Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Railway News : रेल्वे प्रवाशांना दिलासा! ‘या’ मार्गांवरील ‘समर स्पेशल’ गाड्यांच्या फेरीत वाढ

Summer Special Trains : मध्य रेल्वेने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हिसार-खडकी आणि अजमेर-दौंड दरम्यान धावणाऱ्या उन्हाळी विशेष फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 04:04 PM
Summer Special Trains

Railway News : रेल्वे प्रवाशांना दिलासा! 'या' मार्गांवरील ‘समर स्पेशल’ गाड्यांच्या फेरीत वाढ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी
  • हिसार-खडकी आणि अजमेर-दौंड समर स्पेशल गाड्यांच्या फेऱ्यात वाढ
  • जाणून घ्या
Railway News in Marathi : पुणे : रेल्वे प्रवाशांसाठी एक दिलासादायक वृत्त आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमुळे रेल्वे गाड्यांना होणारी प्रवाशांची वाढणार प्रचंड गर्दी आणि प्रवासाचे नियजोन लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वे आणि उत्तर पश्चिम रेल्वेने संपर्क साधून हिसार-खडकी आणि अजमेर-दौंड दरम्यान धावणाऱ्या उन्हाळी विशेष (Summer Special) गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय रेल्वे (Railway News) प्रशासनाने घेतला आहे. या गाड्या आता मे महिन्याअखेरपर्यंत धावणार असून, यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.

हे देखील वाचा : Railway News : पुणेकरांसाठी मोठी संधी! ‘भारत गौरव’ ट्रेनने ५ तीर्थक्षेत्रांचे मिळणार दर्शन

हिसार-खडकी-हिसार साप्ताहिक विशेष (१० अतिरिक्त फेऱ्या) :

हिसार आणि पुणे परिसरातील खडकी दरम्यान धावणाऱ्या साप्ताहिक गाडीला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. ही गाडी आता खालीलप्रमाणे वाढीव फेऱ्यांसह धावेल.

  • गाडी क्रमांक ०४७२५ हिसार-खडकी ही गाडी दि. २६ एप्रिलपर्यंत धावणार होती, आता ती दि.३१ मेपर्यंत (५ अतिरिक्त फेऱ्या) चालवण्यात येईल.
  • तर गाडी क्रमांक ०४७२६ खडकी-हिसार ही गाडी दि. २७ एप्रिलपर्यंत अधिसूचित केली होती. आता ही गाडी आता दि.१ जून २०२६ पर्यंत (५ अतिरिक्त फेऱ्या) धावणार आहे.
अजमेर-दौंड-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल (१० अतिरिक्त फेऱ्या) :

राजस्थान आणि महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या अजमेर-दौंड मार्गावरही प्रवाशांची मोठी गर्दी वाढली आहे. या मार्गावरील प्रवाशांची सोय व्हावी यासाठी मध्य रेल्वेने यामध्येही बदल केले आहेत. या गाडीच्या फेऱ्याही वाढवण्यात आल्या आहेत.

  • गाडी क्रमांक ०९६२५ अजमेर-दौंड ही गाडी दि. २३ एप्रिलपर्यंत नियोजित होती. परंतु आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी ही गाडी दि. २८ मे २०२६ पर्यंत (५ अतिरिक्त फेऱ्या) चालवली जाणार आहे.
  • तर गाडी क्रमांक ०९६२६ दौंड-अजमेर ही गाडी २४ एप्रिलपर्यंत अधिसूचित केली होती. आता ही गाडी आता दि. २९ मेपर्यंत (५ अतिरिक्त फेऱ्या) धावणार आहे.

प्रवाशांना होणार फायदा

मध्य रेल्वेच्या या निर्णयामुळे उन्बाळ्यात गाड्यांचे वेटिंग लिस्ट कमी होईल. यामुळे उत्तर भारतात जाणाऱ्या पर्यटक आणि सुट्ट्यांसाठी  गावी जाणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा होईल.  रेल्वे प्रशासनाच्या या तत्पर निर्णायमुळे उन्हाळी पर्यटनाचे नियोजन करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामुळे प्रवाशांची ऐनवेळी होणारी धावपळही थांबेल.

हे देखील वाचा : Railway News : पुणे रेल्वे स्थानकाला RPF जवानांचे सुरक्षा कवच; हरवलेल्या ४१२ मुलांना केले पालकांकडे सुपूर्त

Web Title: Railway news hisarkhadki and ajmerdaund summer special trains extended trips

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM