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ही काही कार तंत्रज्ञाने जी काही दशकांपूर्वी फक्त लक्झरी गाड्यांमध्येच असायची! जाणून घ्या

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:03 PM IST
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सारांश

काही दशकांपूर्वी ABS, क्रूझ कंट्रोल, HUD, हायब्रिड पॉवरट्रेन, नाईट व्हिजन, कीलेस एंट्री आणि ऑटो-पार्किंगसारखी तंत्रज्ञाने फक्त लक्झरी कारमध्येच पाहायला मिळत होती. मात्र आज हीच वैशिष्ट्ये अनेक सामान्य कार्समध्ये उपलब्ध आहेत. सुरक्षितता, आराम आणि कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या या तंत्रज्ञानांनी आधुनिक वाहन उद्योगाचा पाया घातला आहे.

ही काही कार तंत्रज्ञाने जी काही दशकांपूर्वी फक्त लक्झरी गाड्यांमध्येच असायची! जाणून घ्या
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विस्तार

ऑटोमोबाईल उद्योगात अनेक तंत्रज्ञानांनी काळाच्या पुढे जाऊन भविष्याची झलक दाखवली. काही तंत्रज्ञान जुन्याकाळी फारसे लोकप्रिय झाले नाहीत. अशीही काही कार तंत्रज्ञाने विकसित झाली ज्यांना फक्त लक्झरी कारमध्ये वापरल जायच. मात्र आता या सगळ्या तंत्रज्ञानाना सर्रास सर्व कारमध्ये वापरलं जात. इतकेच नव्हे तर आधुनिक कार उद्योगाचा ही तंत्रज्ञाने अविभाज्य भाग बनली आहेत. अशाच १० क्रांतिकारी कार तंत्रज्ञानांबद्दल आज इथे जाणून घेऊया.

  1. Anti-Lock Braking System (ABS) – 1978
आज जवळपास प्रत्येक कारमध्ये ABS असते, पण 1978 मध्ये हे तंत्रज्ञान विकसित झाले तेव्हा याला  अत्यंत प्रगत मानले जात होते. ब्रेक लावताना चाके लॉक होऊ नयेत आणि वाहनावर नियंत्रण राहावे यासाठी याचा वापर केला जातो. यामुळे अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी झाला.
  1. Cruise Control – 1958
लांब पल्ल्याच्या प्रवासात ड्रायव्हरला सतत एक्सिलरेटर दाबून ठेवण्याची गरज पडू नये म्हणून क्रूझ कंट्रोल विकसित करण्यात आले. त्या काळात हे तंत्रज्ञान लक्झरी मानले जात होते, पण आज अनेक सामान्य कारमध्येही हे उपलब्ध आहे.
  1. Four-Wheel Steering
सर्व चार चाकांना वळवण्याची क्षमता देणारे हे फीचर 1980 च्या दशकात काही कारमध्ये आले होते. कमी जागेत कार वळवणे आणि उच्च वेगात  स्टेबिलीटी राखणे यासाठी ते उपयुक्त ठरते. आज अनेक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार्समध्ये याचा वापर होतो.

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  1. Hybrid Powertrain – 1997
हायब्रिड तंत्रज्ञानाला लोकप्रियता मिळण्यापूर्वीच काही उत्पादकांनी पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटर यांचे संयोजन विकसित केले होते. यामुळे इंधन बचत आणि कमी प्रदूषण साध्य झाले. आजच्या इलेक्ट्रिफिकेशन युगाची ही सुरुवातच म्हणायला हवी.
  1. Head-Up Display (HUD)
विमानांमधून प्रेरणा घेऊन विकसित केलेले HUD वाहनाची महत्त्वाची माहिती थेट विंडशील्डवर दाखवते. त्यामुळे चालकाचे लक्ष रस्त्यावर राहते. आज हे अनेक प्रीमियम आणि काही मध्यम श्रेणीतील कार्समध्ये उपलब्ध आहे.
  1. Adaptive Suspension
रस्त्याच्या स्थितीनुसार सस्पेन्शनची कडकपणा किंवा मृदुता आपोआप बदलणारे हे तंत्रज्ञान 1980 च्या दशकातच विकसित झाले होते. यामुळे आरामदायी प्रवास आणि उत्तम हँडलिंग दोन्ही मिळते.
  1. Night Vision System
अंधारात किंवा धुक्यात पादचारी आणि प्राणी ओळखण्यासाठी इन्फ्रारेड कॅमेऱ्यांचा वापर करणारी ही प्रणाली काळाच्या खूप पुढे होती. आज काही लक्झरी वाहनांमध्ये हे तंत्रज्ञान अधिक प्रगत स्वरूपात उपलब्ध आहे.
  1. Keyless Entry and Start
चावी न वापरता कार अनलॉक करणे आणि इंजिन सुरू करणे हे तंत्रज्ञान सुरुवातीला फक्त उच्च श्रेणीतील वाहनांमध्ये होते. आता ते अनेक कार्समध्ये सामान्य वैशिष्ट्य बनले आहे.

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  1. Autonomous Parking Assist
कार स्वतः पार्किंग करण्याची कल्पना काही दशकांपूर्वी विज्ञानकथेप्रमाणे वाटत होती. पण पार्किंग सेन्सर्स आणि संगणकीय नियंत्रणामुळे हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात आले. आज अनेक कार्समध्ये ऑटो-पार्क सुविधा उपलब्ध आहे.
  1. Vehicle-to-Vehicle (V2V) Communication
वाहने एकमेकांशी माहितीची देवाणघेवाण करून अपघात टाळू शकतात, ही संकल्पना अनेक वर्षांपूर्वी मांडली गेली होती. आज कनेक्टेड कार्स आणि स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टममुळे हे तंत्रज्ञान वास्तवाच्या अधिक जवळ आले आहे.

या तंत्रज्ञानांनी त्यांच्या काळात ऑटोमोबाईल उद्योगाला नवीन दिशा दिली. त्यापैकी अनेक सुरुवातीला महाग, अवघड किंवा अनावश्यक वाटत होती; मात्र आज ती सुरक्षितता, सोय आणि कार्यक्षमतेसाठी अत्यावश्यक ठरली आहेत. भविष्यातील स्वयंचलित आणि कनेक्टेड वाहनांची पायाभरणी याच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानांनी केली आहे.

 

Web Title: Car technologies that used to be luxury back then

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:03 PM

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