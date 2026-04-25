काय सांगता! केवळ 6.87 सेकंदात 355.67 किमी वेग, फोर्डच्या नव्या EV कारची ड्रॅग रेसमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड

फोर्ड मोटरच्या इलेक्ट्रिक ड्रॅग कार, सुपर कोब्रा जेट 2200 मस्टँगने, केवळ 6.87 सेकंदात 355.67 किमी/तास वेग गाठून एक नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या कामगिरीवरून हे सिद्ध होते की इलेक्ट्रिक वाहने केवळ पर्यावरणपूरकच नाहीत, तर कामगिरी आणि रेसिंगमध्येही अविश्वसनीयपणे शक्तिशाली आहेत. नवीन हलकी बॅटरी, 2200 हॉर्सपॉवर आणि प्रगत अभियांत्रिकीसह, ही कार ईव्ही तंत्रज्ञानाच्या भविष्याची एक झलक दाखवते.
जर तुम्हाला वाटत असेल की ईव्ही मंद गतीच्या असतात किंवा रेसिंगसाठी बनवलेल्या नसतात, तर अमेरिकन कंपनी फोर्ड हा गैरसमज कायमचा दूर करणार आहे. कंपनीच्या इलेक्ट्रिक ड्रॅग कार, फोर्ड सुपर कोब्रा जेट 2200 मस्टँगने, आपल्या वेगासाठी एक नवीन जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आहे. कॅलिफोर्नियातील पोमोना येथे झालेल्या या शर्यतीत, या इलेक्ट्रिक ड्रॅग कारने 355.67 किमी/तास या सर्वात उत्तम वेगाने केवळ 6.87 सेकंदात सुमारे 400 मीटर अंतर कापून सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
एनएचआरएच्या (NHRA) इतिहासातील ‘कोब्रा जेट ईव्ही’चा (Cobra Jet EV) हा दुसरा जागतिक विक्रम आहे. यापूर्वी, २०२१ मध्ये, या कारने ८.१२८ सेकंदांचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. यावेळी वेळ ७ सेकंदांच्या आत आणण्यासाठी, मूळ कोब्रा जेट २२०० ईव्हीमध्ये (Cobra Jet 2200 EV) एक पूर्णपणे नवीन बॅटरी प्रणाली बसवण्यात आली. नवीन बॅटरी पूर्वीपेक्षा ४० टक्के हलकी आहे आणि ३० टक्के अधिक शक्ती निर्माण करते. कमी झालेले वजन आणि वाढलेली शक्ती यांचे हे संयोजन या नवीन विक्रमाचे रहस्य आहे.
शक्ती २,२०० डब्ल्यूएचपी (Whp)
सर्वोच्च वेग ३५५.६६ किमी प्रति तास
वेळ ६.८७ सेकंद
बॅटरी ३२-किलोवॅट-तास (kWh) (९००-व्होल्ट, ड्युअल-मोटर)
वजन अंदाजे १५०० किलो
फोर्ड मस्टँग कोब्रा जेट २२०० ची खरी ताकद तिच्या अभियांत्रिकीमध्ये आहे. ही मशीन अविश्वसनीय २,२०० Whp पॉवर निर्माण करते. ही शक्ती हाताळण्यासाठी, ती ९००-व्होल्टच्या ड्युअल-मोटर सेटअप आणि ३२-kWh क्षमतेच्या बॅटरीने सुसज्ज आहे. सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे तिचे वजन. एवढी शक्ती असूनही, या कारचे वजन फक्त १५०० किलो आहे. या उत्कृष्ट पॉवर-टू-वेट रेशोमुळे, ती ड्रॅग स्ट्रिपवर केवळ ६.८७ सेकंदात ३५५.६७ किमी प्रति तास इतका प्रचंड वेग गाठते.
या पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मस्टँगने आपल्या पदार्पणाच्या शर्यतीत ६.८७ सेकंदात अंदाजे ३५५ किमी/तास इतका सर्वोच्च वेग गाठला. याने स्टीव्ह हफने नोंदवलेला ३२६.४६ किमी/तासचा पूर्वीचा विक्रम मागे टाकला आहे. फोर्ड रेसिंगला अपेक्षा आहे की भविष्यात ही कार आणखी चांगली कामगिरी करेल.
फोर्डचा इलेक्ट्रिक वेगाच्या जगातील प्रवास २०२० मध्ये कोब्रा जेट १४०० ने सुरू झाला, जी ड्रॅग रेसिंगच्या आव्हानात्मक स्पर्धांमध्ये आपले तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यासाठी लॉन्च करण्यात आली होती. त्यावेळी, या कारने ताशी १७० मैल वेग गाठला आणि ८ सेकंदांच्या वेळेत शर्यत पूर्ण केली. यानंतर सुपर कोब्रा जेट १८०० आली, ज्यामध्ये फोर्डने ४०० हॉर्सपॉवरने शक्ती वाढवली आणि वजन कमी करून कारला ७ सेकंदांच्या वेळेत शर्यत पूर्ण करण्यास सक्षम केले.
या उत्क्रांतीमधील पुढचा आणि सर्वात प्रगत टप्पा म्हणजे नवीन कोब्रा जेट २२००. फोर्डने एमएल-ई रेसकार्सच्या भागीदारीत ही कार पूर्णपणे ‘प्रो मॉडिफाइड’ रेसिंग मशीन म्हणून डिझाइन केली आहे. तिचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची हलकी रचना. नवीन तंत्रज्ञान आणि डिझाइनमुळे, ती तिच्या आधीच्या मॉडेलपेक्षा जवळपास ५०० किलो हलकी आहे. शिवाय, ही प्रचंड शक्ती हाताळण्यासाठी, यात डबल फ्रेम रेलसह एक अत्यंत मजबूत चेसिस आहे. बाहेरून मस्टँगसारखी दिसत असली तरी, ही कार आतून एक शुद्ध रेसिंग बीस्ट आहे, जी सध्याचे सर्व ईव्ही रेकॉर्ड मोडण्यासाठी बनवली आहे.
गाडीची खरी क्षमता तिच्या अत्याधुनिक यंत्रणेत आहे, जिथे फोर्डने पारंपरिक रेसिंग आणि आधुनिक इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाचा सुरेख मेळ घातला आहे. यात फोर्डच्या पेटंट असलेल्या RACC (रिव्हर्स-ॲक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल क्लच) प्रणालीसह लिबर्टी इक्वलाइझर ५-स्पीड ट्रान्समिशन आहे. ही क्लच प्रणाली इतकी प्रगत आहे की ती गाडीला शून्य RPM पासून रॉकेटसारखी गती देऊ शकते.
या प्रचंड शक्तीला संतुलित करण्यासाठी, फोर्डने चार स्वतंत्र बॅटरी पॅक वापरले आहेत. गाडीचे वजन विभागून देण्यासाठी हे पॅक धोरणात्मकरीत्या बसवले आहेत. सर्वात मोठी बॅटरी मध्यभागी, चालकाच्या अगदी खाली आहे, तर मध्यम आकाराचा पॅक फायरवॉलच्या समोर आणि इतर दोन बॅटरी चालकाच्या मागे ठेवल्या आहेत. ही अनोखी रचना केवळ गाडीला २,२०० हॉर्सपॉवरच देत नाही, तर ट्रॅकवर उत्कृष्ट संतुलन आणि पकड (ग्रिप) देखील प्रदान करते.
ही गाडी केवळ एक प्रोटोटाइप नाही. ती मोटरस्पोर्ट्सच्या जगात फोर्डच्या सखोल सहभागाचे प्रदर्शन करते. कंपनी रेसिंगमधील आपले १२५ वे वर्ष साजरे करत आहे. विविध रेसिंग स्पर्धांमधून मिळवलेल्या डेटा आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यासारख्या गाड्या तयार करता येतात.
