वासू 1.2 लीटर रेव्होट्रॉन पेट्रोल आणि पेट्रोल+सीएनजी (CNG) इंजिनचा पर्याय कायम असेल.

Engine Specification Comparison

इंजिन वैशिष्ट्ये जुनी Tiago नवीन Tiago Facelift
पेट्रोल इंजिन 1.2L, 86 HP पॉवर तोच इंजिन पर्याय कायम
सीएनजी इंजिन 75.5 HP पॉवर (iCNG) तोच इंजिन पर्याय कायम
गियरबॉक्स मॅन्युअल (Manual) + AMT मॅन्युअल (Manual) + AMT

किंमत आणि स्पर्धा

नवीन फीचर्स, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 6 एअरबॅग्जच्या समावेशामुळे आगामी Tata Tiago Facelift ची किंमत सध्याच्या मॉडेलपेक्षा थोडी जास्त असण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठेत लाँच झाल्यानंतर या कारची थेट स्पर्धा Maruti Suzuki Celerio, Maruti Suzuki Wagon R आणि Hyundai Grand i10 Nios यांसारख्या लोकप्रिय हॅचबॅक कारशी असेल.

