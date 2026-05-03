Car Driving Tips : घाटात गाडी चालवताय? सावधान, ‘हे’ नियम पाळले नाहीत, तर यमराजही वाचवू शकणार नाही

Car Driving Tips : घाटात नागमोडी वळणांवर गाडी चालवताना संयम बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अन्याथा एक छोटीशी चुक तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला धोक्यात टाकू शकते. यामुळे खालील दिलेले निमय जाणून लक्षात ठेवा.

Updated On: May 03, 2026 | 01:35 PM
Mountain Driving Tips

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • घाटात गाडी चालवताय?
  • हे नियम पाळले नाहीत, तर यमराजही वाचवू शकणार नाही
  • जाणून घ्या डोंगरात गाडी चालवतानाचे महत्त्वाचे नियम
Car Driving Tips: उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरु झाल्या की, पर्यटकांची पावले थंड हवेच्या ठिकाणांकडे आणि डोंगराळ भागांकडे वळतात. थंडा हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि नागमोडी वळणांमुळे रोड ट्रिपचा आनंद द्विगुणित होतो. पण अनेकदा हेच नागमोडी रस्ते आणि डोंगरदऱ्या जितक्या सुंदर दिसतात तितकेच धोकादायकही असतात. अशा रस्त्यांवर गाडी चालवताना खूप काळजी घ्यावी लागते. अन्यथा तुमचा प्रवास जीवघेणा ठरु शकतो. आज आपण डोंगराळ भागांमध्ये गाडी चालवताना काय काळजी घ्यावी, हे जाणून घेणार आहोत.

वेगावर नियंत्रण

डोंगराळ भागात, घाटात गाडी चालवताना पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे कधीही अतिवेगाने वाहने गाडी चालवू नये. अनेकदा लोक लवकर पोहोचण्यासाठी वाहनाचा वेग वाढवतात, परंतु घाटातील अरुंद रस्ते, नागमोडी वळणांमुळे अगदी छोट्या चुकीनेही मोठा अपघात होऊ शकतो. यामुळे वाहन सावकाश चालवावे.

गियरचा अचूक वापर

याशिवाय घाटात गाडी चालवताना गियरचा योग्य वापर अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. सपाट रस्त्यावर गाडीचा वेग ताशी ७ ते ८ किमी असल्यावर आपण दुसरा गिअर टाकतो. पण डोंगराळ भागात चढ असल्यामुळे जास्त ताण येतो. यामुळे ताशी १०-१५ किमीच्या वेगाला गाडी पहिल्या गिअरमध्ये ठेवावी.

ओव्हरटेकिंग टाळा

घाटात नागमोडी रस्त्यांमुळे अनेकदा समोरुन येणाऱ्या वाहनाचा अंदाज येत नाही. यामुळे ओव्हरटेकिंग धोक्याचे ठरु शकते. यामुळे रस्त्या स्पष्टपणे दिसत नाही तोपर्यंत ओव्हरटेकिंगचा प्रयत्न करु नका. गाडी चालवताना संयम ठेवा हाच ड्रायव्हिंगचा सर्वात मोठा सुरक्षा मंत्र आहे.

हॉर्न आणि हेडलाईचटा वापर

घाटात अनेकदा ब्लाइंड टर्न असतात. यामुळे अशा वळणावर हॉर्न वाजवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ज्यामुळे समोरु येणाऱ्या चालकाला तुमच्या गाडीचा अंदाज येईल. याशिवाय रात्रीच्या वेळी घाटातून प्रवास करताना हेडलाईट लो बीमवर ठेवा. यामुळे समोरुन येणाऱ्या चालकाला स्पष्टपणे दिसेल.

ब्रेकचा अतिवापर टाळा

याशिवाय उतारावर गाडी चालवताना सतत ब्रेकचा वापर करणे टाळा. यामुळे ब्रेक पॅड्स गरम होऊ शकतात. या ऐवजी कमी गियरमध्ये गाडी ठेवणे सुरक्षित ठरेल. घाटात कोणत्याही प्रकारची घाई न करता धैर्य आणि खबरदारी बाळगा. यामुळे तुम्हाला ट्रीपचा आनंद घेता येईल.

Published On: May 03, 2026 | 01:35 PM

