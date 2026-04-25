Sangamner Crime News: दत्तधाम आश्रमातील धक्कादायक वास्तव समोर! राजेंद्र गडगेचे २०० हून अधिक व्हिडिओ जप्त

अंधश्रद्धा पसरवून 'पुत्रप्राप्ती' करून देण्याचे दावे बाबाकडून केले जात होते. संगमनेर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चाबाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

Bhondu Baba Rajendra Gadge Sangamner, Dattadham Sarkar Ashram Wadgaon Pan,

  • राजेंद्र गडगे याने गंभीर आजार बरे करण्याचे आणि चमत्कारांचे आमिष दाखवून भक्तांची आर्थिक लूट
  • या प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलिसांना बाबाचे २०० पेक्षा जास्त व्हिडिओ
  • अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या तक्रारीनंतर बाबा आणि त्याच्या एका सहकाऱ्याला अटक
Sangamner Crime News: वडगाव पान (ता. संगमनेर) येथील स्वतःला ‘दत्तधाम सरकार’ म्हणवून घेणाऱ्या भोंदू बाबा राजेंद्र गडगे याच्या काळ्या साम्राज्याचा पोलिसांनी पर्दाफाश करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाचा तपास आता गंभीर वळणावर असून बाबाचे २०० पेक्षा जास्त व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. अप्पर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांनी या तपासाबाबत सविस्तर माहिती दिली असून, बाबाच्या मालमत्तेसह त्याच्या तथाकथित उपचारांचीही कसून चौकशी केली जात असल्याची माहिती वाघचौरे यांनी दिली.

वडगाव पान येथील दत्तधाम सरकार आश्रमात्तचे राजेंद्र गडगे याने विविध गोष्ट सांगत भक्तांची लूट केलेली आहे. त्यात गंभीर आजार बरे करतो, मुलगा होईल या शक्ती माझ्याकडे आहे असे सांगून भक्तांकडून आर्थिक लूट केली जात असे. या संदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. मात्र तक्रार दाखल करण्यास कोणी पुढे येत नव्हते. अखेर अंनिसच्या राज्य सचिव रंजना गवांदे यांनीच पुढाकार घेत फिर्याद दाखल केली. त्यानंतर गडगेबाबा व त्याच्या एका सहकाऱ्याला अटक केली. येथे औषध पुरविणारा एक डॉक्टर आणि अन्य दोघे अद्याप फरार आहेत. त्याची पहिली पोलिस कोठडी संपल्यानंतर आता त्याला पुन्हा २७तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आलेली आहे.

आतापर्यंतच्या तपासाची माहिती अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. यावेळी पोलिस निरीक्षक प्रवीण साळुंखे उपस्थित होते. पोलिसांनी तपासादरम्यान राजेंद्र गडगे याचे २०० पेक्षा जास्त व्हिडिओ जप्त केले आहेत. या व्हिडिओमध्ये नेमके काय आहे, भक्तांना कशा प्रकारे भुरळ घातली जात होती किंवा काही आक्षेपार्ह चित्रीकरण आहे का, हे शोधण्यासाठी हे सर्व व्हिडिओ फॉरेन्सिक लॅबकडे पाठवण्यात येणार आहेत. या अहवालातून अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘दत्त धाम’ आश्रमातून पोलिसांनी ९० हून अधिक प्रकारची औषधे जप्त केली आहेत. कोणत्याही वैद्यकीय पदवीशिवाय बाबा ही औषधे भक्तांना का आणि कशी देत होता, याची तपासणी सुरू आहे. ही औषधे घातक आहेत का, हे तपासण्यासाठी ती प्रयोगशाळेत पाठवली असल्याचे वाकचौरे यांनी सांगितले.

रिअल इस्टेटमध्येही मोठी गुंतवणूक

बाबाने केवळ आध्यात्मिक क्षेत्रातच नव्हे, रिअल इस्टेटमध्येही मोठी गुंतवणूक केल्याचे समोर आले आहे. संगमनेर तालुका आणि परिसरात बाबाने १३ ठिकाणी जमिनी व मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत, ज्यांच्याकडून या जमिनी घेतल्या, त्यांची फसवणूक झाली आहे का? याबाबत पोलिस सब-रजिस्ट्रार कार्यालयाकडून माहिती मिळवत आहे. बाबाचे वेगवेगळ्या १० बैंकांमध्ये खाती असून त्यातील व्यवहारांची व्याप्ती मोठी असण्याची शक्यता आहे.

आणखी एका गुन्ह्याची वर्तविली शक्यता

अंधश्रद्धा पसरवून ‘पुत्रप्राप्ती’ करून देण्याचे दावे बाबाकडून केले जात होते. संगमनेर ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चाबाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी अधिकचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. समाजातील अंधश्रद्धेचा फायदा घेणाऱ्या अशा प्रवृत्ती मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी पोलिस पावले उचलत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

भोंदू गडगेचे शिक्षण अवघे दुसरीपर्यंत

कैन्सरसारखे दुर्धर आजार बरे करण्याचा दावा करणारा, वेगवेगळ्या आजारांपासून मुक्ती देतो असे सांगून आर्थिक लूट करणाऱ्या गडगे याचे शिक्षण अवघे दुसरीपर्यंत झाले आहे. अपर पोलिस अधीक्षक वाघचौरे यांनी याबाबतची माहिती दिली. या भोंदूला प्रक्रिया या शब्दाचाही व्यवस्थित उच्चार करता येत नसल्याचे ते म्हणाले.

 

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव
May 18, 2026 | 11:40 PM

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video
May 18, 2026 | 10:23 PM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज
May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम
May 18, 2026 | 09:28 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?
May 18, 2026 | 08:41 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
May 18, 2026 | 07:59 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?
May 18, 2026 | 07:51 PM

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
May 18, 2026 | 07:47 PM

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
May 18, 2026 | 07:40 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
May 18, 2026 | 07:30 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
May 18, 2026 | 02:23 PM

