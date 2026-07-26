रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

Updated On: Jul 26, 2026 | 04:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

होंडा कंपनीने १४५ किमी रेंज आणि ३ kWh बॅटरी क्षमता असलेली नवी 'QC3' इलेक्ट्रिक स्कूटर सादर केली आहे. हे मॉडेल जलद चार्जिंग, ५-इंच TFT डिस्प्ले आणि ३२ लिटरच्या मोठ्या स्टोरेजसह बाजारात आले असून ते ई-व्हीकल क्षेत्रात महत्त्वाचा बदल घडवेल.

Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • होंडा QC3 मध्ये ३ kWh बॅटरी असून ती एका चार्जवर १४५ किमी रेंज देते.
  • या स्कूटरमध्ये २ तास ४० मिनिटांत ८० टक्के फास्ट चार्जिंगची सोय उपलब्ध आहे.
  • यामध्ये ५-इंच TFT डिस्प्ले, ३२ लिटर स्टोरेज आणि स्मार्ट की सिस्टीम देण्यात आली आहे.

होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने आपली नवीन ‘Honda QC3’ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सादर करत भारतीय बाजारपेठेत आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. होंडाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ‘मेड इन इंडिया’ वाहनांच्या ताफ्यातील हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यापूर्वी उपलब्ध असलेल्या QC1 मॉडेलच्या तुलनेत ही नवी स्कूटर अधिक चांगल्या रेंजसह बाजारात आणली जातेय. भारतीय ग्राहकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन कंपनीने हे नवीन मॉडेल सादर केले आहे.

बॅटरी क्षमता आणि उत्तम ड्रायव्हिंग रेंज

या नव्या स्कूटरमध्ये ३ kWh ची फिक्स लिथियम-आयन बॅटरी देण्यात आली असून ती एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर १४५ किमी ची रेंज देते. QC1 च्या लहान बॅटरीच्या तुलनेत ही मोठी बॅटरी लांबच्या प्रवासासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार आहे. फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही स्कूटर अवघ्या २ तास ४० मिनिटांत ० ते ८० टक्के चार्ज होते, तर पूर्ण चार्ज होण्यासाठी ४ तासांचा वेळ लागतो. यामुळे दैनंदिन वापरासाठी हे वाहन अत्यंत उपयुक्त ठरेल.

‘बजाज चेतक स्कुटर’! दुचाकी विश्वाची महत्त्वाची पायरी!  भारताच्या मध्यमवर्गाचे स्वप्न साकार करणारी यशोगाथा!

आधुनिक फीचर्स आणि उत्तम साठवणूक क्षमता

तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत होंडाने या मॉडेलमध्ये अनेक मोठे बदल केले आहेत. यामध्ये ५-इंचाचा रंगीत TFT डिस्प्ले, होंडा रोडसिंक, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशन आणि कॉल-एसएमएस अलर्ट यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. याशिवाय ३२ लिटरची मोठी अंडर-सीट स्टोरेज जागा देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये फुल-फेस हेल्मेट सहज ठेवता येते. स्मार्ट की सिस्टीम आणि USB चार्जिंग पोर्टमुळे ही स्कूटर अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर बनते.

शहरी प्रवासासाठी मजबूत आणि सुरक्षित बनावट

स्कूटरच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरामदायक प्रवासासाठी यात टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि ड्युअल रियर शॉक अ‍ॅब्जॉर्बर्स देण्यात आले आहेत. ब्रेक सिस्टीमचा विचार केल्यास पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक आणि मागील बाजूस ड्रम ब्रेकचे कॉम्बिनेशन दिले आहे. शहरांमधील रस्त्यांवर सुरळीत प्रवासाचा अनुभव देणे आणि देखभालीचा खर्च कमी ठेवणे या उद्देशाने ही रचना करण्यात आली आहे.

Ather EL: एथरची नवी बजेट फॅमिली स्कूटर २९ ऑगस्ट रोजी बाजारात येणार! जाणून घ्या

भारतीय बाजारातील संभाव्य स्थान

कंपनीने अद्याप या स्कूटरच्या किमतीची किंवा विक्रीच्या तारखेची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, तिच्या वैशिष्ट्यांवरून ही स्कूटर Activa e: च्या श्रेणीमध्ये आणि QC1 च्या वरच्या प्रीमियम सेगमेंटमध्ये स्थान मिळवेल असा अंदाज आहे. लांबचा प्रवास, जलद चार्जिंग आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी शोधणाऱ्या भारतीय ग्राहकांसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरणार आहे.

Web Title: Honda qc3 electric scooter unveiled range features india auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 04:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण
1

इथेनॉल मिसळूनही पेट्रोल स्वस्त का मिळत नाही? जाणून घ्या याचं सविस्तर कारण

मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये
2

मार्केटमध्ये आलीय ही ‘वन इन ऑल’ ई-बाईक! ‘Hercules Jarvis 5’ क्रेझी सस्पेंशन, प्रीमियम लुक आणि लो मेंटेनन्स! पाहा डिटेलमध्ये

Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!
3

Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण
4

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

Honda:होंडा QC3 E-Scooter भारतात दाखल ; एका चार्जमध्ये धावणार १४५ किमी! अवघ्या पावणेतीन तासांत होणार ८०% चार्ज!

Jul 26, 2026 | 04:10 PM
IND vs ZIM 3rd T20 Live: टीम इंडियाची क्लीन स्वीपची तयारी! भारताने जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

IND vs ZIM 3rd T20 Live: टीम इंडियाची क्लीन स्वीपची तयारी! भारताने जिंकून घेतला ‘हा’ निर्णय

Jul 26, 2026 | 04:10 PM
School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

School Fees: उच्च शिक्षणापेक्षा शाळेची फी जास्त वेगाने वाढतेय का? जाणून घ्या शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची धक्कादायक आकडेवारी..

Jul 26, 2026 | 04:06 PM
Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

Nepal News: 10 वर्षांनंतर नेपाळमध्ये 200, 500च्या नोटांची जोरदार एन्ट्री; भारतीय चलनाबाबत सरकारने घेतला ‘हा’ महत्त्वपूर्ण निर्णय

Jul 26, 2026 | 04:04 PM
Kargil War Letters: कारगिल युद्धादरम्यान सैनिकांची ती शेवटची पत्रे जी वाचून तुमचे डोळे पाणावतील! जाणून घ्या त्या भावनांचा प्रवास..

Kargil War Letters: कारगिल युद्धादरम्यान सैनिकांची ती शेवटची पत्रे जी वाचून तुमचे डोळे पाणावतील! जाणून घ्या त्या भावनांचा प्रवास..

Jul 26, 2026 | 03:43 PM
‘रॉ अधिकारी’ असल्याचे सांगून सव्वाचार लाखांच्या खंडणीची मागणी; पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

‘रॉ अधिकारी’ असल्याचे सांगून सव्वाचार लाखांच्या खंडणीची मागणी; पोलिसांनी आरोपीला सापळा रचून पकडले

Jul 26, 2026 | 03:35 PM
Thackeray Brothers Congratulate Protesting: मुंबईत विजयाचा जल्लोष! शिवतीर्थावर युवकांची गर्दी, घोषणाबाजीने परिसर दणाणला

Thackeray Brothers Congratulate Protesting: मुंबईत विजयाचा जल्लोष! शिवतीर्थावर युवकांची गर्दी, घोषणाबाजीने परिसर दणाणला

Jul 26, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा