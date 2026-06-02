Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Drishyam 3 Terrifying Murder Mystery Vijay Salgaonkar Returns Shoot Completed Film To Release On This Date

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

दृश्यम ३' च्या हिंदी आवृत्तीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.अजय देवगणच्या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले असून हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

जीतू जोसेफ दिग्दर्शित आणि मोहनलाल अभिनीत मल्याळम चित्रपट ‘दृश्यम ३’ २१ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून, हा सस्पेन्स थ्रिलर बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. काही समीक्षकांनी या थ्रिलरला संमिश्र प्रतिसाद दिला असला तरी, प्रेक्षकांनी त्यावर भरभरून प्रेम दाखवले आहे आणि त्याचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दमदार राहिले आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच आठवड्यात जगभरात २०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. चाहते अजय देवगण च्या ‘दृश्यम ३’ च्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

१२३ तेलुगूच्या वृत्तानुसार, ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. निर्मात्यांनी चित्रीकरण अधिकृतपणे पूर्ण केले आहे.पिंकविलाशी नुकत्याच झालेल्या संभाषणात, चित्रपटाचे निर्माते अभिषेक पाठक यांनी ‘दृश्यम ३’ च्या हिंदी आवृत्तीचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्याची पुष्टी केली. फक्त काही पॅचवर्क बाकी आहे. हा चित्रपट २ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

हिंदी आवृत्तीबद्दल बोलताना अभिषेक म्हणाला, “चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुकता आहे. ‘दृश्यम’च्या मल्याळम आवृत्तीमध्ये लोक सध्या जे पाहत आहेत, ते वेगळे आहे. हिंदी प्रेक्षकांसाठी मी एक पूर्णपणे वेगळा ट्रॅक तयार केला आहे, जो येथे खूप चांगला चालेल. मल्याळम आवृत्ती कौटुंबिक नाटकावर अधिक लक्ष केंद्रित करते, तर हिंदी आवृत्ती एक कौटुंबिक थ्रिलर आहे. जेव्हा ट्रेलर प्रदर्शित होईल, तेव्हा प्रेक्षकांना दिसेल की हे दोन्ही चित्रपट एकमेकांपेक्षा किती वेगळे आहेत.”

Raja Shivaji Box Office Collections : ‘राजा शिवाजी’ने मराठीतच नव्हे तर हिंदीतही रचला इतिहास, कमावले तब्बल ‘इतके’ कोटी

चाहत्यांसाठी सर्वात रोमांचक गोष्ट ही आहे की, निर्मात्यांनी वचन दिले आहे की अजय देवगण-अभिनीत ‘दृश्यम ३’ ची हिंदी आवृत्ती मूळ मल्याळम आवृत्तीचे तंतोतंत रूपांतर नसेल, परंतु त्यात अनेक बदल असतील, ज्यात विशेषतः हिंदी प्रेक्षकांसाठी तयार केलेल्या नवीन क्लायमॅक्सचा समावेश आहे.

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

‘दृश्यम’ फ्रँचायझीमध्ये एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाच्या बेपत्ता होण्याचे चित्रण आहे. ती विजयच्या कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देते. विजय आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणत्याही थराला जातो. सात वर्षांनंतर, सिक्वेलमध्ये, साळगावकर कुटुंब त्यांच्या भूतकाळातील दुःखद घटनांमधून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते. मग, अशी एक घटना घडते, ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून दडलेली गडद रहस्ये उघडकीस येण्याचा धोका निर्माण होतो.

Web Title: Drishyam 3 terrifying murder mystery vijay salgaonkar returns shoot completed film to release on this date

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’चे आयोजन; हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींची अनोखी मेजवानी
1

मुंबईत ‘Where Silence Becomes Form’चे आयोजन; हिमालयीन स्मृतींनी प्रेरित कलाकृतींची अनोखी मेजवानी

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट
2

रहस्य, विज्ञान आणि सर्व्हायव्हलचा संगम; ‘The End of Oak Street ’चा थरारक ट्रेलर प्रदर्शित, ‘या’ चार भाषांमध्ये पाहता येणार चित्रपट

Kangana Ranaut on Girija Oak: ‘स्वतःच्या सौंदर्याचा वापर करून…’, कंगना रनौतने गिरिजा ओकच्या ‘नॅशनल क्रश’ या टॅगची उडवली खिल्ली?
3

Kangana Ranaut on Girija Oak: ‘स्वतःच्या सौंदर्याचा वापर करून…’, कंगना रनौतने गिरिजा ओकच्या ‘नॅशनल क्रश’ या टॅगची उडवली खिल्ली?

कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल
4

कठोर प्रशिक्षण, दमदार ट्रान्सफॉर्मेशन; ‘स्वयंभू’साठी निखिल सिद्धार्थची जोरदार तयारी; BTS व्हिडीओ व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

‘Drishyam 3’: खतरनाक खुनाचा थरार! विजय साळगावकर पुन्हा येतोय – शूटिंग पूर्ण, ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी

मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी

Jun 02, 2026 | 03:30 PM
Repo Rate : कर्ज महागणार का? RBI च्या पतधोरणाआधी ग्राहक आणि बाजारपेठेची धाकधूक

Repo Rate : कर्ज महागणार का? RBI च्या पतधोरणाआधी ग्राहक आणि बाजारपेठेची धाकधूक

Jun 02, 2026 | 03:30 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Figures: पुतळ्यांबाबत महापालिकाच अंधारात! ११५ पैकी तब्बल ५१ पुतळ्यांचे रेकॉर्ड गायब, ११ अनधिकृत

Chhatrapati Sambhajinagar Figures: पुतळ्यांबाबत महापालिकाच अंधारात! ११५ पैकी तब्बल ५१ पुतळ्यांचे रेकॉर्ड गायब, ११ अनधिकृत

Jun 02, 2026 | 03:26 PM
मोठी बातमी ! शेतकरी कर्जमाफीवर कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब, ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

मोठी बातमी ! शेतकरी कर्जमाफीवर कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब, ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

Jun 02, 2026 | 03:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM