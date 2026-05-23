Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Why Bike Neutral Gear Comes Between First And Second Know Reason Behind 1 N 2 3 4 5 Pattern

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

Updated On: May 23, 2026 | 04:13 PM IST
सारांश

बाईकमध्ये न्यूट्रल (N) गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का दिला जातो, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. 1-N-2-3-4-5 या गिअर पॅटर्नमागे सुरक्षितता, सोपी नियंत्रण व्यवस्था आणि ट्रॅफिकमध्ये सोयीस्कर वापर यांसारखी महत्त्वाची कारणे आहेत. जाणून घ्या मोटरसायकलच्या या खास डिझाइनमागील विज्ञान.

बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो?
  • 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण
  • पहिल्या गिअरनंतरच न्यूट्रल का लागतो?
Bike Riding Tips Marathi : आजकाल जवळजवळ सर्वच मोटरसायकलच्या डॅशबोर्डवर ‘N’ लिहिलेला एक हिरवा दिवा असतो. याचा अर्थ न्यूट्रल (तटस्थ) आहे. जेव्हा बाईक न्यूट्रलमध्ये असते, तेव्हा इंजिन चालू राहते पण पुढे सरकत नाही. म्हणूनच रायडर्स लाल सिग्नलला, गॅरेजमध्ये किंवा पार्किंग लॉटमध्ये बाईक पार्क करताना ती न्यूट्रलमध्ये टाकतात, जेणेकरून क्लच न दाबताच बाईक आरामात जागेवर राहील आणि पुढे हिसका देणार नाही. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की बाईकचा न्यूट्रल गिअर सर्वात खालच्या गिअरवर नसून, पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्ये का असतो? यामागे एक रंजक कारण आहे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

बाईक न्यूट्रलमध्ये कशी टाकावी

बाईक न्यूट्रलमध्ये टाकण्याची पद्धत थोडी वेगळी आहे.

पहिली पद्धत: जेव्हा तुमची बाईक पहिल्या गिअरमध्ये असेल, तेव्हा गिअर लिव्हर हळूवारपणे वर उचला.

दुसरी पद्धत: जेव्हा बाईक दुसऱ्या गिअरमध्ये असेल, तेव्हा लिव्हर हळूवारपणे खाली दाबा. बऱ्याच रायडर्सना दुसऱ्या गिअरमधून न्यूट्रलमध्ये टाकणे सोपे वाटते. न्यूट्रल लागताच, मीटर कन्सोलवर एक हिरवा दिवा चमकतो.

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

पहिल्या गिअरनंतरच न्यूट्रल का लागतो?

बहुतेक बाईक्सवरील मानक गिअर पॅटर्न 1-N-2-3-4-5 असा असतो. याचा अर्थ, पहिला गिअर खालच्या गिअरमध्ये असतो आणि इतर सर्व गिअर वरच्या गिअरमध्ये असतात. हे विचित्र वाटू शकते, पण रायडरच्या सुरक्षिततेसाठी याची जाणीवपूर्वक रचना केली आहे.

जर एखादा रायडर जास्त वेगाने गाडी चालवत असेल आणि अचानक एखादा अडथळा आला, तर कोणीही घाबरून ब्रेक दाबेल आणि मग गिअर लिव्हर खाली ढकलून देईल.

जर न्यूट्रल सर्वात खालच्या गिअरवर असता तर काय झाले असते?

जर न्यूट्रल सर्वात खालच्या गिअरवर असता, तर घाईघाईने पाय दाबल्याने बाईक न्यूट्रलमध्ये गेली असती. एकदा न्यूट्रल लागला की, इंजिन ब्रेकिंग संपते आणि गाडी वेगाने पुढे जाऊ लागते, जे अत्यंत धोकादायक असू शकते.

पण या सध्याच्या पॅटर्नमुळे, पाय खाली दाबल्यावर गाडी नेहमी पहिल्या गिअरमध्ये जाते, न्यूट्रलमध्ये नाही, ज्यामुळे इंजिन गाडी थांबवण्यास मदत करते.

पूर्वी काय व्हायचे?

स्लॅशगियरच्या एका अहवालानुसार (संदर्भ), १९७० च्या दशकापूर्वी, जगभरातील बाईक कंपन्यांनी स्वतःच्या गिअर पद्धती विकसित केल्या होत्या.

ब्रिजस्टोन १७५ डीटी – या बाईकमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण रोटरी गिअर होता. पाय खाली दाबल्याने १, २, ३ आणि ४ हे गिअर बदलून पुन्हा न्यूट्रलवर येत असे.

ब्रिटिश बाईक्स – अनेक जुन्या ब्रिटिश मोटरसायकलमध्ये, गिअरशिफ्ट लिव्हर डाव्या पायाऐवजी उजव्या पायावर असे, ज्यामुळे पहिला गिअर वर आणि बाकीचे खाली जात असत.

अमेरिकन सरकारने केलेला कायदा

हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आणि रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी, अमेरिकन सरकारने १९७४ मध्ये एक कठोर कायदा लागू केला, ज्यानुसार डाव्या पायाने गिअर बदलणे अनिवार्य करण्यात आले. अमेरिकेची बाजारपेठ खूप मोठी असल्यामुळे, जगभरातील कंपन्यांना त्याचे पालन करणे भाग पडले आणि ही प्रणाली आजही मोटरसायकलमध्ये कायम आहे.

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

Web Title: Why bike neutral gear comes between first and second know reason behind 1 n 2 3 4 5 pattern

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर
1

Affordable Car India: फक्त ₹4.59 लाखांच्या कारमध्ये लक्झरीचा फील! वायरलेस चार्जर, टचस्क्रीन, 360° कॅमेरा, 6 एअरबॅग्ससह भन्नाट फीचर

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !
2

एक-दोन नव्हे तर होंडा भारतात करणार तब्बल १० नवीन मॉडेल्स लॉन्च !

पहिल्यांदाच कार विकत घेताय? मग ‘या’ टिप्स नक्की लक्षात ठेवा !
3

पहिल्यांदाच कार विकत घेताय? मग ‘या’ टिप्स नक्की लक्षात ठेवा !

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम
4

Car Care tips : उन्हाळ्यात कारमध्ये बसताच ‘ही’ चूक करताय? थेट आरोग्यावर होईल जीवघेणा परिणाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

Bike Riding Tips: बाईकमध्ये न्यूट्रल गिअर पहिल्या आणि दुसऱ्या गिअरच्या मध्येच का असतो? 1-N-2-3-4-5 पॅटर्नमागचं कारण

May 23, 2026 | 04:13 PM
PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

PBKS vs LSG: लखनौच्या मैदानावर फलंदाज की गोलंदाज भारी पडणार? खेळपट्टी कोणाच्या बाजूने? वाचा पिच रिपोर्ट

May 23, 2026 | 04:08 PM
Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

Zee Marathi : शॉर्ट वनपीस आणि हातात दारुची बाटली; गाडेपाटलांच्या मोठ्या सुनेचा खरा चेहरा समोर; लक्ष्मी निवास मालिकेत ट्विस्ट

May 23, 2026 | 04:06 PM
IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

IPL 2026: Qualifier-1मध्ये RCB vs GT; फायनलचे तिकीट कोणाला? हैदराबाद अद्याप वेटिंगवर

May 23, 2026 | 04:02 PM
“देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या सरकारच्या नावावर ‘सर्कस’ सुरू,” इंधन टंचाईवरून अंबादास दानवे यांचा सरकारवर निशाणा 

“देशात आणि महाराष्ट्रात सध्या सरकारच्या नावावर ‘सर्कस’ सुरू,” इंधन टंचाईवरून अंबादास दानवे यांचा सरकारवर निशाणा 

May 23, 2026 | 04:00 PM
Satara News: लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरेंचे आवाहन

Satara News: लोकप्रतिनिधींनी स्वेच्छेने निवृत्तीवेतनाचा त्याग करावा; सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरेंचे आवाहन

May 23, 2026 | 03:55 PM
नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट, लातुरातील तिसरा डॉक्टर सीबीआयच्या रडारवर; कसून तपास सुरु

May 23, 2026 | 03:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

Latur crime: लातूरमध्ये मोकाट श्वानांचा धुमाकूळ; दोन चिमुकल्यांनंतर युवकाचाही मृत्यू

May 23, 2026 | 03:51 PM
AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

AHILYANAGAR : १७ व्या राज्यस्तरीय शब्दगंध साहित्य संमेलनाचे जल्लोषात उद्घाटन

May 23, 2026 | 03:45 PM
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM