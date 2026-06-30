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सेकंड हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय कसा सुरू करावा? महत्त्वाच्या बाबी जाणून घ्या

Updated On: Jun 30, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

ग्राहकांची वाढती मागणी लक्षात घेता सेकंड हँड वाहनांचा व्यवसाय हा कायदेशीर परवाने, चोख कागदपत्रे आणि मेकॅनिकद्वारे गाड्यांची अचूक तपासणी करून सुरू करणे फायदेशीर ठरते. डिजिटल मार्केटिंगचा प्रभावी वापर आणि स्थानिक नेटवर्कच्या जोरावर या व्यवसायात पारदर्शकता ठेवून कमी वेळेत मोठा नफा मिळवता येतो.

सेकंड हँड वाहनांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय कसा सुरू करावा? महत्त्वाच्या बाबी जाणून घ्या
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विस्तार

भारतात वाढती महागाई, नवीन वाहनांच्या वाढत्या किमती आणि मध्यमवर्गीयांची बदलती जीवनशैली यामुळे जुन्या सेकंड हँड गाड्या आणि बाईक्सचा व्यवसाय प्रचंड वेगाने वाढत आहे. हा व्यवसाय कमी भांडवलात सुरू करून उत्तम नफा मिळवून देणारा एक चांगला करिअर पर्याय ठरू शकतो. हा व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरू करण्यासाठी खालील गोष्टी अत्यंत आवश्यक आहेत.

१. बाजारपेठेचा अभ्यास आणि योग्य जागेची निवड

 व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी तुमच्या भागात कोणत्या प्रकारच्या गाड्यांना (उदा. कौटुंबिक कार, मायलेज देणाऱ्या बाईक्स किंवा स्कूटर्स) जास्त मागणी आहे, याचा अभ्यास करा. शोरूम किंवा ऑफिससाठी अशी जागा निवडा जिथे लोकांची ये-जा जास्त असेल आणि ग्राहकांना गाड्या सहज पाहता येतील. सुरुवातीला तुम्ही अगदी छोट्या ऑफिसमधून किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करूनही हा व्यवसाय सुरू करू शकता.

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२. कायदेशीर परवाने आणि नोंदणी

हा व्यवसाय अधिकृतपणे चालवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून (महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत) ‘गुमास्ता’ म्हणजेच व्यवसाय परवाना मिळवणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांच्या सुलभतेसाठी जीएसटी नोंदणी आणि बँकेत चालू खाते उघडावे लागते. याशिवाय प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (RTO) वाहनांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक असणारे परवाने व प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.

३. वाहनांची तपासणी आणि विश्वासार्हता

या व्यवसायाचा कणा म्हणजेच ‘विश्वास’. कोणतीही जुनी गाडी खरेदी करताना तिचे इंजिन, अपघात इतिहास, ओरिजिनल पेंट आणि किलोमीटरचे रीडिंग यांची मेकॅनिक कडून कसून तपासणी करून घ्या. गाड्यांची कागदपत्रे, जसे की आरसी बुक, विमा आणि आधीचे कोणतेही कायदेशीर खटले किंवा ई-चलन प्रलंबित नाहीत ना, याची खात्री करा.

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४. डिजिटल मार्केटिंग आणि नेटवर्क

आजकाल ८०% पेक्षा जास्त ग्राहक गाड्या खरेदी करण्यापूर्वी ऑनलाईन शोध घेतात. त्यामुळे तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या गाड्यांचे चांगल्या दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ते सोशल मीडिया आणि विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्ट करा. स्थानिक गॅरेज मालक, मेकॅनिक्स आणि इन्शुरन्स एजंट्स यांच्याशी चांगले नेटवर्क ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला चांगल्या गाड्यांचे पर्याय सहज मिळतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, पारदर्शकता, गाड्यांची उत्तम गुणवत्ता आणि चोख कागदपत्रांची पूर्तता या त्रिसूत्रीच्या जोरावर तुम्ही सेकंड हँड वाहनांच्या व्यवसायात अत्यंत कमी वेळेत मोठी झेप घेऊ शकता.

Web Title: Second hand business start up idea auto news marathi

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Published On: Jun 30, 2026 | 04:51 PM

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