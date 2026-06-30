पेट्रोल पंपावर ‘झिरो’ बघायला का सांगतात? ग्राहक आणि इंजिनच्या सुरक्षेचे रहस्य; जाणून घ्या एका क्लिकवर

“सर, झिरो बघून घ्या!” पेट्रोल पंपावर गाडी नेल्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या तोंडून येणारे हे वाक्य आपल्या सर्वांच्याच परिचयाचे आहे. अनेकदा आपण याकडे एक साधी औपचारिकता म्हणून पाहतो आणि स्क्रीनकडे नजर टाकून सोडून देतो. परंतु, ऑटोमोबाईल क्षेत्र आणि ग्राहक हक्कांच्या दृष्टीने या ‘झिरो चेकिंग’ला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. पेट्रोल पंपावर झिरो पाहणे का गरजेचे आहे, यामागची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
आर्थिक फसवणूक आणि ‘शॉर्ट फ्युएलिंग‘पासून बचाव
झिरो चेकिंगचे सर्वात मुख्य आणि थेट कारण म्हणजे ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक टाळणे. जर आधीच्या वाहनामध्ये इंधन भरल्यानंतर डिस्पेंसिंग मशीनची स्क्रीन पुन्हा ‘००.००’ झिरो वर आणली नाही, तर मशीन आधीच्याच आकड्यापासून पुढे इंधन मोजण्यास सुरुवात करू शकते. अशा वेळी तुम्हाला तुम्ही मोजलेल्या पैशांपेक्षा कमी इंधन मिळते, ज्याला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘शॉर्ट फ्युएलिंग’ म्हणतात. नोझल तुमच्या गाडीच्या टाकीत टाकण्यापूर्वी स्क्रीनवर शून्य असणे हा तुम्ही अचूक पैसे देत असल्याचा एकमेव पुरावा असतो.
Petrol Pump Viral Video : पेट्रोलसाठी उडाली झुंबड! डब्बे-ड्रम घेऊन पंपावर लोकांची तुफान गर्दी, Video Viral
ऑटोमेशन आणि ‘झिरो लॉक‘ तंत्रज्ञान
आधुनिक ऑटोमोबाईल आणि इंधन क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. सध्या भारतात बहुतांश पेट्रोल पंप हे केंद्रीय सर्व्हरशी जोडलेले आहेत. यामध्ये ‘झिरो लॉक’ नावाचे एक अंगभूत सुरक्षा फिचर असते. जोपर्यंत आधीच्या ग्राहकाचा व्यवहार पूर्ण होऊन नोझल मशीनच्या खाचात व्यवस्थित ठेवला जात नाही आणि स्क्रीन आपोआप शून्य होत नाही, तोपर्यंत मशीनमधून पुढील वाहनासाठी इंधन बाहेर पडतच नाही. कर्मचाऱ्याने तुम्हाला झिरो दाखवणे म्हणजे हे डिजिटल तंत्रज्ञान योग्य रितीने काम करत असल्याची खात्री करणे होय.
आधुनिक इंजिनची सुरक्षितता
आजकालच्या वाहनांमध्ये (विशेषतः बीएस-६ आणि त्यापुढील स्टेजच्या गाड्यांमध्ये) अत्यंत संवेदनशील फ्युएल इंजेक्टर्स आणि सेन्सर्स असतात. टाकीत किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे इंधन जात आहे, यावर इंजिनची कार्यक्षमता अवलंबून असते. चुकीच्या पद्धतीने किंवा अपुऱ्या दाबाने इंधन भरले गेल्यास इंजिनच्या अंतर्गत रचनेवर आणि फ्युएल इंडिकेटरवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
‘परिवहन’ मोबाईल ॲप आपल्याला कोणकोणत्या सुविधा देते? जाणून घ्या
पारदर्शकता आणि विश्वासाचे नाते
तेल कंपन्यांच्या नियमांनुसार, ग्राहकाला इंधनाची अचूक मात्रा मिळणे हा त्याचा कायदेशीर हक्क आहे. कर्मचाऱ्याने स्वतःहून “झिरो पहा” असे सांगणे हे ग्राहक आणि पेट्रोल पंप चालक यांच्यातील पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी अत्यंत गरजेचे असते. अनेक पंपांवर आता कर्मचाऱ्याने सांगण्यासोबतच “कृपया शून्य तपासा” अशी स्वयंचलित ऑडिओ क्लिप देखील ऐकू येते.
थोडक्यात सांगायचे तर, पेट्रोल पंपावरील तो ‘शून्य’ केवळ एक आकडा नसून तुमच्या पैशांची सुरक्षा, अचूकतेची हमी आणि तुमच्या प्रिय गाडीच्या इंजिनचे आरोग्य टिकवून ठेवणारे एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे यापुढे जेव्हा कधी पेट्रोल पंपावर जाल, तेव्हा न विसरता स्क्रीनवर ‘झिरो’ नक्की तपासा.