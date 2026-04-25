Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Watermelon Kulfi At Home Simple Food Recipe Benefits Of Eating Watermelon

Summer Recipe: वाढत्या उन्हाळ्यात नक्की बनवून पहा थंडगार कलिंगड कुल्फी, लहान मुलांसाठी ठरेल पौष्टिक आणि फायदेशीर

नेहमीच विकतचे आईस्क्रीम किंवा कुल्फी आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेली थंडगार कलिंगड कुल्फी चवीला अतिशय सुंदर लागेल. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये नियमित कलिंगड खाल्ल्यास शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित राहील.

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:35 PM
वाढत्या उन्हाळ्यात नक्की बनवून पहा थंडगार कलिंगड कुल्फी, लहान मुलांसाठी ठरेल पौष्टिक आणि फायदेशीर

वाढत्या उन्हाळ्यात नक्की बनवून पहा थंडगार कलिंगड कुल्फी, लहान मुलांसाठी ठरेल पौष्टिक आणि फायदेशीर

Follow Us:
Follow Us:

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं आईस्क्रीम, कुल्फी खायला खूप जास्त आवडते. वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात वाढलेली उष्णता कमी करण्यासाठी आईस्क्रीम खाल्लेले जाते. बाजारात विविध ब्रँडचे आणि फ्लेवर्सचे आईस्क्रीम सहज उपलब्ध होतात. पण नेहमीच विकतचे आईस्क्रीम किंवा कुल्फी खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच कलिंगड कुल्फी तुम्ही बनवू शकता. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कलिंगड उपलब्ध होतात. त्यामुळे कलिंगडपासून तुम्ही विविध पदार्थ बनवू शकता. शरीरात निर्माण झालेली पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पोटात वाढलेली जळजळ कमी करण्यासाठी कलिंगड खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. विकतच्या आईस्क्रीममध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रिझर्वेटिव्हचा वापर केला जातो. कलिंगड कुल्फी तुम्ही लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खाण्यास देऊ शकता. फ्रेश कलिंगडपासून बनवलेली कुल्फी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया कलिंगड कुल्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

वेस्टर्न पदार्थाला इंडियन टच! घरी बनवा टेस्टी आणि पाैष्टिक ‘पनीर हाॅट डाॅग’, पार्टी स्नॅक्ससाठी उत्तम पर्याय

साहित्य:

  • कलिंगडाचे तुकडे
  • दूध
  • कंडेन्स्ड मिल्क
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
Recipe : मुंबईची फेमस, सर्वांच्या आवडीची चटकदार ‘पाणीपुरी’ बनवा घरच्या घरी; रेसिपी जिंकेल सर्वांची मनं

कृती:

  • थंडगार कलिंगड कुल्फी बनवण्यासाठी, सर्वप्रथम कलिंगडाची साल काढून त्यातील बिया काढा आणि बारीक बारीक तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात उकळवून थंड केलेले दूध, कंडेन्स्ड मिल्क, साखर आणि वेलची पावडर घालून बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात कलिंगडचे तुकडे टाकून पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या. मिश्रणात जास्त दूध घालू नये.
  • कुल्फी मोल्डमध्ये तयार केलेले मिश्रण ओतून त्यात सुका मेवा आणि कलिंगडाचे बारीक बारीक तुकडे घाला.
  • त्यानंतर तयार केलेली कुल्फी ५ ते ६ तास फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली थंडगार कलिंगड कुल्फी.

Web Title: How to make watermelon kulfi at home simple food recipe benefits of eating watermelon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी
1

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी

Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी
2

Summer Recipe : घरच्या घरी मार्केटसारखी ‘चोकोबार आईस्क्रीम’ बनवायचीये? शेफ कुणालने शेअर केली खास रेसिपी

शरीराला मिळेल बर्फासारखा थंडावा! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवा थंडगार गुलाब सरबत, नोट करून घ्या रेसिपी
3

शरीराला मिळेल बर्फासारखा थंडावा! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवा थंडगार गुलाब सरबत, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा हलक्या फुलक्या पदार्थाचा समावेश! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा दही साबुदाणा
4

उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा हलक्या फुलक्या पदार्थाचा समावेश! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा दही साबुदाणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM
पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

May 17, 2026 | 03:28 PM
RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

May 17, 2026 | 03:25 PM
पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

May 17, 2026 | 03:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM