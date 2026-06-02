Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

आपल्याकडे धाडसी आणि धडाकेबाज तरुणाईची काही कमी नाही. आणि त्यात आता अॅडव्हेंचर आणि ऑफरोडिंगची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. डोंगराळ रस्ते, खडकाळ वाटा आणि चिखलाच्या रस्त्यांवरही सहज धावणाऱ्या बाइक्सची मागणी वाढली आहे. अशा रायडर्ससाठी भारतातील ऑफरोडिंगसाठी या आहेत पाच बेस्ट बाईक्स पुढीलप्रमाणे,

अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

१. KTM 390 Adventure
ऑफरोडिंग आणि अॅडव्हेंचर रायडिंगसाठी KTM 390 Adventure ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय बाइक्सपैकी एक मानली जाते. 399 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिनमधून 46 हॉर्सपॉवरची ताकद मिळते. उत्कृष्ट सस्पेन्शन, 227 मिमी ग्राउंड क्लीअरन्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि कॉर्नरिंग ABS यांसारख्या आधुनिक फीचर्समुळे खडकाळ, चिखलयुक्त आणि डोंगराळ रस्त्यांवरही ही बाइक अगदी आत्मविश्वासाने धावते. हलके वजन आणि मजबूत चेसिसमुळे ती नवशिक्या तसेच अनुभवी ऑफरोड रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय ठरते.

२. Royal Enfield Himalayan 450
452 सीसी क्षमतेच्या लिक्विड-कूल्ड “Sherpa” इंजिनसह ही बाइक सुमारे 40 बीएचपी पॉवर आणि 40 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हिमालयन 450 चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची उंच ग्राउंड क्लीअरन्स, लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेन्शन आणि मजबूत चेसिस. यामुळे खड्डे, चिखल आणि खराब रस्त्यांवरही रायडरला चांगला आत्मविश्वास मिळतो. बाइकमध्ये आधुनिक TFT डिस्प्ले, नेव्हिगेशन सुविधा, रायड-बाय-वायर थ्रॉटल आणि विविध रायडिंग मोड्सही देण्यात आले आहेत. लांब अॅडव्हेंचर टूर करणाऱ्या रायडर्ससाठी आरामदायी सीट, सरळ रायडिंग पोझिशन आणि मोठी इंधन टाकी ही अतिरिक्त जमेची बाजू आहे. शहरातील वापरासोबतच ऑफरोड ट्रेल्स आणि हिल स्टेशन प्रवासासाठीही ही बाइक उत्तम पर्याय मानली जाते.

३. Hero XPulse 210
Hero XPulse 210 ही भारतीय बाजारातील सर्वात लोकप्रिय आणि परवडणाऱ्या ऑफरोडिंग बाइक्सपैकी एक मानली जाते. 210 सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिनसह ही बाइक अधिक चांगली रीस्पोंस देते. उंच ग्राउंड क्लीअरन्स, लांब सस्पेन्शन ट्रॅव्हल आणि हलकी रचना यामुळे चिखल, खडकाळ रस्ते आणि डोंगराळ भागातही ती सहज चालवता येते. कमी देखभाल खर्च आणि किफायतशीर किंमत यामुळे नवीन तसेच अनुभवी ऑफरोड रायडर्समध्ये Hero XPulse 210 ला विशेष पसंती मिळत आहे.

KTM ला धडकी भरवण्यासाठी येतेय BMW ची ‘ही’ खास Adventure Bike …

४. BMW G 310 GS
जर्मन तंत्रज्ञानाने सजलेली ही अॅडव्हेंचर बाइक शहरातील तसेच ऑफरोड मार्गांवर सहज धावते. आरामदायी रायडिंग पोझिशन आणि संतुलित कामगिरी हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. ऑफरोडिंगसाठी ही बाइक पूर्णपणे रॅली मशीन नसली तरी खडकाळ रस्ते, कच्चे मार्ग आणि लांब प्रवास यासाठी ती उत्तम पर्याय ठरते. प्रीमियम ब्रँडची गुणवत्ता, आकर्षक लूक आणि विश्वासार्ह कामगिरी यामुळे BMW G 310 GS भारतीय अॅडव्हेंचर बाइक बाजारात एक लोकप्रिय पर्याय बनली आहे. 313 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिनमुळे ही बाइक सुमारे 34 पीएस शक्ती आणि 28 एनएम टॉर्क निर्माण करते. शहरातील दैनंदिन वापर, हायवे टूरिंग आणि हलक्या ऑफरोडिंगसाठी ती योग्य मानली जाते.

Royal Enfiled ने सादर केली Himalayan Mana Black Edition, किंमत तर …

५. Suzuki V-Strom SX
ही बाइक प्रामुख्याने टूरिंगसाठी ओळखली जाते, परंतु हलक्या ऑफरोडिंगसाठीही ती सक्षम आहे. आरामदायी सीट आणि चांगल्या इंजिनामुळे लांब प्रवासात ती उत्तम साथीदार ठरते.

ऑफरोडिंगसाठी बाइक निवडताना इंजिन क्षमता, सस्पेन्शन, ग्राउंड क्लीअरन्स आणि वजन या बाबींचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य बाइक निवडल्यास खडतर रस्त्यांवरील प्रत्येक प्रवास रोमांचक आणि सुरक्षित ठरू शकतो.

 

Web Title: Five best bikes for offroading in india auto sector

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 03:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोल्हापूरच्या राजघराण्याची ही मेबॅक कार; भारतातील सर्वात दुर्मिळ विंटेज वाहनांपैकी एक
1

कोल्हापूरच्या राजघराण्याची ही मेबॅक कार; भारतातील सर्वात दुर्मिळ विंटेज वाहनांपैकी एक

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप
2

फ्लाइंग कारचं स्वप्न आता वास्तवाच्या उंबरठ्यावर? विज्ञानकथेतून तंत्रज्ञानाकडे झेप

जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर
3

जुन्या कारला स्क्रॅप करण्याची काय आहे प्रक्रिया? या स्क्रॅपचा कसा होतो पुनर्वापर

किया इंडियाची मे महिन्यात विक्रमी विक्री; 27,586 वाहनांची नोंद, वार्षिक वाढ 23.6%
4

किया इंडियाची मे महिन्यात विक्रमी विक्री; 27,586 वाहनांची नोंद, वार्षिक वाढ 23.6%

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स

अॅडव्हेंचरची आवड आहे? या आहेत ऑफरोडिंगसाठी सगळ्यात बेस्ट 5 बाईक्स

Jun 02, 2026 | 03:44 PM
June Born Secrets: जूनमध्ये झालाय जन्म? 5 वैशिष्ट्य ठरतात खास, कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची ताकद

June Born Secrets: जूनमध्ये झालाय जन्म? 5 वैशिष्ट्य ठरतात खास, कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करण्याची ताकद

Jun 02, 2026 | 03:43 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

Jun 02, 2026 | 03:42 PM
IND vs AFG: टीव्ही की मोबाईल? भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा? वाचा सविस्तर

IND vs AFG: टीव्ही की मोबाईल? भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा? वाचा सविस्तर

Jun 02, 2026 | 03:37 PM
‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Jun 02, 2026 | 03:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM