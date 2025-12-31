2026 मध्ये कार खरेदी करण्याचे स्वप्न महागणार! ‘या’ कंपन्यांनी दरवाढीची केली घोषणा

भारतातील कार कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे, जी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. ही किंमत वाढ 2025 मध्ये पूर्वी उपलब्ध असलेल्या GST दरांमध्ये कपात केल्यानंतर झाली आहे. चला जाणून घेऊया की कंपन्या वाहनांच्या किमती का वाढवत आहेत आणि या यादीत कोणत्या कंपन्यांचा समावेश आहे?
कच्च्या मालाच्या किमती, लॉजिस्टिक्स खर्च आणि परकीय चलनातील चढउतारांमुळे किमतीत वाढ आवश्यक असल्याचे वाहन उत्पादकांचे म्हणणे आहे. सकारात्मक बाजू अशी आहे की ही वाढ मर्यादित असणार आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून Mercedes-Benz आपल्या संपूर्ण लाइन-अपच्या एक्स-शोरूम किमतींमध्ये 2 टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार आहे. इनपुट खर्च, लॉजिस्टिक्स खर्चात झालेली वाढ तसेच Euro–Rupee एक्स्चेंज रेटमुळे ही किंमतवाढ करण्यात येत असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. उदाहरणार्थ, 2 टक्के वाढीमुळे GLS ची किंमत सुमारे 2.64 लाख रुपये ते 2.68 लाख रुपये इतकी वाढेल, तर E-Class च्या किमतीत 1.57 लाख रुपये ते 1.83 लाख रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
BMW ने सप्टेंबर 2025 मध्येच आपल्या वाहनांच्या किमतींमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. आता कंपनी 1 जानेवारी 2026 पासून आणखी एकदा किंमतवाढ करण्याच्या तयारीत आहे. कच्च्या मालाचा वाढता खर्च, लॉजिस्टिक्स खर्च आणि रुपयाची कमजोरी ही यामागची प्रमुख कारणे असल्याचे BMW चे म्हणणे आहे. ही वाढ CKD आणि CBU दोन्ही मॉडेल्सवर लागू होणार आहे. 3 टक्के वाढीमुळे BMW 3 Series ची किंमत सुमारे 1.81 लाख रुपये ते 1.85 लाख रुपयांनी वाढू शकते.
BYD कंपनी 1 जानेवारी 2026 पासून आपल्या इलेक्ट्रिक SUV Sealion 7 च्या किमती वाढवणार आहे. मात्र, किंमतवाढीचा टक्का किंवा त्यामागील कारणे कंपनीने अद्याप जाहीर केलेली नाहीत. दिलासादायक बाब म्हणजे 31 डिसेंबरपर्यंत बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना जुन्याच किमतीत वाहन मिळणार आहे.
MG Motor देखील नव्या वर्षापासून म्हणजेच 2026 पासून आपल्या गाड्यांच्या किमतींमध्ये 2 टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार आहे. वाढती मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट आणि मॅक्रो-इकॉनॉमिक दबाव यामुळे ही किंमतवाढ केली जात असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. ही वाढ पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक अशा तिन्ही प्रकारच्या वाहनांवर लागू होईल. MG Windsor EV ची किंमत सुमारे 30,000 रुपये ते 37,000 रुपयांनी वाढू शकते, तर MG Comet EV ची किंमत 10,000 रुपये ते 20,000 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून Nissan आपल्या वाहनांच्या किमतींमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ करणार आहे. Gravite कॉम्पॅक्ट MPV च्या लॉन्चपूर्वीच कंपनीने ही घोषणा केली आहे. Gravite मार्च 2026 पर्यंत बाजारात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. यावर्षी GST कपातीमुळे Magnite च्या किमतीत दिलासा मिळाला होता, मात्र जानेवारीपासून तिच्या किमतीत सुमारे 17,000 रुपये ते 32,000 रुपयांची वाढ होऊ शकते.
Honda देखील 1 जानेवारी 2026 पासून आपल्या कारच्या किमती वाढवणार आहे. सतत वाढणारा इनपुट खर्च हे यामागचे प्रमुख कारण असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. मात्र, किंमतवाढीचा नेमका टक्का अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.