Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Government Jobs June 2026 Ssc Cgl Railway Alp Upsc Cds Nda Recruitment

Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Updated On: Jun 02, 2026 | 03:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

Government Jobs: सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी जून २०२६ हा महिना सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे. भारतीय रेल्वे, एसएससी आणि यूपीएससी अंतर्गत तब्बल २४ हजारांपेक्षा जास्त जागांसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

Government Jobs

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Top 4 Government Jobs in June 2026: सरकारी नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या तरुणांसाठी एक खुशखबर आहे. यंदाच्या जून महिन्यात भारतीय रेल्वे, एसएससी, यूपीएससी आणि बँकिंग क्षेत्रात बंपर भरतीची अधिकृत सूचना जारी करण्यात आली आहे. इच्छुक उमेद्वारांनी या भरतीसाठी लवकरात लवकर आवेदन करावे कारण यानंतर अशा जाहिरातीसांठी खूप वेळ वाट पहावी लागू शकते. आज आम्ही तुम्हाला अशाच ४ भरतीबद्दल सांगणार आहोत. ज्याची माहिती जाणून घेऊन तुम्ही अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकता…

स्टाफ सिलेक्शन कमीशनची CGL भरती

एसएससी अंतर्गत CGL परीक्षेची १२,२५६ पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. पदवीचे शिक्षण पूर्ण झालेले उमेद्वार ssc.gov.in च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. यासाठी उमेद्वारांनी २२ जून २०२६ पूर्वी अर्ज करावा. तसेच त्यांनी २३ जून २०२६ पर्यंत अर्ज शुल्क जमा करावे.

RRB असिस्टंट लोकोपायलट पदासाठी भरती

रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डाने ११,१२७ असिस्टंट लोकोपायलट पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. योग्य आणि इच्छुक उमेद्वार rrbapply.gov.in च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन १४ जून २०२६ पूर्वी अर्ज करू शकतात. या पदासाठी १०वी + ITI, डिप्लोमा किंवा इंजिनिअरिंगची डिग्री अनिवार्य आहे.

Pm Modi On Work From Home: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर ‘या’ बड्या कंपन्यांमध्ये पुन्हा वर्क फ्रॉम होम सुरू!

सैन्यात अधिकारी पदासाठी भरती

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC)ने CDS परीक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयएमए (IMA), ओटीए (OTA), नौसेना (Navy) आणि वायुसेना (Air Force) अधिकारी अशा ४५१ पदासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरु केली असून उमेद्वार यूपीएससीच्या अधिकृत upsc.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन ९ जून २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात.

एनडीए आणि नौसेना अकॅडमीची ३९४ पदांसाठी भरती

यूपीएससीने एनडीए आणि नौसेना अकॅडमीच्या एकूण ३९४ पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ९ जून २०२६ पर्यंत संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीअंतर्गत सेना, नौसेना आणि वायुसेनाची भरती करण्यात येणार आहे.

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

Web Title: Government jobs june 2026 ssc cgl railway alp upsc cds nda recruitment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!
1

SBI Bank Manager: पदवी पूर्ण होताच बँक अधिकारी बनण्याची सुवर्णसंधी; ‘या’ एका परीक्षेमुळे थेट मिळेल असिस्टंट मॅनेजर पद!

IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!
2

IPS Officer Salary: आयपीएस अधिकाऱ्यांना सुरुवातीला किती पगार मिळतो? पगाराशिवाय मिळतात ‘या’ व्हीआयपी सुविधा!

Highest Paid SC Judges: जगातील कोणत्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वाधिक पगार मिळतो? जाणून घ्या एका क्लिकवर…
3

Highest Paid SC Judges: जगातील कोणत्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वाधिक पगार मिळतो? जाणून घ्या एका क्लिकवर…

RRB Result: टेक्निशियन ग्रेड ३ परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी आणि कटऑफ ‘असा’ करा चेक!
4

RRB Result: टेक्निशियन ग्रेड ३ परीक्षेचा निकाल जाहीर; गुणवत्ता यादी आणि कटऑफ ‘असा’ करा चेक!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

BARTY Pune exam training scam: खाजगी संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न? ‘बार्टी’मधील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अहवालावर मौन

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! जून महिन्यात ‘या’ ४ मोठ्या विभागात बंपर भरती! जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर…

Jun 02, 2026 | 03:35 PM
मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी

मुंबईचे प्रवेशद्वार हिरवळीने फुलणार! वाशी, ऐरोली नाक्यावर होणार हरित विकास; महापौर रितू तावडेंकडून स्थळपाहणी

Jun 02, 2026 | 03:30 PM
Repo Rate : कर्ज महागणार का? RBI च्या पतधोरणाआधी ग्राहक आणि बाजारपेठेची धाकधूक

Repo Rate : कर्ज महागणार का? RBI च्या पतधोरणाआधी ग्राहक आणि बाजारपेठेची धाकधूक

Jun 02, 2026 | 03:30 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Figures: पुतळ्यांबाबत महापालिकाच अंधारात! ११५ पैकी तब्बल ५१ पुतळ्यांचे रेकॉर्ड गायब, ११ अनधिकृत

Chhatrapati Sambhajinagar Figures: पुतळ्यांबाबत महापालिकाच अंधारात! ११५ पैकी तब्बल ५१ पुतळ्यांचे रेकॉर्ड गायब, ११ अनधिकृत

Jun 02, 2026 | 03:26 PM
मोठी बातमी ! शेतकरी कर्जमाफीवर कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब, ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

मोठी बातमी ! शेतकरी कर्जमाफीवर कॅबिनेट बैठकीत शिक्कामोर्तब, ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार फायदा

Jun 02, 2026 | 03:20 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Vilas Lande On Vikram Kakade : आर्थिक निकष पाहून विक्रम काकडेंना उमेदवारी

Jun 01, 2026 | 03:33 PM