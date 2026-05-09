Maharana Pratap Jayanti : मुघलांची प्रचंड सत्ता आणि मोठी प्रलोभने… तरीही महाराणा प्रताप अकबरासमोर का झुकले नाहीत?
इतिहासकार आणि पुरातत्व पुराव्यांनुसार, माँ मुंडेश्वरी मंदीराची उभारणी सुमारे १०८ इसवी मध्ये म्हणजेच दुसऱ्या शतकात झाली होती. याचा अर्थ हे मंदिर जवळपास १९०० वर्षे जुने आहे. याच कारणामुळे याला भारतातील सर्वात प्राचीन कार्यरत मंदिर म्हटले जाते. हे मंदीर माँ दुर्गा आणि भगवान महादेव यांना समर्पित आहे. या मंदिराच्या धार्मिक महत्त्वामुळे देश-विदेशातील अनेक लोकही येथे दर्शनासाठी येतात.
हे मंदिर बिहारच्या कैमूर जिल्ह्यातील पवरा टेकडीवर सुमारे ६०० फूट उंचीवर स्थित आहे. या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची अष्टकोनी रचना आणि वास्तुकलेतील वैविध्य.तसेच मंदिराच्या दगडावरील कोरीव काम आणि प्राचीन मूर्ती यामुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिकच खुलते. इतिहासकारांच्या मते, हे मंदिर स्थापत्यकलेचे उत्तम उदाहरण आहे.
IIT Kharagpur: तुरुंगाच्या भिंतींआड कशी जन्मली अभियांत्रिकीची पंढरी? जाणून घ्या IIT खरगपूरचा इतिहास!
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नुसार, मंदिर परिसरात सापडलेले शिलालेख, मूर्ती आणि इतर पुरावे या मंदिराला जुन्या मंदिरांच्या श्रेणीत मोजतात. जरी काही इतिहासकार सांची येथील ‘Sanchi Temple 17’ ला देखील प्राचीन जिवंत हिंदू मंदिरांमध्ये मोजतात. तरीही आजपर्यंत मिळालेल्या प्रबल पुराव्यामुळे ‘मुंडेश्वरी मंदीर’ हे भारतातील सर्वात जुने मंदिर मानले जाते.