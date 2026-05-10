Income Tax Saving: तुमची कारही वाचवू शकते टॅक्स! फार कमी लोकांना माहिती आहे पैसे वाचवण्याचं ‘हे’ सिक्रेट

कार लोनवरील टॅक्स सवलती केवळ काही ठराविक व्यक्तींच्या गटालाच उपलब्ध असतात. तुम्ही कर सवलतीसाठी पात्र आहात की नाही, हे पूर्णपणे तुम्ही कोणत्या उद्देशाने कार खरेदी करत आहात, यावर अवलंबून असते. भारतात, वैयक्तिक वापरासाठी कार खरेदी करण्याकरिता घेतलेल्या कर्जावर कोणतेही कर लाभ मिळत नाहीत. भारतात कार लोनवरील टॅक्स लाभ केवळ तेव्हाच दिले जातात, जेव्हा त्या वाहनाचा वापर व्यावसायिक उद्देशांसाठी केला जातो.
‘Live Mint’ च्या एका अहवालानुसार, कार लोनवरील कर सवलती या जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही कर प्रणालींतर्गत उपलब्ध आहेत.
स्वयंरोजगार करणारे व्यक्ती आणि व्यावसायिक: जर तुम्ही फ्रीलान्सर, डॉक्टर, वकील किंवा व्यावसायिक असाल, तर तुम्ही या कारला ‘Business Asset म्हणून वर्गीकृत करू शकता.
पगारदार कर्मचारी: सामान्यतः, पगारदार व्यक्तींना हा लाभ मिळत नाही; कारण जर त्यांनी हे सिद्ध केले की या कारचा वापर केवळ आणि केवळ व्यावसायिक कारणांसाठीच केला जात आहे, तर ते देखील या कर सवलतीचा दावा करू शकतात.
लोक अनेकदा आपल्या कारचा वापर कार्यालयीन आणि वैयक्तिक अशा दोन्ही कामांसाठी करतात. अशा प्रसंगी, आयकर विभाग केवळ व्यावसायिक वापराशी संबंधित असलेल्या भागावरच कर सवलतींना मान्यता देतो. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या कारचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी ६०% होत असेल, तर तुम्ही संबंधित खर्च आणि व्याजाच्या केवळ ६०% भागावरच कर सवलतीचा दावा करू शकता. असे करण्यासाठी, लॉगबुक्स, इंधनाची बिले आणि देखभालीच्या पावत्या यांची अचूक नोंद ठेवणे गरजेचं आहे. तरच तुम्हाला याचा लाभा मिळू शकतो.
जर तुमची कार ‘व्यावसायिक मालमत्ते’च्या श्रेणीत येत असेल, तर खालील चार पद्धतींद्वारे तुम्ही बरीच आर्थिक बचत करू शकता:
कर्जाच्या व्याजावरील वजावट: तुमच्या कार लोनच्या EMI वरील भाग हा ‘व्यावसायिक खर्च’ म्हणून मानला जातो. ITR भरताना, तुम्ही या व्याजाची संपूर्ण रक्कम तुमच्या व्यावसायिक नफ्यातून वजा करू शकता.
Depreciation वरील लाभ: व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून, कालांतराने कारच्या मूल्यात होणारी घट ज्याला ‘घसारा’ म्हणजेच Depreciation म्हणतात. ती देखील कर सवलतींसाठी पात्र ठरते. यासाठी लागू होणारे दर हे वाहनाच्या प्रकारानुसार निश्चित केले जातात.
इंधन आणि देखभाल: कार चालवण्यासाठी होणारा खर्च जसे की इंधनाचे बिल आणि सर्व्हिसिंगचा खर्च हा देखील कर वजावटीच्या भागात येतो.
सेक्शन 80D अंतर्गत सवलत: काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, Self-employed individuals ला कारचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात असल्यास, त्या आधारे अतिरिक्त कर वजावटीचा दावा करू शकतात.
