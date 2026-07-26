होंडाचा 500cc चा नवा पैलवान! ‘Honda CB500’ समोर आता रॉयल एनफील्डची हवा टाईट!

होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने भारतीय दुचाकी बाजारात आपल्या पूर्णपणे नवीन ‘मेड-इन-इंडिया’ बिग-सिंगल मोटरसायकल Honda CB500 वरून अधिकृतपणे पडदा उठवला आहे. या मुख्य अनावरणासोबतच कंपनीने आपल्या लोकप्रिय CB350 श्रेणीतील CB350, CB350RS आणि CB350C या तिन्ही बाइक्सना २०२६ साठी नवीन डार्क-थीम ग्राफिक्स आणि फ्रेश रंगांमध्ये अपडेट केले आहे. CB350 मालिकेचे सौंदर्य वाढवून तिला स्पर्धेत ताजेतवाने ठेवले असले, तरी खरी उत्सुकता आणि लक्ष या नवीन ५०१cc प्लॅटफॉर्मने वेधून घेतले आहे.
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नवीन Honda CB500 चे इंजिन आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये
नवीन CB500 च्या रचनेत मुख्य आकर्षण म्हणजे यातील अगदी नवीन ५०१cc, सिंगल-सिलिंडर, एअर/ऑइल-कूल्ड इंजिन, जे ५-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. हे इंजिन २८.१ PS ची पॉवर आणि तब्बल ४३.३ Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते, ज्यामुळे ही भारतातील होंडाची सर्वात मोठी एअर-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर बाईक ठरली आहे. यात क्लासिक एअर-कूल्ड डिझाइन असले तरी तंत्रज्ञानात कोणतीही तडजोड केलेली नाही; बाईकमध्ये स्लिपर क्लच, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, सेमि-डिजिटल कन्सोल आणि होंडा रोडसिंक कनेक्टिव्हिटी यांसारखी आधुनिक फीचर्स दिली आहेत. होंडा ही बाईक तीन व्हॅरिएंट्समध्ये उपलब्ध करून देणार आहे-ॲलॉय व्हील्ससह स्टँडर्ड व्हॅरिएंट, क्रॉस-स्पोक व्हील व्हॅरिएंट आणि प्रीमियम ग्राफिक्ससह येणारे टॉप-स्पेक्ट्रम क्रॉस-स्पोक व्हील व्हॅरिएंट.
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रॉयल एनफील्डशी थेट स्पर्धा
नवीन CB500 थेट रॉयल एनफील्डच्या मिड-साइज क्लासिक सेगमेंटला टक्कर देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. विशेषतः रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर ६५० आणि जुन्या लोकप्रिय क्लासिक ५०० च्या चाहत्यांना आकर्षित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे, असे दिसून येते. बाईकमधील ४३.३ Nm चा दमदार टॉर्क कमी आरपीएमवरही उत्कृष्ट ताकद देतो, ज्यामुळे रायडर्सना ६५०cc ट्विन-सिलिंडर इंजिनचा अतिरिक्त भार किंवा उष्णतेचा त्रास सहन न करता ‘बिग सिंगल’ चा रिअल थम्प आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे होंडा या बाईकचे उत्पादन भारतातच करत असल्याने, उत्तम फिनिशिंग, अधिक इंधन कार्यक्षमता आणि किफायतशीर देखभालीच्या जोरावर ती रॉयल एनफील्डच्या ३५०cc आणि ६५०cc दोन्ही सेगमेंटमधील ग्राहकांना आपल्याकडे वळवू शकते.