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भारतात विदेशी वाहन कंपन्यांची घोडदौड; एका वर्षात 150 हून अधिक नवीन शोरूम्सची घोषणा

Updated On: Jun 07, 2026 | 04:08 PM IST
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सारांश

भारतातील ऑटोमोबाईल मार्केट हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मार्केटपैकी एक मानले जाते. वाढते शहरीकरण, मध्यमवर्गीयांची वाढती क्रयशक्ती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढणारा कल यामुळे अनेक विदेशी वाहन कंपन्या भारताकडे मोठ्या संधी म्हणून पाहत आहेत.

भारतात विदेशी वाहन कंपन्यांची घोडदौड; एका वर्षात 150 हून अधिक नवीन शोरूम्सची घोषणा
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विस्तार

भारतातील ऑटोमोबाईल मार्केट हे जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मार्केटपैकी एक मानले जाते. वाढते शहरीकरण, मध्यमवर्गीयांची वाढती क्रयशक्ती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढणारा कल यामुळे अनेक विदेशी वाहन कंपन्या भारताकडे मोठ्या संधी म्हणून पाहत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून 2025-26 या कालावधीत अनेक विदेशी वाहन उत्पादकांनी देशभरात नवीन शोरूम्स आणि डीलरशिप्स उघडण्याचा सपाटा लावला आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात विदेशी वाहन कंपन्यांनी भारतात 150 हून अधिक नवीन शोरूम्स, डीलरशिप्स आणि ग्राहक संपर्क केंद्रांची घोषणा किंवा उद्घाटन केले आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे.

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जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडियाने देशातील टियर-3 आणि टियर-4 शहरांमध्ये आपले जाळे विस्तारण्यावर भर दिला आहे. कंपनीने 100 नवीन टचपॉइंट्स उभारण्याची योजना जाहीर केली असून तिचे नेटवर्क 520 केंद्रांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढत्या ईव्ही बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी हा विस्तार महत्त्वाचा मानला जात आहे.

चीनची इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी BYD ने देखील भारतातील आपली उपस्थिती मजबूत केली आहे. कंपनीने 2025 मध्ये अनेक नवीन शोरूम्स सुरू करत देशातील 40 हून अधिक शहरांमध्ये आपले जाळे विस्तारले आहे. भारतीय ग्राहकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेऊन BYD मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे.

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व्हिएतनामची VinFast ही कंपनी भारतात प्रवेश करण्यासाठी आक्रमक धोरण अवलंबत आहे. कंपनीने देशभरातील 27 शहरांमध्ये 30 हून अधिक डीलरशिप्स उभारण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे भारतातील उत्पादन सुरू होण्यापूर्वीच विक्री नेटवर्क उभारण्यावर कंपनीने भर दिला आहे.

लक्झरी वाहन क्षेत्रातही विस्तार सुरू आहे. BMW सारख्या कंपन्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त शोरूम्स सुरू करून ग्राहकांना प्रीमियम अनुभव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेची Tesla देखील भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशासाठी तयारी करत असून मुंबई आणि दिल्लीमध्ये शोरूम उघडण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

विदेशी कंपन्यांचा हा वाढता विस्तार भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारपेठेवरील त्यांच्या विश्वासाचे प्रतीक मानला जात आहे. यामुळे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रसारालाही गती मिळेल. आगामी काळात भारत हा विदेशी वाहन कंपन्यांसाठी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या बाजारपेठांपैकी एक ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत

Web Title: Foreign automobile companies new showrooms launches in india auto sector

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Published On: Jun 07, 2026 | 04:08 PM

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