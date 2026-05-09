Gunaratna Sadavarte : गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वाहनावर सुपाऱ्या आणि शाईफेक; जालन्यात राजकीय वातावरण तापले

Jalna Gunaratna Sadavarte News : जालना येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अधिकाऱ्यांनी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या गाडीवर शाई आणि सुपारी फेकल्याची घटना उघडकीस आली आहे. हल्ला झालेल्या गाडीत गुणरत्न सदावर्ते यांची पत्नी आणि मुलगीही उपस्थित होत्या. सदावर्ते जालना दौऱ्यावर असताना जालना शहरातील विशाल कॉर्नर परिसरात ही घटना घडली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मनसेचे जालना शहर अध्यक्ष राहुल रत्नपारखे आणि इतर काही अधिकाऱ्यांनी ही शाई फेकली. मुंबईतील रिक्षाचालक आणि मराठी-अमराठी वादावरून सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यानंतर गेल्या काही दिवसांपासून जालना येथील मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या घटनेनंतर चंदनझिरा पोलिसांनी मनसेच्या पाच कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे.
गुणरत्न सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्याबद्दल केलेली टिप्पणी मनसेचे जालना शहर अध्यक्ष राहुल रत्नपारखे यांना अत्यंत खटकली होती. मराठी-अमरती वादादरम्यान सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी जालना दौऱ्यावर असलेल्या सदावर्ते यांच्या गाडीवर शाई आणि सुपारी फेकण्याचा प्रयत्न केला.
काही दिवसांपूर्वी, सदावर्ते यांनी राज ठाकरे यांच्यावर केलेल्या टीकेच्या निषेधार्थ मनसे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. त्यांनी सदावर्ते यांची गाडी थांबवून त्यावर तेल आणि सुपारी फेकली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून मनसे कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले, तर कार्यकर्त्यांनी मोठ्या घोषणाबाजीही केली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, सदावर्ते यांच्या गाडीवर हल्ला होण्याची पोलिसांना आधीच शक्यता वाटत होती. पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून मनसे कार्यकर्त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण असे असूनही सदावर्ते यांच्या गाडीवर काळी शाई फेकण्यात आली.
खरं तर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबई आणि महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. दुसरीकडे, सदावर्ते यांनी रिक्षाचालकांच्या समर्थनार्थ मनसेला उघडपणे विरोध केला. याच मुद्द्यावरून मनसे आणि सदावर्ते आमनेसामने आले.
