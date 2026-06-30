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‘सीडी १००’ दुचाकीचे हे फीचर्स ज्यामुळे ती बनली ८०-९० च्या दशकातील सर्वात फेमस बाईक? जाणून घ्या

Updated On: Jun 30, 2026 | 08:30 PM IST
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सारांश

१९८५ मध्ये लाँच झालेल्या 'हिरो होंडा सीडी १००' ने आपल्या ४-स्ट्रोक इंजिन आणि ७०-८० किमीच्या उत्कृष्ट मायलेजमुळे भारतीय दुचाकी बाजारात एक नवा इतिहास रचला.

‘सीडी १००’ दुचाकीचे हे फीचर्स ज्यामुळे ती बनली ८०-९० च्या दशकातील सर्वात फेमस बाईक? जाणून घ्या
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विस्तार

१९८० च्या दशकात भारतात जेव्हा टू-व्हीलर मार्केटमध्ये टू-स्ट्रोक स्कूटर आणि जड बुलेटचा दबदबा होता, तेव्हा १९८५ मध्ये ‘हिरो होंडा’ कंपनीने आपली पहिली बाईक बाजारात आणली – सीडी १०० (CD 100). “Fill it, Shut it, Forget it” (इंधन भरा, बंद करा आणि विसरून जा) या एका जाहिरातीने संपूर्ण देशातील मध्यमवर्गीयांना वेड लावले. ही बाईक भारतात प्रचंड लोकप्रिय होण्यामागे काही अत्यंत खास वैशिष्ट्ये होती.

१. अद्भूत मायलेज आणि इंजिन तंत्रज्ञान

सीडी १०० लोकप्रिय होण्याचे सर्वात मुख्य कारण म्हणजे तिचे मायलेज. त्या काळातील इतर गाड्यांच्या तुलनेत या बाईकचे ४-स्ट्रोक ९७ सीसी (cc) इंजिन प्रति लीटर ७० ते ८० किलोमीटर इतके प्रचंड मायलेज द्यायचे. ओव्हरहेड कॅमशाफ्ट तंत्रज्ञानावर आधारित हे इंजिन जपानी तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट नमुना होते. इंधनाची बचत करणे हा भारतीय ग्राहकांसाठी सर्वात मोठा प्लस पॉईंट ठरला.

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२.  विश्वासार्हता आणि कमी देखभाल खर्च

होंडाचे इंजिन अत्यंत दर्जेदार आणि टिकाऊ होते. या बाईकचे इंजिन इतके ‘रफ अँड टफ’ होते की, केवळ वेळेवर ऑईल बदलले की ही बाईक वर्षानुवर्षे कोणत्याही मोठ्या खर्चाशिवाय धावायची. खराब रस्ते आणि ग्रामीण भागातही या बाईकने आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली, ज्यामुळे ती भारतीय कुटुंबांची पहिली पसंती बनली.

३. हलके वजन आणि सोपे हँडलिंग

सीडी १०० चे डिझाईन अतिशय साधे, स्लीक आणि वजनाने हलके होते. त्यामुळे ती ट्रॅफिकमध्ये चालवणे, वळवणे आणि हाताळणे अत्यंत सोपे होते. तरुण मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांसाठीच ही बाईक चालवण्यास आरामदायक होती. तिची सरळ लांब सीट कुटुंबाला एकत्र घेऊन फिरण्यासाठी अगदी योग्य होती.

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४. कमी आवाज आणि पर्यावरणपूरक

त्या काळी रस्त्यांवर धावणाऱ्या इतर गाड्या प्रचंड धूर सोडायच्या आणि त्यांचा आवाजही खूप मोठा असायचा. परंतु, सीडी १०० चे ४-स्ट्रोक इंजिन अतिशय शांत होते आणि त्यातून धूर निघत नव्हता. हा शांत आणि स्मोक-फ्री अनुभव भारतीयांसाठी अगदी नवीन आणि सुखावह होता.

हिरो होंडा सीडी १०० ने केवळ एक बाईक म्हणून नव्हे, तर भारताच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील प्रगतीचे आणि समृद्धीचे प्रतीक म्हणून ओळख निर्माण केली. आज जरी ही बाईक अधिकृतपणे बाजारात उपलब्ध नसली, तरी भारतीय ऑटोमोबाईल इतिहासातील तिचे स्थान अजरामर आहे.

Web Title: Cd 100 bike features which makes it legendary auto news marathi

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Published On: Jun 30, 2026 | 08:30 PM

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