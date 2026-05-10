Post Office RD Scheme: रोज फक्त 333 रुपयांची सेव्हिंग आणि मिळतील 1700000… पोस्टऑफिसच्या या तगड्या स्कीमबाबत जाणून घ्या

Updated On: May 10, 2026 | 11:52 AM
  • ₹333 च्या गुंतवणुकीवर ₹1.7 दशलक्ष परतावा
  • जोखीममुक्त गुंतवणूक, सरकारकडून सुरक्षा
  • ₹१७ लाख कमावण्याचे हे आहे गणित
Post Office RD Scheme: सुरक्षित गुंतवणूक आणि उत्तम परतावा ही पोस्ट ऑफिसच्या सरकारी योजनांची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. जर तुम्ही एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर हे एक उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतात. सरकारकडून दिले जाणारे उच्च व्याजदर त्यांची लोकप्रियता आणखी वाढवतात. अशीच एक योजना म्हणजे Post Office Recurring Deposit Scheme, ज्यामध्ये केवळ ₹333 च्या दैनंदिन गुंतवणुकीवर मुदतपूर्तीनंतर ₹1.7 दशलक्ष इतका मोठा परतावा मिळू शकतो. पण नेमकं कसं काय? आणि काय आहे या मागचं गणित सविस्तर जाणून घेऊयात.

जोखीममुक्त गुंतवणूक, सरकारकडून सुरक्षा

पोस्ट ऑफिस योजनांचे सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतीही गुंतवणूक, मोठी असो वा छोटी, पूर्णपणे सुरक्षित असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या योजनांना जोखीममुक्त बचत योजना मानले जाते, कारण सरकार स्वतः गुंतवणुकीच्या सुरक्षेची हमी देते. पोस्ट ऑफिस सर्व वयोगटांसाठी लहान बचत योजना चालवतात, ज्या उत्कृष्ट व्याजदर देखील देतात. त्यामुळे या योजनांवरचा विश्वास कायम राहतो.

पोस्ट ऑफिस RD वर इतके व्याज

पोस्ट ऑफिस आवर्ती ठेव योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीवर सरकार ६.७% व्याज देते. गुंतवणूकदार फक्त ₹१०० पासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात. १० वर्षांपर्यंतच्या अल्पवयीन मुलांनाही खाते उघडण्याची परवानगी आहे. पण ते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मदतीनेच असं करु शकतात. १८ वर्षांचे झाल्यावर, ते नवीन KYC आणि नवीन खाते उघडण्याचा अर्ज भरून स्वतः खाते चालवू शकतात.

५ वर्षांची मुदत, हे नियम महत्त्वाचे

या सरकारी योजनेचा मुदत कालावधी ५ वर्षांचा आहे. तुमच्या इच्छेनुसार, तुम्ही तो आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवू शकता. पोस्ट ऑफिस RD योजनेअंतर्गत मासिक ठेवींचे नियम इतर योजनांपेक्षा वेगळे आहेत. जर खाते कॅलेंडर महिन्याच्या १६ तारखेपूर्वी उघडले असेल, तर पहिल्या ठेवीच्या रकमेइतकी पुढील ठेव प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत केली जाईल आणि जर खाते कॅलेंडर महिन्याच्या १६ तारखेला आणि शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी उघडले असेल, तर ठेव प्रत्येक महिन्याच्या १६ तारखेपासून शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापर्यंत केली जाईल.

मुदतपूर्व बंद केल्यास २% व्याजाने कर्ज

जर तुम्हाला मुदतपूर्ती कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी तुमचे खाते बंद करायचे असेल, तर ही बचत योजना ही सुविधा देखील देते. तुम्ही तीन वर्षांनंतर मुदतपूर्व बंद करण्याचा पर्याय निवडू शकता. खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर, नॉमिनी खात्यावर दावा करू शकतो आणि इच्छित असल्यास ते चालू ठेवू शकतो. याव्यतिरिक्त, आवर्ती ठेव योजना गुंतवणूकदारांना कर्ज देते. खाते एक वर्ष चालू राहिल्यानंतर, ठेव रकमेच्या ५०% पर्यंत २% व्याजदराने कर्ज म्हणून घेता येते.

₹१७ लाख कमावण्याचे हे आहे गणित

तुम्ही दररोज फक्त ₹३३३ वाचवून ₹१७ लाखांचा निधी जमा करू शकता. हे गणित खूप सोपे आहे. दररोज ही रक्कम वाचवल्यास, तुमची मासिक गुंतवणूक दरमहा ₹१०,००० होईल. सरकारच्या ६.७% व्याजदराचा विचार करता, ५ वर्षांसाठी ₹६,००,००० ची नियमित गुंतवणूक केल्यास, तुम्ही एकूण ₹६,००,००० गुंतवून ₹१.१३ लाख व्याज मिळवाल. तुमचा निधी वाढून ₹७,१३,६५९ होईल. जर तुम्ही हे आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवले, तर एकूण ठेव ₹१२ लाख होईल आणि मिळणारे व्याज वाढून ₹५,०८,५४६ होईल. आता एकूण निधी ₹१,७०८,५४६ होईल. तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीची रक्कम निवडू शकता आणि त्यानुसार तुम्हाला फायदा मिळेल.

