बिंज-वॉचिंगसाठी बेस्ट! क्राईम, सस्पेन्स आणि थराराचा तिहेरी डोस; JioHotstar वरील ‘या’ ५ वेबसीरिज अजिबात मिस करू नका

JioHotstar Best Thriller Series: तुम्ही जर क्राईम, थ्रिलर वेब सिरीजचे चाहते असाल, तर तुम्ही JioHotstar च्या सर्वोत्तम वेब सिरीज तुमच्या पाहण्याच्या यादीत समाविष्ट करू शकता. या मालिकांमध्ये अनेक अनपेक्षित वळणे आहेत. या यादीतील एका मालिकेत एक सीरियल किलर आहे. चला, या यादीतील मालिकांबद्दल जाणून घेऊया.
प्रीतम अँड पेड्रो
अर्शद वारसी आणि वीर हिरानी यांच्या ‘प्रीतम अँड पेड्रो’ या मालिकेचाही या यादीत समावेश आहे. या मालिकेत थरारक दृश्ये आहेत. थरारक दृश्यांसोबतच, यात भरपूर विनोदही आहे. विकेंडला सलग पाहण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. या मालिकेतील कलाकारांच्या अभिनयाचे चाहत्यांनी खूप कौतुक केले आहे.
मिसेस देशपांडे
तुम्ही माधुरी दीक्षितची ‘मिसेस देशपांडे’ ही मालिका सुद्धा तुमच्या बिंज-वॉच यादीत समाविष्ट करू शकता. ही मालिका एका सीरियल किलरची कथा दर्शवते. यात माधुरी दीक्षितने मुख्य भूमिका साकारली आहे. या मालिकेच्या प्रत्येक भागात अनेक अनपेक्षित वळणे आहेत.
द नाईट मॅनेजर
आदित्य रॉय कपूर आणि अनिल कपूर यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या मालिकेत थरारक दृश्ये देखील आहेत. अनिल कपूर आणि आदित्य रॉय कपूर यांच्यासोबत सोभिता धुलिपाला देखील मुख्य भूमिकेत आहे. ही मालिका जिओहॉटस्टारवर ट्रेंडिंग देखील आहे.
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ताजा खबर
भुवन बाम दिग्दर्शित आणि २०२३ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या ह्या थ्रिलर मालिकेचाही या यादीत समावेश आहे. ह्या मालिकेचे दोन सीझन यापूर्वीच प्रदर्शित झाले आहेत. ह्या मालिकेच्या स्टारकास्टमध्ये भुवन बाम, श्रिया पिळगांवर आणि नित्या माथूर मुख्य भूमिकेत आहेत. ह्या मालिकेतही अनेक अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळतील.
ठुकरा के मेरा प्यार
धवल ठाकूर आणि संचिता बसू यांची प्रमुख भूमिका असलेल्या या मालिकेत रोमान्स आणि थ्रिलर दृश्ये आहेत. मालिकेचा दुसरा सीझन नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने आधीच जिओहॉटस्टारच्या ट्रेंडिंग यादीत स्थान मिळवले आहे. वीकेंडला सलग पाहण्यासाठी (बिंज-वॉचिंगसाठी) ही मालिका एक उत्तम पर्याय आहे.
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