किया इंडियाची मे महिन्यात विक्रमी विक्री; 27,586 वाहनांची नोंद, वार्षिक वाढ 23.6%

मुंबई, 1 जून 2026 : देशातील आघाडीच्या मास-प्रीमियम वाहन उत्पादक कंपन्यांपैकी एक असलेल्या किया इंडियाने स्थापनेपासूनचा मे महिन्यातील सर्वोच्च विक्रीचा विक्रम नोंदवला आहे. कंपनीने मे 2026 मध्ये एकूण 27,586 वाहनांची घाऊक विक्री (Wholesale) केली असून, मे 2025 मधील 22,315 वाहनांच्या तुलनेत 23.6 टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे. कंपनीच्या विविध मॉडेल्सना ग्राहकांकडून मिळणारा चांगला प्रतिसाद आणि भारतीय बाजारातील मजबूत उपस्थितीमुळे ही वाढ शक्य झाल्याचे कंपनीने सांगितले.
वर्षाच्या सुरुवातीपासून विक्रीत 14.6% वाढ
2026 मध्ये कंपनीची दमदार वाढ कायम राहिली असून, वर्षाच्या सुरुवातीपासून (YTD) 139,197 वाहनांची विक्री झाली आहे. 2025 मधील याच कालावधीत ही संख्या 121,514 इतकी होती, म्हणजेच कंपनीने 14.6 टक्क्यांची वाढ साधली आहे.
सेल्टॉस आणि सोनेटची दमदार कामगिरी
कंपनीच्या वाढीत नवीन सेल्टॉस आणि सोनेट या लोकप्रिय SUV मॉडेल्सचा मोठा वाटा आहे. जानेवारीत लॉन्च झाल्यानंतर सेल्टॉसने सलग प्रत्येक महिन्यात 10,000 हून अधिक युनिट्सची विक्री केली आहे. आकर्षक डिझाइन, प्रगत तंत्रज्ञान आणि BNCAP मधील 5-स्टार सुरक्षा रेटिंगमुळे सेल्टॉसची लोकप्रियता अधिक वाढली आहे.
सोनेटलाही कॉम्पॅक्ट SUV विभागात मोठी मागणी असून, पेट्रोल आणि डिझेल प्रकारांमध्ये अधिक ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन पर्याय उपलब्ध केल्याने ग्राहकांचा प्रतिसाद वाढला आहे.
Carens Clavis आणि Syros ला चांगला प्रतिसाद
कंपनीच्या Carens Clavis, Clavis EV आणि MY26 Syros या मॉडेल्सनाही ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः, सुधारित फीचर्स, आरामदायी सीटिंग व्यवस्था आणि कुटुंबासाठी उपयुक्त पर्याय म्हणून या वाहनांची लोकप्रियता वाढत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी BaaS उपक्रम
इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी अधिक सुलभ करण्यासाठी किया इंडियाने Battery-as-a-Service (BaaS) उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमामुळे ग्राहकांना ईव्ही मालकीचा खर्च कमी करण्यास मदत होणार असून, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अधिक सहज उपलब्ध होईल.
देशभरात मजबूत नेटवर्क
किया इंडियाचे देशभरात 402 शहरांमध्ये 891 टचपॉइंट्स आहेत. तसेच 130 सर्टिफाइड प्री-ओन्ड आउटलेट्सच्या माध्यमातून ग्राहकांना विक्री, सेवा आणि वाहन एक्स्चेंजची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
कंपनीबाबत थोडक्यात
किया इंडियाने 2017 मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारसोबत करार करून अनंतपूर जिल्ह्यात उत्पादन प्रकल्प उभारला. ऑगस्ट 2019 मध्ये उत्पादन सुरू झाले. कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 लाख वाहनांची आहे. सध्या कंपनीने भारतीय बाजारात Seltos, Syros, Sonet, Carens, Carnival, EV6, EV9, Carens Clavis आणि Carens Clavis EV अशी नऊ मॉडेल्स सादर केली आहेत.