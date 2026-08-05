भारतात CNG बाईक का खरेदी करावी? विविध परिस्थितींमध्ये ही का ठरू शकते सर्वोत्तम पर्याय?

पेट्रोलच्या वाढत्या किमती आणि वाढते प्रदूषण या पार्श्वभूमीवर भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात सीएनजी गाड्यांची मागणी वेगाने वाढते आहे. चारचाकी गाड्यांनंतर आता भारतात जगातील पहिली सीएनजी बाईक सादर झाल्याने दुचाकी चालकांसाठी बजेट-फ्रेंडली आणि पर्यावरणास पूरक असा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. दैनिक प्रवासाचा खर्च निम्म्यावर आणू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी सीएनजी बाईक एक उत्तम पर्याय मानला जात आहे.
१. इंधन खर्चात बचत
पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजी हा अत्यंत स्वस्त इंधन पर्याय आहे. सीएनजी बाईक एका किलोग्रॅम सीएनजीमध्ये सुमारे ८५ ते १०० किमीचे मायलेज देते. त्यामुळे प्रति किलोमीटर प्रवासाचा खर्च सुमारे १ रुपया किंवा त्याहून कमी येतो, जो नेहमीच्या पेट्रोल बाईकच्या तुलनेत निम्मा आहे.
२. ड्युअल इंधन सुविधा
सीएनजी दुचाकींमध्ये सीएनजी आणि पेट्रोल असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतात. सीएनजी संपल्यास बाईक थांबवण्याची किंवा ढकलण्याची गरज पडत नाही. हँडलबारवर दिलेल्या स्विचच्या साहाय्याने चालू गाडीतही पेट्रोल मोडवर शिफ्ट होता येते, ज्यामुळे ‘रेंज अँक्झायटी’ राहत नाही.
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३. पर्यावरणपूरक प्रवास
पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजीच्या ज्वलनातून कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आणि हानिकारक उत्सर्जन खूप कमी प्रमाणात होते. त्यामुळे वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सीएनजी बाईक उत्तम योगदान देते.
४. मजबूत सुरक्षा आणि आधुनिक डिझाइन
कंपन्यांनी सीएनजी टँक सुरक्षित ठेवण्यासाठी विशेष ‘ट्रेलीस फ्रेम’ डिझाइनचा वापर केला आहे. सीएनजी सिलेंडर सीटच्या खाली अत्यंत सुरक्षितपणे बसवलेला असतो आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी कडक क्रॅश चाचण्या घेतल्या जातात.
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विविध परिस्थितींमध्ये सीएनजी बाईक का आहे सर्वोत्तम?