१३.५ सेकंदात उघडणारे फॅब्रिक रूफ आणि वेगवान परफॉर्मन्स ; फरारी ‘अमाल्फी स्पायडर’च्या ‘टॉप फीचर्स’वर एक नजर!

दमदार परफॉर्मन्ससह शक्तिशाली V8 इंजिन
अमाल्फी स्पायडरमध्ये कुप मॉडेलसारखेच इंजिन वापरण्यात आले आहे. फरारीने यात कोणताही यांत्रिक बदल केलेला नाही, त्यामुळे छताच्या यंत्रणेमुळे वजन वाढले असले तरी ग्राहकांना कुपसारखाच चांगला परफॉर्मन्स मिळतो. या कारमध्ये ३.९ लीटरचे ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजिन देण्यात आले असून ते ६४० hp पॉवर आणि ७६० Nm टॉर्क निर्माण करते. यात ८-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि रिअर-व्हील ड्राईव्ह सिस्टीम मिळते. ही कार अवघ्या ३.३ सेकंदात ० ते १०० किमी प्रतितास वेग पकडू शकते आणि तिचा टॉप स्पीड ३२० किमी प्रतितास आहे. स्पायडरचे वजन कुपपेक्षा सुमारे ८६ किलोग्रॅम जास्त असले, तरी कारच्या कामगिरीवर त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही.
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अवघ्या १३.५ सेकंदात उघडणारे फॅब्रिक रूफ
या कारमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे तिचे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सॉफ्ट रूफ. हे रुफ अवघ्या १३.५ सेकंदात उघडता किंवा बंद करता येते आणि कार ६० किमी प्रतितास वेगाने धावत असतानाही हे छत ऑपरेट केले जाऊ शकते. फरारी ग्राहकांसाठी विविध रंगांचे रूफ पर्याय देत आहे. याचे पाच-लेअर फॅब्रिक छतामुळे केबिनमध्ये उष्णता आणि बाहेरील आवाज येत नाही. तसेच, ओपन-रूफ ड्रायव्हिंग दरम्यान केबिनमधील हवेचा प्रवाह कमी करण्यासाठी कंपनीने मागील सीटच्या मागे विंड डिफ्लेक्टर देखील जोडला आहे. रुफ बंद असताना २५५ लीटर आणि रुफ फोल्ड केल्यावर १७२ लीटरची डिक्की मिळते.
आधुनिक फीचर्सनी सज्ज असे केबिन
या कारचे इंटेरियर फेरारीच्या ड्युअल कॉकपिट डिझाइन वर आधारित असून यात २+२ सीटींग लेआउट मिळतो. ग्राहकांसाठी यात स्टीयरिंग व्हीलवर फिजिकल कंट्रोल्ससह भरपूर तंत्रज्ञान देण्यात आले आहे. कारमध्ये १५.६ इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, १०.२५ इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि पॅसेंजरसाठी स्वतंत्र ८.८ इंचाचा डिस्प्ले दिला आहे. याशिवाय वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जर, पॉवर्ड स्पोर्ट्स सीट्स आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल यांसारखे फीचर्स मिळतात. सुरक्षेसाठी यात ॲडव्हान्स ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS), ॲडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि कस्टमायझेशनचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.
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भारतातील उपस्थिती वाढवण्यावर फरारीचा भर
फरारीने आपल्या अधिकृत डीलर पार्टनर्सच्या माध्यमातून मुंबई, नवी दिल्ली आणि बेंगळुरू येथे खास ग्राहक शोकेस आयोजित करून अमाल्फी स्पायडरच्या लॉन्चिंगला सुरुवात केली आहे. या कार्यक्रमांमुळे ग्राहकांना कारची डिलिव्हरी भारतात सुरू होण्यापूर्वीच कारचे डिझाइन, फीचर्स आणि पर्सनलायझेशन पर्याय जवळून अनुभवता येणार आहेत.