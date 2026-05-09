Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Gunaratna Sadavarte : गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनावर सुपाऱ्या आणि शाईफेक; जालन्यात राजकीय वातावरण तापले

गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनावर जालना शहरात शाईफेक करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. विशाल कॉर्नर परिसरात घडलेल्या या प्रकारानंतर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

Updated On: May 09, 2026 | 06:04 PM
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनावर सुपाऱ्या आणि शाईफेक; जालन्यात राजकीय वातावरण तापले

गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनावर सुपाऱ्या आणि शाईफेक; जालन्यात राजकीय वातावरण तापले

Follow Us:
Follow Us:

Jalna Gunaratna Sadavarte News : जालना येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अधिकाऱ्यांनी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीवर शाई आणि सुपारी फेकल्याची घटना उघडकीस आली आहे. हल्ला झालेल्या गाडीत गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी आणि मुलगीही उपस्थित होत्या. सदावर्ते जालना दौऱ्यावर असताना जालना शहरातील विशाल कॉर्नर परिसरात ही घटना घडली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मनसेचे जालना शहर अध्यक्ष राहुल रत्नपारखे आणि इतर काही अधिकाऱ्यांनी ही शाई फेकली. मुंबईतील रिक्षाचालक आणि मराठी-अमराठी वादावरून सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून जालना येथील मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या घटनेनंतर चंदनझिरा पोलिसांनी मनसेच्या पाच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.

“आमच्या गुरूला तू का बोललास…”, शरद पवार गटाचे नेते विकास लवांडे यांच्यावर शाही फेक; पिस्तूल दाखवत धमकावल्याचा गंभीर आरोप

गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्याबद्दल केलेली टिप्पणी मनसेचे जालना शहर अध्यक्ष राहुल रत्नपारखे यांना अत्यंत खटकली होती. मराठी-अमरती वादादरम्यान सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी जालना दौऱ्यावर असलेल्या सदावर्ते यांच्या गाडीवर शाई आणि सुपारी फेकण्याचा प्रयत्न केला.

काही दिवसांपूर्वी, सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेच्या निषेधार्थ मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. त्यांनी सदावर्ते यांची गाडी थांबवून त्यावर तेल आणि सुपारी फेकली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून मनसे कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले, तर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या घोषणाबाजीही केली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, सदावर्ते यांच्या गाडीवर हल्ला होण्याची पोलिसांना आधीच शक्यता वाटत होती. पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून मनसे कार्यकर्त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण असे असूनही सदावर्ते यांच्या गाडीवर काळी शाई फेकण्यात आली.

खरं तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. दुसरीकडे, सदावर्ते यांनी रिक्षाचालकांच्या समर्थनार्थ मनसेला उघडपणे विरोध केला. याच मुद्द्यावरून मनसे आणि सदावर्ते आमनेसामने आले.

Maharashtra Politics : गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदलीवरून जावळी पंचायत समितीत खडाजंगी; शिल्पा शिंदेंसह सदस्य आक्रमक

Web Title: Gunratna sadavarte vehicle ink attack jalna mns workers detained

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 06:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल
1

मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM