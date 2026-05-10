Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • How To Get Income Tax Benefits On Car Purchase And Maintenance See More Details

Income Tax Saving: तुमची कारही वाचवू शकते टॅक्स! फार कमी लोकांना माहिती आहे पैसे वाचवण्याचं ‘हे’ सिक्रेट

कार लोन घेणाऱ्या बहुतांश व्यक्तींना याची कल्पना नसते की, कर्जाचा हा प्रकार त्यांना कर बचतीमध्येही मदत करू शकतो. जरी कार कर्जाशी संबंधित कर लाभ हे गृह कर्जाच्या तुलनेत तितकेसे सरळ नसले, तरी Tax Liability बरीच कमी करु शकते

Updated On: May 10, 2026 | 12:57 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • तुमची कारही वाचवू शकते टॅक्स!
  • कार लोनवरील टॅक्स केव्हा मिळतो?
  • कोणाला मिळणार टॅक्सवर सूट?
Car Loan Tax Benefit : आजकाल भारतात कार कर्ज घेणे ही एक अत्यंत सामान्य बाब बनली आहे. बँका वाहनांसाठी फायनान्स सहजपणे उपलब्ध करून देतात आणि नेमक्या याच कारणामुळे कार कर्जांची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. पण कार लोन घेणाऱ्या बहुतांश व्यक्तींना याची कल्पना नसते की, कर्जाचा हा प्रकार त्यांना कर बचतीमध्येही मदत करू शकतो. जरी कार कर्जाशी संबंधित कर लाभ हे गृह कर्जाच्या तुलनेत तितकेसे सरळ किंवा स्पष्ट नसले, तरी विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून, ते तुमची Tax Liability बरीच कमी करु शकते. ते कसं काय ? सविस्तर समजून घेऊयात.

Post Office RD Scheme: रोज फक्त 333 रुपयांची सेव्हिंग आणि मिळतील 1700000… पोस्टऑफिसच्या या तगड्या स्कीमबाबत जाणून घ्या

कार लोनवरील टॅक्स केव्हा मिळतो?

कार लोनवरील टॅक्स सवलती केवळ काही ठराविक व्यक्तींच्या गटालाच उपलब्ध असतात. तुम्ही कर सवलतीसाठी पात्र आहात की नाही, हे पूर्णपणे तुम्ही कोणत्या उद्देशाने कार खरेदी करत आहात, यावर अवलंबून असते. भारतात, वैयक्तिक वापरासाठी कार खरेदी करण्याकरिता घेतलेल्या कर्जावर कोणतेही कर लाभ मिळत नाहीत. भारतात कार लोनवरील टॅक्स लाभ केवळ तेव्हाच दिले जातात, जेव्हा त्या वाहनाचा वापर व्यावसायिक उद्देशांसाठी केला जातो.

कोणाला मिळणार टॅक्सवर सूट?

‘Live Mint’ च्या एका अहवालानुसार, कार लोनवरील कर सवलती या जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही कर प्रणालींतर्गत उपलब्ध आहेत.
स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती आणि व्यावसायिक: जर तुम्ही फ्रीलान्सर, डॉक्टर, वकील किंवा व्यावसायिक असाल, तर तुम्ही या कारला ‘Business Asset म्हणून वर्गीकृत करू शकता.
पगारदार कर्मचारी: सामान्यतः, पगारदार व्यक्तींना हा लाभ मिळत नाही; कारण जर त्यांनी हे सिद्ध केले की या कारचा वापर केवळ आणि केवळ व्यावसायिक कारणांसाठीच केला जात आहे, तर ते देखील या कर सवलतीचा दावा करू शकतात.

व्यावसायिक वापराशी संबंधित कर सवलत

लोक अनेकदा आपल्या कारचा वापर कार्यालयीन आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही कामांसाठी करतात. अशा प्रसंगी, आयकर विभाग केवळ व्यावसायिक वापराशी संबंधित असलेल्या भागावरच कर सवलतींना मान्यता देतो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या कारचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी ६०% होत असेल, तर तुम्ही संबंधित खर्च आणि व्याजाच्या केवळ ६०% भागावरच कर सवलतीचा दावा करू शकता. असे करण्यासाठी, लॉगबुक्स, इंधनाची बिले आणि देखभालीच्या पावत्या यांची अचूक नोंद ठेवणे गरजेचं आहे. तरच तुम्हाला याचा लाभा मिळू शकतो.

कर सवलतींचा लाभ कसा घ्यायचा?

जर तुमची कार ‘व्यावसायिक मालमत्ते’च्या श्रेणीत येत असेल, तर खालील चार पद्धतींद्वारे तुम्ही बरीच आर्थिक बचत करू शकता:

कर्जाच्या व्याजावरील वजावट: तुमच्या कार लोनच्या EMI वरील भाग हा ‘व्यावसायिक खर्च’ म्हणून मानला जातो. ITR भरताना, तुम्ही या व्याजाची संपूर्ण रक्कम तुमच्या व्यावसायिक नफ्यातून वजा करू शकता.
Depreciation वरील लाभ: व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून, कालांतराने कारच्या मूल्यात होणारी घट ज्याला ‘घसारा’ म्हणजेच Depreciation म्हणतात. ती देखील कर सवलतींसाठी पात्र ठरते. यासाठी लागू होणारे दर हे वाहनाच्या प्रकारानुसार निश्चित केले जातात.
इंधन आणि देखभाल: कार चालवण्यासाठी होणारा खर्च जसे की इंधनाचे बिल आणि सर्व्हिसिंगचा खर्च हा देखील कर वजावटीच्या भागात येतो.
सेक्शन 80D अंतर्गत सवलत: काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, Self-employed individuals ला कारचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात असल्यास, त्या आधारे अतिरिक्त कर वजावटीचा दावा करू शकतात.

Bank of India चा नफा 10500 कोटींच्या पार! आर्थिक कामगिरीत वार्षिक 14.19 टक्क्यांची दमदार वाढ

Web Title: How to get income tax benefits on car purchase and maintenance see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 12:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
1

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं
2

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण
3

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

CleanMax Profit Growth: क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! अ‍ॅपलसोबतची भागीदारी आणि डेटा सेंटर व्यवसायामुळे कंपनीची गरुडझेप
4

CleanMax Profit Growth: क्लीनमॅक्सचा नफा ४.४ पटीने वाढला! अ‍ॅपलसोबतची भागीदारी आणि डेटा सेंटर व्यवसायामुळे कंपनीची गरुडझेप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी ‘तिलक’; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही”; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM
Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM
Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार ‘ही’ कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM
Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

May 14, 2026 | 10:00 PM
PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

PBKS VS MI Live: शार्दुलने रोखले पण प्रभसिमरनने रडवले; मुंबईला विजयासाठी 201 रन्सची गरज

May 14, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM