Number Plate चा रंग वेगवेगळा का असतो? लष्करापासून ते इलेक्ट्रिक कारपर्यंत, कोणासाठी कोणता रंग योग्य?

रस्त्यावर विविध वाहनांच्या नंबर प्लेट्स पाहिल्या असतील, पण काही नंबर प्लेट्स वेगळ्या का असतात यावर कधी लक्ष दिले आहे का? लष्करापासून ते इलेक्ट्रिक कारपर्यंत, कोणासाठी कोणता रंग योग्य?

Updated On: Dec 30, 2025 | 06:31 PM
भारतात दररोज मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर विविध गाड्यांची ये-जा पाहत असतो. यापैकी अनेक कार वैयक्तिक वापरासाठी वापरल्या जातात, तर काही टॅक्सी म्हणून आणि इतर कारणांसाठी वापरल्या जातात. या कारमध्ये अनेकदा वेगवेगळ्या रंगांच्या नंबर प्लेट असतात. कारच्या नंबर प्लेटवरील रंगांचा अर्थ काय आहे आणि ते कोणती माहिती देतात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

पांढऱ्या नंबर प्लेट

भारतात पांढऱ्या नंबर प्लेट असलेल्या कार सर्वात जास्त वापरल्या जातात. या रंगाच्या नंबर प्लेटसोबत काळे अक्षर असते. या प्रकारच्या नंबर प्लेट असलेल्या कार सामान्यतः खाजगी वापरासाठी जारी केल्या जातात.

पिवळा नंबर प्लेट

पांढऱ्या व्यतिरिक्त, देशात पिवळ्या नंबर प्लेट देखील मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. फार कमी लोकांना माहिती आहे की या प्रकारच्या नंबर प्लेट असलेल्या कार फक्त टॅक्सींसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. या प्रकारच्या नंबर प्लेटचा वापर टॅक्सी, ट्रक, बस आणि ऑटोसाठी केला जातो, ज्या व्यावसायिकरित्या वापरल्या जातात.

पांढऱ्या अक्षरासह हिरवा नंबर प्लेट

विद्युत वाहने हिरव्या नंबर प्लेटसह वापरली जातात. यापैकी खाजगी वापरासाठी खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पांढरे अक्षर असते.

पिवळ्या अक्षरासह हिरवा नंबर प्लेट

हिरव्या नंबर प्लेट फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वापरल्या जातात. तथापि, जर त्या पिवळ्या रंगात लिहिल्या असतील तर अशा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जातो.

पांढऱ्या अक्षरासह लाल नंबर प्लेट

लाल नंबर प्लेट फक्त नोंदणीकृत नसलेल्या वाहनांसाठी वापरल्या जाऊ शकतात. ही प्लेट फक्त तात्पुरती बसवली जाते. नोंदणीनंतर, वाहनाला नंबर प्लेट मिळते आणि नंतर पांढऱ्या किंवा पिवळ्या नंबर प्लेटचा वापर अनिवार्य होतो.

पांढऱ्या अक्षरासह निळा नंबर प्लेट

पांढऱ्या अक्षरासह निळा नंबर प्लेट फक्त इतर देशांच्या अधिकाऱ्यांना आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनाच वापरता येतो. राजदूतांना त्यांच्या देशासाठी विशिष्ट कोड नियुक्त केला जातो, जो ते त्यांच्या निळ्या प्लेटसह वापरतात. सहसा, मध्यभागी CD किंवा UN लिहिलेले असते, जिथे CD म्हणजे कंट्री डिप्लोमॅट आणि UN म्हणजे युनायटेड नेशन्स.

बाण चिन्हांकित असलेली काळी नंबर प्लेट

देशात या प्रकारची नंबर प्लेट खूप मर्यादित संख्येत वापरली जाते. या प्रकारची नंबर प्लेट फक्त लष्करी अधिकारी किंवा लष्करी वाहने वापरतात. विशेष म्हणजे ही नंबर प्लेट फक्त संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते आणि तेथून ती लष्करी वाहनांमध्ये वापरण्यासाठी जारी केली जाते.

