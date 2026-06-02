Chhatrapati Sambhajinagar: मनपाच्या लेखा विभागात धावपळ, कथित घटनेनंतर कामाला वेग; रखडलेल्या २५० फाईल्सना अखेर गती

लेखा विभागात अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि काही फाईलांचा मागमूस लागत नसल्याची चर्चा सुरू होती. कथित मारहाण प्रकरणानंतर दुसऱ्याच दिवशी सुमारे २५० फाईल बाहेर काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या फाईल विविध स्तरांवर मंजुरीसाठी अडकून पडल्या होत्या.
घटनेनंतर विभागातील विविध टेबलांवर स्वाक्षऱ्यांची मॅरेथॉन सुरू झाल्याचे सांगितले जाते. अनेक दिवस मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या फाईल एका मागोमाग एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर सरकत अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरापर्यंत पोहोचल्या. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते.
बिल मंजुरीसाठी महिनोनमहिने पाठपुरावा करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांनी लेखा विभागातील अचानक वाढलेल्या गतीचे स्वागत केले आहे. नियमितपणे कार्यालयात हेलपाटे मारूनही कामे होत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या ठेकेदारांना आता प्रलंबित फाईल मार्गी लागण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
मारहाण प्रकरणानंतर अचानक वाढलेली फाईल हालचाल आणि रखडलेल्या प्रस्तावांना मिळालेली गती यामुळे मनपा प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. लेखा विभागातील कामकाजाची पद्धत, फाईल प्रलंबित राहण्याची कारणे आणि त्यामागील वस्तुस्थिती याबाबत सखोल चौकशीची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
