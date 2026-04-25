Khappar Yog 2026: 1 मेपासून खप्पर योग, या राशींच्या लोकांच्या जीवनात चढ उतार येण्याची शक्यता

१ मे ते २९ जूनपर्यंत प्रभावी असणारा हा योग काही लोकांच्या जीवनात चढ-उतार आणि आव्हाने आणू शकतो. त्यामुळे या काळात काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Apr 25, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • 1 मेपासून तयार होणार खप्पर योग
  • खप्पर योगाचा सकारात्मक नकारात्मक परिणाम
  • या राशींच्या जीवनात येणार चढ उतार
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या बदलत्या हालचाली आणि त्यांच्या युतीमुळे विविध शुभ आणि अशुभ योग तयार होत आहे. ज्यांचा मानवी जीवनावर खोलवर परिणाम होतो. खप्पर योग नावाचा असाच एक विशेष आणि आव्हानात्मक योग तयार होत आहे. हा योग १ मे रोजी सुरू होणार आहे आणि २९ जूनपर्यंत प्रभावित राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात काही राशींना चढ-उतार आणि अनपेक्षित बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. या काळात काही राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनावर देखील त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या

खप्पर योग कसा तयार होतो

ज्योतिषशास्त्रानुसार अशुभ मानले जाणारे अशुभ किंवा क्रूर ग्रह एका विशिष्ट स्थानी एकत्र येतात आणि एकमेकांशी नकारात्मक संबंध प्रस्थापित करतात, तेव्हा स्कल योग तयार होतो. मंगळ, शनि, राहू आणि केतू यांसारखे ग्रह एकाच वेळी एखाद्या राशीवर प्रभाव टाकतात किंवा एकमेकांशी अशुभ योग तयार करतात, तेव्हा हा योग निर्माण होतो. विशेषतः जेव्हा मंगळ आणि शनिचा संघर्ष होतो किंवा एखादा अशुभ ग्रह युती करतो, तेव्हा त्याचे परिणाम अधिकच तीव्र होतात. असे मानले जाते की या युतीमुळे मानसिक ताण, आर्थिक अस्थिरता आणि जीवघेण्या अडचणी येऊ शकतात.

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांना या काळात त्यांच्या कौटुंबिक जीवनात चढ-उतार घेऊन येऊ शकतो. कुटुंबातील मतभेद वाढू शकतात. किरकोळ गैरसमजांचे रूपांतर मोठ्या वादात होऊ शकते. या काळात संयम बाळगणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण घाईने घेतलेले निर्णय नातेसंबंध अधिक गुंतागुंतीचे करू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तणाव जाणवू शकतो. कामामुळे मानसिक थकवा जाणवू शकतो. तुमच्या कामाचे नियोजन करणे आणि तुमच्या सहकाऱ्यांशी समन्वय राखणे फायदेशीर ठरेल.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ मानसिकदृष्ट्या थोडा आव्हानात्मक असू शकतो. विचार गोंधळलेले राहू शकतात. अनावश्यक चिंतेमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. आर्थिक चढ-उतार होण्याचीही शक्यता आहे. खर्चात अचानक वाढ झाल्याने तुमच्या बजेटवर आणि बचतीवर परिणाम होऊ शकतो. कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे. या काळात आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे टाळा.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ कामाच्या ठिकाणी अडथळे आणि आव्हाने घेऊन येऊ शकतो. कठोर परिश्रम करूनही अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यास निराशा येऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी किंवा सहकाऱ्यांशी मतभेद निर्माण होऊ शकतात. यावेळी बोलण्यावर नियंत्रण ठेवणे महत्त्वाचे राहील. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी. गुंतवणुकीच्या निर्णयांमध्ये घाई करणे हानिकारक ठरू शकते, त्यामुळे प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक उचला.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा काळ भावनिकदृष्ट्या खूप संवेदनशील ठरू शकतो. त्यांना अस्थिर आणि अस्वस्थ वाटू शकते. एखाद्या समस्येमुळे कौटुंबिक तणाव किंवा दुरावा निर्माण होऊ शकतो. याचा मानसिक परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक बाबतीतही सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. अनियोजित खर्चामुळे तुमच्या समस्या वाढू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: खप्पर योग म्हणजे काय

    Ans: खप्पर योग हा ज्योतिषातील एक विशेष ग्रहयोग मानला जातो. ग्रहांच्या विशिष्ट स्थितीमुळे हा योग तयार होतो आणि तो जीवनात अचानक बदल घडवू शकतो.

  • Que: या योगाचा मुख्य प्रभाव काय असतो?

    Ans: जीवनात चढ-उतार, मानसिक ताण वाढणे, करिअर आणि आर्थिक बदल, अचानक घडामोडी

  • Que: खप्पर योगादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी

    Ans: खप्पर योगादरम्यान मिथुन, कन्या, मकर आणि मीन राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

Published On: Apr 25, 2026 | 03:40 PM

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

