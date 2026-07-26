Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने आपली नवीन ‘Honda QC3’ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सादर करत भारतीय बाजारपेठेत आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. होंडाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘मेड इन इंडिया’ वाहनांच्या ताफ्यातील हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या QC1 मॉडेलच्या तुलनेत ही नवी स्कूटर अधिक चांगल्या रेंजसह बाजारात आणली जातेय. भारतीय ग्राहकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन कंपनीने हे नवीन मॉडेल सादर केले आहे.
बॅटरी क्षमता आणि उत्तम ड्रायव्हिंग रेंज
या नव्या स्कूटरमध्ये ३ kWh ची फिक्स लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली असून ती एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर १४५ किमी ची रेंज देते. QC1 च्या लहान बॅटरीच्या तुलनेत ही मोठी बॅटरी लांबच्या प्रवासासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार आहे. फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही स्कूटर अवघ्या २ तास ४० मिनिटांत ० ते ८० टक्के चार्ज होते, तर पूर्ण चार्ज होण्यासाठी ४ तासांचा वेळ लागतो. यामुळे दैनंदिन वापरासाठी हे वाहन अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी! भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!
आधुनिक फीचर्स आणि उत्तम साठवणूक क्षमता
तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत होंडाने या मॉडेलमध्ये अनेक मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये ५-इंचाचा रंगीत TFT डिस्प्ले, होंडा रोडसिंक, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशन आणि कॉल-एसएमएस अलर्ट यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. याशिवाय ३२ लिटरची मोठी अंडर-सीट स्टोरेज जागा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये फुल-फेस हेल्मेट सहज ठेवता येते. स्मार्ट की सिस्टीम आणि USB चार्जिंग पोर्टमुळे ही स्कूटर अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनते.
शहरी प्रवासासाठी मजबूत आणि सुरक्षित बनावट
स्कूटरच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरामदायक प्रवासासाठी यात टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि ड्युअल रियर शॉक अॅब्जॉर्बर्स देण्यात आले आहेत. ब्रेक सिस्टीमचा विचार केल्यास पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक आणि मागील बाजूस ड्रम ब्रेकचे कॉम्बिनेशन दिले आहे. शहरांमधील रस्त्यांवर सुरळीत प्रवासाचा अनुभव देणे आणि देखभालीचा खर्च कमी ठेवणे या उद्देशाने ही रचना करण्यात आली आहे.
Ather EL: एथरची नवी बजेट फॅमिली स्कूटर २९ ऑगस्ट रोजी बाजारात येणार! जाणून घ्या
भारतीय बाजारातील संभाव्य स्थान
कंपनीने अद्याप या स्कूटरच्या किमतीची किंवा विक्रीच्या तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, तिच्या वैशिष्ट्यांवरून ही स्कूटर Activa e: च्या श्रेणीमध्ये आणि QC1 च्या वरच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल असा अंदाज आहे. लांबचा प्रवास, जलद चार्जिंग आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी शोधणाऱ्या भारतीय ग्राहकांसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे.