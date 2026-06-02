‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

जीतू जोसेफ दिग्दर्शित आणि मोहनलाल अभिनीत मल्याळम चित्रपट ‘दृश्यम ३’ २१ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून, हा सस्पेन्स थ्रिलर बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. काही समीक्षकांनी या थ्रिलरला संमिश्र प्रतिसाद दिला असला तरी, प्रेक्षकांनी त्यावर भरभरून प्रेम दाखवले आहे आणि त्याचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दमदार राहिले आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात जगभरात २०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. चाहते अजय देवगण च्या ‘दृश्यम ३’ च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
१२३ तेलुगूच्या वृत्तानुसार, ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. निर्मात्यांनी चित्रीकरण अधिकृतपणे पूर्ण केले आहे.पिंकविलाशी नुकत्याच झालेल्या संभाषणात, चित्रपटाचे निर्माते अभिषेक पाठक यांनी ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्याची पुष्टी केली. फक्त काही पॅचवर्क बाकी आहे. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
हिंदी आवृत्तीबद्दल बोलताना अभिषेक म्हणाला, “चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुकता आहे. ‘दृश्यम’च्या मल्याळम आवृत्तीमध्ये लोक सध्या जे पाहत आहेत, ते वेगळे आहे. हिंदी प्रेक्षकांसाठी मी एक पूर्णपणे वेगळा ट्रॅक तयार केला आहे, जो येथे खूप चांगला चालेल. मल्याळम आवृत्ती कौटुंबिक नाटकावर अधिक लक्ष केंद्रित करते, तर हिंदी आवृत्ती एक कौटुंबिक थ्रिलर आहे. जेव्हा ट्रेलर प्रदर्शित होईल, तेव्हा प्रेक्षकांना दिसेल की हे दोन्ही चित्रपट एकमेकांपेक्षा किती वेगळे आहेत.”
चाहत्यांसाठी सर्वात रोमांचक गोष्ट ही आहे की, निर्मात्यांनी वचन दिले आहे की अजय देवगण-अभिनीत ‘दृश्यम ३’ ची हिंदी आवृत्ती मूळ मल्याळम आवृत्तीचे तंतोतंत रूपांतर नसेल, परंतु त्यात अनेक बदल असतील, ज्यात विशेषतः हिंदी प्रेक्षकांसाठी तयार केलेल्या नवीन क्लायमॅक्सचा समावेश आहे.
‘दृश्यम’ फ्रँचायझीमध्ये एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाच्या बेपत्ता होण्याचे चित्रण आहे. ती विजयच्या कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देते. विजय आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्याही थराला जातो. सात वर्षांनंतर, सिक्वेलमध्ये, साळगावकर कुटुंब त्यांच्या भूतकाळातील दुःखद घटनांमधून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते. मग, अशी एक घटना घडते, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून दडलेली गडद रहस्ये उघडकीस येण्याचा धोका निर्माण होतो.