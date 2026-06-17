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शेतकऱ्यांचं धान्य आता सडणार नाही! सरकार स्मार्ट सिस्टीम लाँच करण्याच्या तयारीत, नेमकी काय आहे योजना?

Updated On: Jun 17, 2026 | 06:25 PM IST
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सारांश

अन्नधान्य साठवणूक आणि देशाच्या अन्न सुरक्षेला बळ देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाची पाऊलं उचलली आहेत. या महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनेचा फायदा संपूर्ण भारतभर मुख्यतः शेतकऱ्यांना होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: IANS)

(फोटो सौजन्य: IANS)

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विस्तार

आपल्या अन्नदाता शेतकऱ्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे धान्याचं नुकसान. पण सरकार अन्नधान्य साठवणुकीसाठी एक स्मार्ट वेअरहाउसिंग प्रणालीतून नवा पर्याय शोधून काढला आहे. या उपक्रमाचा उद्देश एका आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि अधिक कार्यक्षम सार्वजनिक साठवणूक प्रणालीद्वारे देशाची अन्नसुरक्षा मजबूत करणे हा आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग १८ जून रोजी नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे स्मार्ट वेअरहाउसिंग प्रणाली सुरू करणार आहे. नेमकी काय आहे ही प्रणाली? जाणून घेऊयात

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काय आहे प्रणाली?

वेअरहाऊस व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करणे आणि अन्नधान्य साठवणुकीच्या कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवणे या उद्देशाने, एक एकात्मिक तंत्रज्ञान-आधारित उपाय म्हणून स्मार्ट वेअरहाउसिंग प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे एक आधुनिक साठवणूक प्रणाली विकसित होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे अन्नधान्य व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल आणि दीर्घकाळात देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करेल

मंत्रालयाच्या मते, हा उपक्रम डिजिटल इंडिया, इंडिया एआय मिशन, पीएम गतीशक्ती आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या सरकारी मोहिमांच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, विभाग ‘डेपो दर्पण’ मूल्यांकन चौकटीअंतर्गत सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) आणि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) यांच्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गोदामांचा सत्कार करेल. स्मार्ट वेअरहाउसिंग प्रणाली गोदामातील कामकाज सुधारण्यासाठी आणि देखरेख प्रणाली अधिक प्रभावी करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ऑटोमेशन आणि डेटा ॲनालिटिक्स यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करेल.

सुधारणा कार्यक्रमाचा एक भाग

एका अधिकृत निवेदनानुसार, ही प्रणाली प्रवेशद्वार आणि वजनकाटा (वेब्रिज) यांच्या कामकाजाचे स्वयंचलीकरण, डिजिटल प्रवेश व्यवस्थापन, गोदामाच्या स्थितीचे स्मार्ट निरीक्षण, साठ्याची सुधारित दृश्यमानता आणि एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे कामकाजाचे रिअल-टाइम निरीक्षण सक्षम करेल.हा उपक्रम अन्नधान्य पुरवठा साखळीचे डिजिटल परिवर्तन आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या सर्वसमावेशक सुधारणा कार्यक्रमाचा एक भाग आहे.

गेल्या काही वर्षांत, खरेदी, साठवणूक आणि वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि सेवा सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत.या कार्यक्रमादरम्यान, ‘डेपो दर्पण’ अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या गोदामांचा सन्मानही केला जाईल.

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Web Title: Government to launch smart warehousing system for food grain storage see more details

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Published On: Jun 17, 2026 | 06:25 PM

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