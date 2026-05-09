Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Mundeshwari Devi Temple Bihar Oldest Functional Temple India History

Mundeshwari Devi Temple: भारतातील सर्वात प्राचीन मंदिर कोणत्या शहरात आहे? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Mundeshwari Devi Temple: बिहारच्या कैमूर जिल्ह्यातील मुंडेश्वरी देवी मंदिर हे भारतातील सर्वात प्राचीन जिवंत मंदिर मानले जाते. १०८ इसवी मध्ये बांधलेल्या या मंदिराचा इतिहास आणि अष्टकोनी वास्तुकलेची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या.

Updated On: May 09, 2026 | 06:04 PM
Mundeshwari Devi Temple

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतातील सर्वात प्राचीन मंदिर कोणते आहे ?
  •  मंदिर किती फूट उंचीवर स्थित आहे?
  • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खाते मंदिराबद्दल काय सांगते ?
Mundeshwari Devi Temple: भारत आपल्या प्राचीन मंदिरांसाठी, धार्मिक वारशासाठी तसेच ऐतिहासिक ठेव्यासाठी जगभरात ओळखला जातो. देशातील विविध राज्यांमध्ये हजारो वर्ष जुनी मंदिरे आहेत, पण भारतातील सर्वात जुन्या मंदिराचा जेव्हा प्रश्न येतो, तेव्हा बिहारच्या कैमूर जिल्ह्यातील ‘मुंडेश्वरी देवी मंदीर’चा उल्लेख केला जातो. हे भारतातील सर्वात प्राचीन जिवंत (कार्यात्मक) मंदिर मानले जाते, जिथे आजही पारंपारिक पुजा केली जाते. म्हणूनच हे मंदिर इतिहास, श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा अनोखा संगम आहे.

Maharana Pratap Jayanti : मुघलांची प्रचंड सत्ता आणि मोठी प्रलोभने… तरीही महाराणा प्रताप अकबरासमोर का झुकले नाहीत?

१९०० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास

इतिहासकार आणि पुरातत्व पुराव्यांनुसार, माँ मुंडेश्वरी मंदीराची उभारणी सुमारे १०८ इसवी मध्ये म्हणजेच दुसऱ्या शतकात झाली होती. याचा अर्थ हे मंदिर जवळपास १९०० वर्षे जुने आहे. याच कारणामुळे याला भारतातील सर्वात प्राचीन कार्यरत मंदिर म्हटले जाते. हे मंदीर माँ दुर्गा आणि भगवान महादेव यांना समर्पित आहे. या मंदिराच्या धार्मिक महत्त्वामुळे देश-विदेशातील अनेक लोकही येथे दर्शनासाठी येतात.

भारतीय वास्तुशास्त्राचा अद्भूत नमुना

हे मंदिर बिहारच्या कैमूर जिल्ह्यातील पवरा टेकडीवर सुमारे ६०० फूट उंचीवर स्थित आहे. या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची अष्टकोनी रचना आणि वास्तुकलेतील वैविध्य.तसेच मंदिराच्या दगडावरील कोरीव काम आणि प्राचीन मूर्ती यामुळे मंदिराचे सौंदर्य अधिकच खुलते. इतिहासकारांच्या मते, हे मंदिर स्थापत्यकलेचे उत्तम उदाहरण आहे.

IIT Kharagpur: तुरुंगाच्या भिंतींआड कशी जन्मली अभियांत्रिकीची पंढरी? जाणून घ्या IIT खरगपूरचा इतिहास!

पुरातत्व विभागाचे (ASI) काय म्हणणे आहे?

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) नुसार, मंदिर परिसरात सापडलेले शिलालेख, मूर्ती आणि इतर पुरावे या मंदिराला जुन्या मंदिरांच्या श्रेणीत मोजतात. जरी काही इतिहासकार सांची येथील ‘Sanchi Temple 17’ ला देखील प्राचीन जिवंत हिंदू मंदिरांमध्ये मोजतात. तरीही आजपर्यंत मिळालेल्या प्रबल पुराव्यामुळे ‘मुंडेश्वरी मंदीर’ हे भारतातील सर्वात जुने मंदिर मानले जाते.

Web Title: Mundeshwari devi temple bihar oldest functional temple india history

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 06:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
1

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
2

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर
3

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?
4

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

May 14, 2026 | 08:30 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: राष्ट्रवादीची तिजोरी पवार माय-लेकरांच्या हाती 

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: राष्ट्रवादीची तिजोरी पवार माय-लेकरांच्या हाती 

May 14, 2026 | 08:25 AM
75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

75 टक्के गुण मिळूनही दहावीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; घरी कोणी नसल्याची संधी साधली अन्…

May 14, 2026 | 08:17 AM
Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

Pune News : रुग्णालयाच्या टॉयलेटमध्ये आढळली बॉम्बसदृश वस्तू; हडपसर परिसरात एकच खळबळ

May 14, 2026 | 07:46 AM
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM